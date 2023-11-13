Freedom Holding: как создается "круг доверия"

9:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В круг доверия любого человека входит его семья, друзья и… те, кому он готов поручить свои деньги. Мы узнали о том, как Freedom Holding удается стать надежным партнером сотен тысяч людей по всему миру, собирая то самое доверие по крупицам через свою экосистему услуг, а также о волшебной силе синергии в бизнесе и планах на будущее.

Фото: www.pexels. com

400 тысяч клиентских счетов было открыто во Freedom Holding по данным на конец июня 2023 года. Что стоит за этой цифрой? Это люди, которые решили доверить свои деньги в управление. По какому принципу люди принимают решение, в какой компании открыть счет? И на чем основан тот самый принцип доверия?

Надежные отчеты и транспарентность

Несомненно, одним из ключевых факторов, который вызывает доверие клиентов, является прозрачная отчетность, которая показывает на протяжении долгого времени устойчивую прибыль. Freedom Holding в этом плане работает по "американским стандартам". Из отчета за первый квартал 2024 фискального года, видно, что компания активно наращивает финансовую массу. Общая выручка холдинга увеличилась на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $316,2 млн.

В частности, результат сегмента Центральной Азии, куда входят Казахстан и Узбекистан показал стремительный рост, достигнув $​282,8, увеличившись на 184,6%.

Основным драйвером роста выручки Freedom Holding Corp. стало повышение процентных доходов до $149,3 млн. Это связано с увеличением собственного портфеля ценных бумаг и возросшим количеством выданных банковских кредитов. Компания работает в 16 странах в разных регионах мира, повышая узнаваемость бренда и вызывая доверие клиентов. Выручка европейского направления бизнеса за отчетный период зафиксирована на уровне $25,4 млн. На домашнем рынке в Казахстане компания построила целую экосистему. Ядром которой является банк, согласно отчету, он сгенерировал $115,8 млн. Инвестиционный сегмент представлен двумя компаниями: АО Фридом Финанс, который работает на местном рынке, принес $26,5 млн, а Freedom Finance Global, который дает доступ клиентам на мировые финансовые площадки мира, такие как NYSE, Nasdaq, Гонконгская биржа и другие — принес $48,3 млн.

Но наивно полагать, что доверие людей можно получить только предоставив им цифры. На самом деле, чтобы клиент взялся за чтение отчетности, проявил интерес к компании нужен некий импульс. О том самом волшебстве по превращению людей в клиентов компании рассказывает глава Freedom Holding Тимур Турлов.

"Принцип семи касаний"

Политтехнологи знают все о душе человеческой, так вот согласно их расчетам, чтобы добиться голоса на выборах, потенциальному кандидату нужно сделать "семь касаний", то есть произвести качественные взаимодействия, в результате которых убедить человека в своей надежности. Этот принцип хорошо работает в бизнесе. Чем чаще бренд "касается" потребителя, тем больше уровень доверия, но при условии, что каждый раз он доказывает свою надежность через качество предоставляемых услуг. Доверие — это опыт успешных совместных действий в прошлом. По этому принципу работает Freedom Holding. Компания взяла курс на беспрецедентное масштабирование через создание уникальной экосистемы услуг. Поиск доверия от будущих клиентов начинается с простых услуг, которыми пользуется человек каждый день, так называемого сегмента "Life-style". Например, доставка продуктов. Холдинг приобрел фудтех Arbuz.kz. Покупка авиабилетов — компания купила AVIATA.KZ и Chocotravel, выбор фильма, концерта, места для проведения выходных с семьей — в портфеле холдинга для этих целей появился Тикетон, покупка смартфона себе или в подарок близким — была создана сеть магазинов Freedom Mobile. Как видим, клиент имеет возможность познакомиться с услугами и компаниями, входящими в экосистему. Тут, конечно, важно, чтобы все они работали на высоте, от того, как они обслужат клиента, будет зависеть, доверит ли он другие более серьезные функции бренду. Слияние клиентских баз сегмента "Life-style" с финансовым сегментом холдинга может увеличить объемы обслуживания в геометрической прогрессии. Обычно банки тратят огромные деньги на привлечение клиентов, но четко функционирующая экосистема позволит снизить эти затраты в разы. Сэкономленные деньги, холдинг умело пустит в оборот на другие проекты. Как говорится, все гениальное — просто, но над этим стоит очень хорошо поработать.

