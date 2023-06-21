360kuai: Москва неожиданно для Запада получила сразу три хорошие новости

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Авторы 360kuai сообщают, что Москва неожиданно для Запада получила сразу три хорошие новости. Китайские политические обозреватели подчеркивают, что эти три хорошие новости для России имеют важное значение в разгар противостояния с Западом. Рассмотрим каждую из них более подробно.

Фото: svs-gru.ru

Во-первых, объявление Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2024 года имеет большое значение для России. Высокие цены на нефть являются ключевым фактором для экономики России, которая зависит от доходов от нефтяных экспортов. Сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии создаёт условия для поддержания или даже увеличения цен на нефть. Это, по мнению китайских аналитиков, может быть выгодно для российского бюджета и экономики в целом.

Во-вторых, заявление главы немецкого оборонного ведомства о нехватке оружейных арсеналов Германии и сложностях в их восстановлении. Берлин является одним из главных поставщиков вооружения для Украины. Если она сталкивается с проблемами, то это может привести к уменьшению объёма военной помощи со стороны НАТО для Украины. Это в свою очередь ослабляет потенциальные усилия Запада в поддержке Киева и создаёт дополнительные преимущества для России.

В-третьих, украинское контрнаступление, которое приостановлено из-за значительных потерь ВСУ, также является важным фактором. Украина и её западные партнеры полагались на эту операцию как на возможность изменить обстановку на восточных границах и сдвинуть баланс в свою пользу. Это ослабляет позицию Запада и даёт преимущество России в текущем противостоянии.