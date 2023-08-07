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Антон Куликов

Германия готовится сместить правительство в Польше. Но это не сенсация

2:35
Экономика

Германия собирается сместить нынешнее польское правительство, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Вроде бы сенсация? Ведь обе страны входят в НАТО и Евросоюз — и вдруг такое.

Германия готовится сместить правительство в Польше. Но это не сенсация
Фото: visaapp.ru

Как же это будет происходить? По словам Яблоньского, "появляется всё больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши".

"Всё для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза", — написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).

По его словам, это делается "под мирным предлогом, защиты окружающей среды, а на самом деле для защиты немецких компаний от польской конкуренции".

В общем, довольно-таки туманно. Пан Яблоньский не раскрыл тайну, что же это за инвестиции такие, посредством блокировки которых германское правительство планирует сместить правительство польское.

Отношения Варшавы и Берлина безоблачными назвать нельзя. Достаточно напомнить, что некоторое время назад польское правительство потребовало от Германии репарации на сумму более шести триллионов злотых (порядка 1,3 триллиона евро).

Немцы, разумеется, платить не собираются. Что не мешает польскому правительству использовать эту тему в пропагандистских целях.

Конечно, не приходится всерьёз говорить о том, что Берлин собирается сместить правительство в Варшаве. Заявления, подобные тому, что сделал Яблоньский, ориентированы в большей степени на польскую аудиторию.

Осенью в стране пройдут выборы. Соответственно, правящая консервативная партия "Право и справедливость" пытается удержать свои позиции.

Потому не приходится особо удивляться тому, что говорят в Варшаве, пусть это даже высокопоставленные политики и чиновники. К тому же у Польши действительно есть амбиции потеснить Германию, которая считается одним из лидеров Евросоюза. Хотя и утрачивает постепенно это лидерство, но тут уж из-за действий своего собственного правительства, а не интриг Варшавы.

В общем, буквально слова Яблоньского понимать не стоит. Это завуалированный выпад в адрес оппозиции, которая в большей степени ориентирована на сотрудничество со структурами Евросоюза вообще и Германии в частности.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы польша германия евросоюз инвестиции
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