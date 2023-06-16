Дарья Митина: только профсоюз защитит самозанятых

4:38 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Бизнес

Многие люди сейчас зарабатывают самостоятельно в интернете. Количество самозанятых неуклонно растёт. Проблема в том, что они не защищены Трудовым кодексом. В чём опасность трудоустройства по ГПХ и почему самозанятым необходимо объединяться в профсоюзы, рассказала секретарь Объединенной компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Фото: obruchev.mos.ru

— У нас появилась новая прослойка пролетариата — работники цифровых платформ. Платформенная экономика — это новый сегмент российской экономики, который ещё не изучен. По данным ВШЭ, самозанятых в нашей стране уже 8% от всех работающих на производстве и в сфере услуг. Если это число будет расти такими же темпами, как сейчас, то к 2024 году в России будет 10 миллионов самозанятых:

мелкие и средние ИП,

работники цифровых платформ,

курьеры,

таксисты,

репетиторы,

коучи,

блогеры,

учителя.

Этих людей объединяет то, что они ничем не защищены, на них не распространяются нормы Трудового кодекса. Не понятно, что у них будет с пенсией, потому что они не делают отчисления в пенсионные фонды. Им гарантирована только мизерная социальная пенсия. Они не могут получить медицинскую помощь по полисам обязательного медицинского страхования, санаторно-курортное лечение. У них нет отпуска, при этом ненормированный рабочий день.

В Wildberries кладовщики работают на сдельной оплате. То есть у них пищит звуковой сигнал, который обозначает работу с клиентом, и сколько раз он у них запищит, столько денег они и получат. Запищало чуть меньше, чем на самом деле, и люди денег недополучат.

В Wildberries самые вопиющие нарушения условий труда.

Как курьер, который получает 40-60 тысяч, может выплатить полуторамиллионные штрафы, которые на него наложила цифровая платформа? Полтора миллиона — это за что человек может быть так оштрафован? Зато девушка, получившая производственную травму на складе Wildberries (доказано судом, что она её получила из-за того, что там не соблюдалась техника безопасности), не может получить компенсацию на лечение.

Любой человек, который связан трудовыми отношениями с платформой, пусть даже договором гражданско-правового характера, должен быть защищён.

Несколько человек, которые имеют опыт работы в политических партиях, независимых профсоюзах, журналистике, юриспруденции, которые освещали трудовые конфликты, создали профсоюз "Новый труд". В него могут вступать люди, связанные с платформенной экономикой, самозанятые, ИП, которых не защищает ТК РФ.

Вести нормальную профсоюзную деятельность в России сложно. Есть Федерация независимых профсоюзов, она давно превратилась в филиал партии "Единая Россия" и мало кого защищает. Государство поддерживает в основном крупный бизнес. Владельцы платформ — это тоже крупный бизнес. Недаром после активного выступления работников Wildberries и Ozon владельцы цифровых платформ Wildberries, Ozon, Avito, "Яндeкс", Profi.ru собрались на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и объявили о создании Совета по цифровым платформам. То есть крупные эксплуататоры ничем не защищённого человеческого труда объединились, чтобы противостоять людям, которые хотят защитить права, гарантированные им Конституцией. Вспомним видео о том, как на складах Wildberries досматривают работников. Каждый день люди утром и вечером проходят через унизительную процедуру раздевания, им даже в рот заглядывают. Люди подвергаются унижениям, как в XIX веке в Бразилии плантационные рабы.

Люди должны защищать свои права коллективно, объединяться в профсоюзы. Это единственная структура, которая может помочь. Если у человека нет денег на лечение, если он утрачивает дееспособность, то может получить материальную помощь именно из членских взносов. Для защиты работников в судах нужны профессиональные юристы-трудовики, и нанять их можно на членские взносы.

В ближайших планах организации "Новый труд" — создание региональных отделений для людей, которые связаны с цифровой экономикой или ищут работу в интернете.