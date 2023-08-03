Российский рынок акций закрылся ростом основных биржевых индексов

3:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В четверг, 3 августа, российский рынок акций продолжил демонстрировать устойчивый рост.

Фото: flickr.com/ Ars Electronica

По итогам дня индекс Мосбиржи прибавил 1,33%, достигнув отметки в 3147,8 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,62% и достиг 1046,57 пункта.

Курс доллара также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 0,88% и достигнув отметки в 94,99 рубля.

Евро оказалось в плюсе, увеличившись на 0,23% и достигнув 103,24 рубля.

Юань подорожал на 0,37% и достиг отметки в 13,12 рубля.

Взгляд инвестиционного эксперта

Инвестиционный стратег из "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин отметил, что рынок в настоящее время продолжает игнорировать накопившуюся перегретость, и вместо этого акцентирует внимание на ослаблении рубля. Бахтин также отметил, что рубль продолжает увеличивать свои потери к доллару.

Внешний фон и его влияние

На внешнем фоне в четверг, 3 августа, наблюдалась относительно негативная ситуация. Банк Англии, как ожидалось, повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, достигнув 5,25%, что стало самым высоким уровнем за последние 15 лет. Статистика дня также не принесла никаких сюрпризов: июльский индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin немного превысил прогноз, в то время как соответствующий показатель по еврозоне отступил сильнее ожиданий и приблизился к зоне спада (50 пунктов). Недельное число обращений за пособием по безработице в США также соответствовало прогнозу.

Анализ российского фондового рынка

Российский фондовый рынок завершил торговую сессию с небольшим ростом, основным катализатором которого стали сильные финансовые результаты крупных корпораций. Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, подчеркнула, что лидерами роста стали акции энергетической компании ДЭК, которые выросли на 32%. В то время как нет никаких конкретных новостей, возможно, это связано с ожиданиями выдающихся результатов за первое полугодие 2023 года.

С другой стороны, акции ДВМП показали снижение на 5,9%, что, вероятно, является результатом коррекции после нескольких дней ралли.

Прогноз на будущее Александра Бахтина

Согласно мнению Александра Бахтина, фактор пятницы, в сочетании с высоким уровнем индекса Мосбиржи и сложной геополитической обстановкой, может стать причиной для волны фиксации прибыли.

Прогноз "БКС Мир инвестиций" на 4 августа предполагает диапазон для индекса Мосбиржи от 3025 до 3150 пунктов, а для курса доллара США — от 92 до 95 рублей.

Согласно Freedom Finance Global, на следующий день индекс Мосбиржи снова продемонстрирует движение в коридоре от 3100 до 3200 пунктов, курс доллара будет колебаться в диапазоне от 93 до 95 рублей, евро будет торговаться в коридоре от 102 до 104 рублей, а юань будет находиться в новом диапазоне от 12,9 до 13,3 рубля.