Для развития современной России нужна внятная культура производства

5:59 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство

Ещё не так давно нам на каждом углу твердили о зарубежных инвестициях в российскую экономику. А в рекламах мелькали модели, одетые в эксклюзивную униформу отечественных банков. Правда, глядя на то, как наши предпенсионерки вяжут электронные жгуты для оборонки в синих, видавших виды халатах, уже тогда закрадывался вопрос: актуален ли для России вопрос о культуре производства.

Какая разница, в чём и где работать

На фоне катастрофического падения морали и общей культуры нет-нет, да и прозвучит вопрос: что такое этика производства в новой России. Без всякой культуры магазины продают свой товар, а в банках клиенты продолжают терпеть отнюдь не культурное обслуживание. Хотя последние и говорят о своей корпоративной культуре, которая часто сводится к совместным походам в баню с принятием на душу дорогого пива. Благо, зарплата позволяет. Да и нужна ли корпоративная культура миллионам мигрантов, оккупировавшим стройки России.

Термин "корпоративная культура" появился у нас с развитием рынка, но её атрибуты вполне успешно работали и в Советское время. Доски почёта передовиков производства, заводские и корпоративные значки, почётные грамоты были в СССР и успешно пропагандировали образ жизни западных компаний.

Корпоративную культуру формируем мы сами, а также руководители компании. Можно представить, какие ценности выберет владелец компании, если его самого надо учить элементарной культуре. И тем не менее, та культура, где формулируются основные ценности организации, заметно помогает сотрудникам и самим предприятиям выдерживать сильную экономическую конкуренцию.

В этом случае весьма интересна история японских фирм, которые открывали свои производственные филиалы в Великобритании. В соприкосновение пришли не только национальные культуры, но были трения и в сфере культуры производства, которые в итоге вобрали в себя всё самое полезное, что могло принести пользу производству.

С 1972 года японцы инвестировали в Уэльс более двух миллиардов долларов. При этом, почти 20 тысяч валлийцев было занято на десятках промышленных филиалов крупнейших японских компаний. Именно им пришлось первыми удивляться тому, что японцы начинают рабочий день, хором исполняя гимн своей фирмы, в то время как валлийцы распевают революционные песни. Песни, которые исполняются во время забастовок, организуемых местными профсоюзами. Интересно, что именно в местечке Хирваум, где успешно работал один из японских заводов, в первый раз над Британией поднялся красный флаг восстания — простыня, которую обмакнули в кровь телёнка.

Необходимо также отметить, что многих англичан удивляло то, что директор часто появлялся в цеху в рабочей одежде. И местных рабочих подкупало, как он по-дружески общался с ними, невзирая на разницу в должностной иерархии.

России нужны специалисты, а не управленцы

Один из сотрудников британского отделения "Сони" вспоминает, что когда он был менеджером в обычной английской компании по производству электронной аппаратуры, то, достигнув определённого уровня служебной лестницы, получил ключ от туалета управляющих. Японцы же были сторонниками единого статуса по отношению к санузлам и плюс ко всему обедали в столовой вместе с рабочими. Так что, теперь неудивительно, что руководящие сотрудники из британцев, работающие на японские фирмы, ставят свои машины на общую стоянку рядом с дешёвыми легковушками простых рабочих.

Говоря о том, что на японских фирмах все ходят в униформе компании так, что сложно отличить управляющего директора от уборщика мусора, следует отметить, что своя форма появилась и в японских филиалах в Британии. Кроме того, здесь стали называть сотрудников не по фамилии, а по имени. Другой любопытный факт — когда понадобились рабочие руки для разгрузки частей, привезённых на завод, главный директор не постеснялся сесть за руль автокара, а сотрудники контор и рабочие трудились бок о бок.

Как видим, общая производственная культура — важная составляющая современного производства. Но и общие виды спорта также способствуют духу сотрудничества и борьбе с конкурентами. Только команда может стать лидером, поэтому корпоративная культура ставит своей целью воспитать такого специалиста, которые будет работать в первую очередь на результат и имидж компании, а уже затем — на себя. Понятно, что любой сотрудник, пришедший в компанию на любую должность, имеет возможность пройти все ступени карьерного роста вплоть до самых высот. Но, судя по нашим реалиям, где неудоучившийся отпрыск чиновника из госаппарата сразу после школы становится в ряды управленцев "Лидеров России", нам это пока не угрожает.

Мы не можем загадывать, что будет дальше, но ориентироваться на лучшее в сфере производства необходимо. Иначе мы так и останемся на уровне молота и кувалды.

В СССР рабочие и интеллигенция всегда гордились историей и традициями своего завода, фабрики, НИИ. Желание идентифицировать себя с коллективом — одна из самых сильных мотиваций человека. Психологический климат и доброжелательные отношения позволяют людям сплочённо добиваться поставленных целей. И чем сложнее ситуация, тем более конкурентоспособны компании с сильной культурой производства, с традициями, сотрудниками, готовыми поддержать в трудный момент друг друга и свою фирму. Как в армии.