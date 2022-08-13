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США в обход канадских санкций закупают уран у России

Мир

В конце июля американские компании всё-таки получили партии урана из России несмотря на антироссийские санкции Канады, пишет EADaily. Согласно информации, проблема с ядерным "грузом" разрешилась гораздо быстрее, чем с турбиной от газопровода "Северный поток-1".

США в обход канадских санкций закупают уран у России

Согласно данным навигационных порталов и сайта экспортно-импортных операций, судно с урановым грузом вышло из порта Ломоносов на Балтике в американский Балтимор.

"Декларации сайта экспортно-импортных деклараций ImportGenius говорят о том, что грузы уранового гексафторида от российского "Техснабэкспорта" получили в тот же день Westinghouse Electric Company и Framatome Inc. Сейчас Atlantic Project II снова направляется в Санкт-Петербург, куда планирует прибыть 20 августа", — пишет EADaily.

При этом в начале июля канадские власти сообщали, что их корабли не могут загружаться в портах Санкт-Петербурга из-за новых законов правительства страны.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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