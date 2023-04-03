Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Сенатор Рубио: через пять лет США не смогут вводить санкции против других стран

2:41
Экономика

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио присоединился к числу тех, кто считает, что доллар может в обозримой перспективе лишиться статуса мировой резервной валюты. Это притом, что сам сенатор прилагает немалые усилия, чтобы это произошло.

Сенатор Рубио: через пять лет США не смогут вводить санкции против других стран

Комментируя в эфире телеканала Fox News соглашение Бразилии и Китая о торговле в национальных валютах, Марко Рубио заявил следующее:

"Бразилия, которая является самым крупным государством Западного полушария к югу от нас, заключила торговое соглашение с Китаем, по которому они решили торговать отныне в своих национальных валютах. В обход доллара. Эти страны создают параллельную экономику, абсолютно независимую от Соединённых Штатов. Всего через пять лет мы уже не сможем никому ничего диктовать при помощи санкций, потому что к тому времени будет столько стран, торгующих при помощи своих денег, а не доллара, что мы просто не сможем наложить на всех них санкции".

Соглашение о переходе в расчёты на национальные валюты Бразилия и Китай заключили в марте. По этому соглашению, торговые операции будут проводиться напрямую, то есть юани обмениваться на бразильские реалы и наоборот, минуя обмен на доллары США.

Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям ApexBrasil заявило, что новая договоренность позволит сократить затраты, будет способствовать расширению двусторонней торговли и облегчит инвестиции.

Китай обошел США в качестве главного торгового партнера Бразилии в 2009 году, сейчас на его долю приходится более пятой части всего импорта Бразилии. Одновременно с этим КНР является крупнейшим экспортным рынком Бразилии, на который приходится более трети всего экспорта этого южноамериканского государства.

Что же касается деятельности Марко Рубио, то он, в частности, является автором законопроекта о запрете на экспорт американских нефтепродуктов в Китай. Но даже для Вашингтона этот законопроект оказался экстремальным, а потому хода ему не дали.

Но это наглядный пример того, как сами же США подрывают позиции своей валюты. Из-за многочисленных антироссийских санкций, попыток оказать давление на Китай и другие государства, во многих странах всё большей популярностью пользуется идея отказа от расчёта в долларах.

Чтобы тем самым сократить риски, если в Вашингтоне вдруг решат ввести ограничительные меры против того или иного государства.

Секретный план Запада показали на весь мир: что уготовлено России?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай бразилия
Новости
Мариинский театр за три года потерял 12 миллиардов рублей из-за непроданных билетов
Годовая чистая прибыль "Лукойла" по итогам 2022 года увеличилась на 24%
Кристина Асмус ответила подписчикам на хейт из-за лишнего веса: "Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои"
RT: войска ВС Украины потеряли половину дронов в Артёмовске из-за неопытных операторов с начала марта
Участникам теракта против российского самолета А-50 в Белоруссии может грозить смертная казнь
Консультант Госдепа: Украина лишится части территории и столкнётся с пророссийским повстанческим движением
Muerta остается самым популярным героем на высоком рейтинге в Dota 2
У Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского, были психические расстройства
Жителю Бурятии, предложившему сажать чиновников на кол, суд дал полтора года условно
Владимир Рогов заявил о наступлении ВСУ на Запорожском направлении после падения Артёмовска
Популярное
"С Украины в США поехали гробы с генералами" — политолог

России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.

Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал"
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Снаряд ВС РФ оказался смертельным для боевика ВСУ
Шокирующие цифры: смертность привитых от коронавируса зашкаливает
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Россия устроила "громкие похороны" западным танкам в зоне СВО
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Последние материалы
Мариинский театр за три года потерял 12 миллиардов рублей из-за непроданных билетов
Годовая чистая прибыль "Лукойла" по итогам 2022 года увеличилась на 24%
Кристина Асмус ответила подписчикам на хейт из-за лишнего веса: "Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои"
RT: войска ВС Украины потеряли половину дронов в Артёмовске из-за неопытных операторов с начала марта
Участникам теракта против российского самолета А-50 в Белоруссии может грозить смертная казнь
Консультант Госдепа: Украина лишится части территории и столкнётся с пророссийским повстанческим движением
Muerta остается самым популярным героем на высоком рейтинге в Dota 2
У Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского, были психические расстройства
Жителю Бурятии, предложившему сажать чиновников на кол, суд дал полтора года условно
Владимир Рогов заявил о наступлении ВСУ на Запорожском направлении после падения Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников