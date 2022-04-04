Россия привязывает рубль к золоту и меняет правила игры

Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 грамм. Это, как ожидается, даст шанс стране вернуться к золотому стандарту впервые за более чем сто лет.

По словам аналитика BullionStar Singapore по драгоценным металлам Ронана Мэнли, вкупе с решением РФ переходить на рубли в расчётах с торговыми контрагентами, и для российской валюты, и для доллара США, и для всей мировой экономики последствия будут весьма значительны.

Почему — он рассказал в интервью RT. По его словам, "последствия" эти уже видны:

привязав рубль к золоту, которое торгуется в долларах США, Банк России установил минимальную цену для рубля в пересчете на доллар США.

"Ещё 25 марта рубль стоил 100 за доллар. Теперь же укрепился и приближается к 80. Это потому, что золото торгуется на международных рынках примерно по 62 доллара за грамм, что эквивалентно (5,000 / 62) = около 80,5, и рынки, и арбитражные трейдеры теперь приняли это к сведению, что привело к росту курса RUB/USD".

Кроме того, отметил эксперт, с новой привязкой золота к рублю, укрепление российской валюты отразится на цене на золото.

Отреагирует и рынок энергоресурсов

Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа и третьим в мире экспортером нефти. Переведя расчёты за энергоресурсы в рубли, Россия привязала к нему цену газа и — из-за фиксированной связи с золотом — к цене золота. То есть, российский газ теперь связан через рубль с золотом.

"То же самое теперь можно сделать с нефтью. Если Россия начнет требовать оплаты экспорта нефти рублями, то немедленно произойдет косвенная привязка к золоту. Тогда Россия может начать принимать золото непосредственно в качестве оплаты за экспорт нефти. На самом деле это можно применить к любым сырьевым товарам, а не только к нефти и природному газу", — пояснил изданию Ронан Мэнли.

По его словам, играя обеими сторонами уравнения, то есть привязывая рубль к золоту, а затем привязывая платежи за энергоносители к рублю, Банк России и Кремль фундаментально меняют все рабочие допущения глобальной торговой системы, ускоряя изменения в мировой валютной системе. Буквально, "торпедировать и взорвать рынки бумажного золота LBMA и COMEX".

Что это значит для рубля?

Финансовый аналитик пояснил, что привязка рубля к золоту через фиксированную цену Банка России теперь положила основу под курс RUB/USD и тем самым стабилизировала и укрепила рубль.

"Требование, чтобы экспорт природного газа оплачивался в рублях (и, возможно, нефть и другие товары в будущем), снова будет действовать как стабилизация и поддержка. Если большая часть международной торговой системы начнет принимать эти рубли для товарных расчетов, это может привести к тому, что российский рубль станет основной мировой валютой. В то же время любой шаг России по принятию прямого золота для платежей за нефть приведет к притоку большего количества международного золота в российские резервы, что также укрепит баланс Банка России и, в свою очередь, укрепит рубль".

По словам аналитика, происходящее сейчас похоже на зарождение новой денежной системы, обеспеченной золотом и сырьем. А не гегемонией доллара, который, это несомненно, подрастеряет часть своего влияния.