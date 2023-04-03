Сенатор Рубио: через пять лет США не смогут вводить санкции против других стран

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио присоединился к числу тех, кто считает, что доллар может в обозримой перспективе лишиться статуса мировой резервной валюты. Это притом, что сам сенатор прилагает немалые усилия, чтобы это произошло.

Комментируя в эфире телеканала Fox News соглашение Бразилии и Китая о торговле в национальных валютах, Марко Рубио заявил следующее:

"Бразилия, которая является самым крупным государством Западного полушария к югу от нас, заключила торговое соглашение с Китаем, по которому они решили торговать отныне в своих национальных валютах. В обход доллара. Эти страны создают параллельную экономику, абсолютно независимую от Соединённых Штатов. Всего через пять лет мы уже не сможем никому ничего диктовать при помощи санкций, потому что к тому времени будет столько стран, торгующих при помощи своих денег, а не доллара, что мы просто не сможем наложить на всех них санкции".

Соглашение о переходе в расчёты на национальные валюты Бразилия и Китай заключили в марте. По этому соглашению, торговые операции будут проводиться напрямую, то есть юани обмениваться на бразильские реалы и наоборот, минуя обмен на доллары США.

Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям ApexBrasil заявило, что новая договоренность позволит сократить затраты, будет способствовать расширению двусторонней торговли и облегчит инвестиции.

Китай обошел США в качестве главного торгового партнера Бразилии в 2009 году, сейчас на его долю приходится более пятой части всего импорта Бразилии. Одновременно с этим КНР является крупнейшим экспортным рынком Бразилии, на который приходится более трети всего экспорта этого южноамериканского государства.

Что же касается деятельности Марко Рубио, то он, в частности, является автором законопроекта о запрете на экспорт американских нефтепродуктов в Китай. Но даже для Вашингтона этот законопроект оказался экстремальным, а потому хода ему не дали.

Но это наглядный пример того, как сами же США подрывают позиции своей валюты. Из-за многочисленных антироссийских санкций, попыток оказать давление на Китай и другие государства, во многих странах всё большей популярностью пользуется идея отказа от расчёта в долларах.

Чтобы тем самым сократить риски, если в Вашингтоне вдруг решат ввести ограничительные меры против того или иного государства.

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