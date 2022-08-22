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Автор Антон Куликов

Канцлер ФРГ поехал за газом в Канаду, потому что она "лучше России"

Экономика » Сырье » Газ

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился с визитом в Канаду.

Канцлер ФРГ поехал за газом в Канаду, потому что она "лучше России"

Из основных целей поездки — договориться о поставках "важного сырья". А, поскольку, важнее природного газа сейчас для Германии сырья нет, то понятно, чему будет уделено основное внимание в ходе визита.

По словам самого Шольца, "Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, однако разница в том, что это надёжная демократия". Правда, ещё совсем недавно Берлину пришлось приложить немало усилий, дабы уговорить "надёжную демократию" вернуть газовую турбину "Северного потока", которая была отправлена в Канаду на техобслуживание.

Канцлер также заявил, что Берлин хотел бы тесно взаимодействовать с Оттавой в вопросах выстраивания экономики на основе зелёного водорода.

И, разумеется, в планах — обсуждение поставок сжиженного природного газа. А ещё никеля, кобальта, лития и графита.

Заявление Шольца про отличие Канады от России в чём-то перекликается с высказываниями американских чиновников о том, чем природный газ из США отличается от российского. Несколько лет назад в оборот были запущены фразы "газ свободы" и "молекулы американской свободы".

Сейчас, впрочем, эти фразы практически вышли из обихода. Потому как в дефиците что "свободные", что "несвободные" молекулы.

Напомним, "Газпром" резко сократил поставки природного газа по трубопроводу "Северный поток". Как раз после того, как в Канаде была задержана газовая турбина, которая была отправлена туда на техобслуживание.

А на прошлой неделе в "Газпроме" заявили, что на три дня остановят трубопровод на техобслуживание с 31 августа.

В понедельник спотовая цена природного газа в Европе преодолела планку в три тысячи долларов за тысячу кубометров. С начала августа средняя цена на TTF составила 2237 долларов, в июле газ торговался в среднем по 1764 доллара за тысячу кубометров.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали 3898 долларов. Так что ещё есть "запас" до того рекорда.

В Германии, между тем, власти активно призывают сограждан всячески экономить электроэнергию, надеясь тем самым снизить потребление газа. Доходит до советов обтираться влажной тряпкой вместо того, чтобы принимать душ.

Одновременно объявлено о том, что достигнута цель по 80-процентному заполнению газовых хранилищ в Германии. Впрочем, это не означает, что можно будет обойтись без поставок газа. Точнее сказать, можно будет какое-то время. Ранее сообщалось, что в случае прекращения поставок из России, накопленного в германских хранилищах природного газа хватит примерно на два с половиной месяца.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы газ канада евросоюз германия олаф шольц
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