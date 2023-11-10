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Антон Куликов

Россия "пугает": западные компании стали бояться уходить из страны

2:27
Экономика

Западные компании стали с опаской оценивать перспективы ухода с российского рынка. А всё из-за истории с датской пивоваренной компанией Carlsberg, которая не смогла продать активы российскому инвестору в связи с вмешательством российского правительства.

Россия "пугает": западные компании стали бояться уходить из страны
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

И теперь другие международные корпорации боятся, что их тоже может коснуться "экспроприация". Так оценивает ситуацию британское издание The Financial Times.

Ссылается оно на некий источник, якобы связанный с американским бизнесом. Этот источник уверяет, что компании, которые намереваются покинуть российский рынок, вынуждены искать покупателей с достаточным внутриполитическим влиянием, а также проводить сделку как можно скорее.

"Если вы замедлите этот процесс, вы дадите жаждущим ренты экспроприаторам больше времени, чтобы найти способ заполучить актив", — заявил этот источник.

Компания Carlsberg после объявления о выходе с российского рынка договорилась о продаже принадлежащей ей компании "Балтика" группе "Арнест" за 71 млрд рублей. Сделка должна была состояться летом, но она сорвалась после того, как в июле "Балтика" была передана правительством во временное управление Росимущества.

Также в компании после ухода с российского рынка отмечали, что перспективы продажи её бизнеса здесь стали "крайне неопределёнными". А в конце октября, комментируя итоги квартала, заявила о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы. Бухгалтерское списание активов датчане оценили почти в миллиард долларов.

В российском Минфине заявили, что "Балтика" не находится в собственности государства — Росимущество назначено лишь временным управляющим и "введение такого управления не влечет изменения структуры собственности".

Как стало известно на этой неделе, Carlsberg пытается урегулировать спор с российскими властями и добиться компенсации в досудебном порядке. Если этого не удастся сделать за полгода, компания подаст в международный третейский суд.

Впрочем, проблемы датской компании в этом случае едва ли стоит принимать во внимание. А вот тот факт, что "Балтика" является второй по величине пивоваренной компанией в России и управляет восемью заводами — учитывать очень даже надо.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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