Ты доверяешь мне — я тебе

Именно на уровне работы в банках выстраивается доверие с клиентом. Freedom Bank предлагает уникальные услуги, аналогов которым нет в мире — цифровую ипотеку и автокредитование. Оформить их можно просто онлайн с помощью ИИН (аналог ИНН). Одобрение происходит в течение нескольких часов и без посещения отделения банка. После такого сервиса, у клиента, несомненно, растет доверие к компании. А принцип: "ты доверяешь мне — я тебе" действует безотказно. Freedom Bank стал лидером по числу выданной ипотеки. Все эти клиенты, получившие доверие банка, становятся партнерами на долгие годы. Ведь холдинг оказывает целый ряд услуг. Как показывает статистика, клиентская база банка перекликается с базой страховых компаний холдинга. Оформляя кредит клиент может сразу получить и страховку. По сути, банковский и страховой сегменты дополняют и усиливают друг друга. Возникает та самая синергия, которая дает мультипликативный эффект. Неудивительно, что страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance за считанные годы значительно увеличили клиентскую базу и показали высокие результаты. Их доходы повысились на 85,2%, до $44,9 млн, согласно отчету компании за первый квартал 2024 финансового года.

Высокую синергию показывает взаимодействие банка и брокерских компаний. Синергия помогает создавать совместные продукты, такие как инвестиционные карты или долгосрочное хранение валюты. Тесное взаимоотношение банка и брокера в экосистеме позволяет Freedom Finance делать множественно интересных вещей.

Мало того, "Фридом Финанс" решил не останавливаться на достигнутом, и получил лицензию на андеррайтинг. Таким образом холдинг может сам выводить компании на IPO, сопровождать их с момента подачи заявки и поддерживать после получения листинга. Freedom помог вывести на американские биржи уже несколько крупных эмитентов, таких как VolitionRX, который занимается разработкой лекарств, Contango ORE, работающий в золотодобывающем секторе, биотехнологический Intensity Therapeutics, Beam Global, специализирующийся в альтернативной энергетике, LuxUrban Hotels, который специализируется на долгосрочной аренде отелей.

В соответствии с требованиями

Картина о формировании доверия между клиентом и холдингом будет не полной, если не упомянуть роль регулирующих органов. Потенциальный клиент очень трепетно относится к информации, которая касается надзора со стороны всевозможных регуляторов. И эталоном высокого контроля считается взаимодействие с американской SEC — Комиссией по ценным бумагам и биржам США. По сути, когда Freedom Finance решил стать публичной компанией четыре года назад, он согласился вести деятельность под неустанным контролем. Кроме того, так как холдинг осуществляет свою деятельность в 16 странах мира, то отчитывается и перед местными регуляторами. Это несомненно тоже повышает доверие клиентов, которые зачастую потом становятся и акционерами самого Freedom Holding.

Расти вместе

Когда человек становится клиентом и акционером, голосует своими деньгами за компанию, проявляя таким образом доверие, его несомненно интересуют перспективы роста и развития. У Freedom Holding они, как всегда амбициозные и масштабные. Он расширяет экспансию на рынок США, намерен приобрести клиринговую компанию, что выведет работу на принципиально новый уровень, позволит сократить издержки и время на обработку операций. Холдинг продолжает расширять список эмитентов, выступая в качестве андеррайтера. А также вводит новые географические точки на карте своей деятельности, известно о планах открытия банка в Таджикистане. Холдинг намерен и дальше расширяться, а значит, с ним вместе будут расти его клиенты и акционеры.