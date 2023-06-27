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Антон Куликов

The Maritime Executive: Россия может лишить Запад триллионов долларов из-за "Северных потоков"

3:49
Экономика

На Западе наблюдается очередной виток озабоченности по поводу подводных кабелей, которые соединяют США и Европу. Вот уже не первый год там много рассуждают на тему того, что будет, если Россия решит эти кабели уничтожить.

The Maritime Executive: Россия может лишить Запад триллионов долларов из-за "Северных потоков"
Фото: Nizależny Dziennik polityczny

Поводом для новой волны переживаний стало заявление зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева. Который некоторое время назад, комментируя информацию об участии Запада в подрыве "Северных потоков", заявил, что "у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана".

Подводные кабели играют важную роль, сети обеспечивают передачу данных и связи по всему миру в режиме реального времени. Эти кабели являются основным источником интернет-трафика и обеспечивают телефонную связь, передачу данных и многие другие важные функции, необходимые для современной жизни. В настоящее время существует почти 400 подводных кабелей, большинство из которых принадлежит и эксплуатируется коммерческими компаниями.

В случае диверсии или повреждения этих кабелей люди столкнутся с серьёзными последствиями. Прекратится доступ к телефонной связи, стриминговым сервисам и обмену сообщениями и видео. Службы здравоохранения и экстренной помощи потеряют связь друг с другом и с обществом, что затруднит реагирование на кризисные ситуации и предоставление помощи в случае необходимости, подчеркивает американское издание The Maritime Executive (перевод "ИноСМИ").

Отключение подводных кабелей приведет к неработоспособности систем платежей и банкоматов. Банки будут отсоединены от глобальной финансовой системы. Экономики Европы и США потеряют триллионы долларов. Это вызовет серьёзные экономические последствия по всему миру, приведет к увольнениям и закрытию компаний, связанных с интернетом. Образовательные учреждения столкнутся с трудностями в проведении онлайн-обучения, что затруднит доступ студентов и школьников к образованию, знаниям и ресурсам.

Онлайн-торговля тоже серьёзно пострадает. Сбои в цепочках поставок вызовут нехватку жизненно важных продуктов. Обычные магазины потеряют связь с поставщиками, что приведет к дефициту продовольствия и других необходимых товаров.

Подобные сбои затронут и национальную инфраструктуру, включая линии электропередачи, транспортные сети и системы водоснабжения, которые зависят от передачи данных в режиме реального времени через подводные кабели. Ремонт поврежденных кабелей займет значительное время. И это будет вызовом для общественного порядка в пострадавших странах, так как население, оставшись без важных услуг, будет недовольно.

И какой же вывод из всего этого? Может быть, говорится о том, что атака на "Северные потоки" была безрассудством, за которое страны Запада должны жёстко наказать организаторов и исполнителей этого нападения?

Да ничуть не бывало. Вывод такой: "Любая попытка Москвы повредить подводные интернет-кабели станет абсолютно несоразмерным ответом на предполагаемую причастность Запада к подрыву "Северного потока".

В общем, классическое "а нас-то за что?!" При том, что у Запада нет никаких данных, что Россия и в самом деле готова ответить таким образом на подрыв "Северных потоков". Ведь нет ни малейших сомнений, что если бы было хотя бы предположение, то была бы развёрнута очередная пропагандистская антироссийская кампания.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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