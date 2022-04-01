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Автор Ольга Лебедева

МВФ: для доллара настали плохие времена - его теснит российский рубль

Экономика

Массовый пакет карательных мер Запада против Российской Федерации, возглавляемый Вашингтоном, похоже, имеет неприятные последствия, поскольку рубль продолжает энергично расти, а доллар начал падать.

МВФ: для доллара настали плохие времена - его теснит российский рубль

Об этом заявила Гита Гопинахт, первый замдиректора МВФ, подчеркнув, что санкции против России могут подорвать глобальное доминирование доллара США.

По её словам, страны Западной Европы теперь должны решить, "поддерживать им рубль или смотреть, как многие из их отраслей рушатся, когда им отказывают в российском газе".

Чиновница Международного валютного фонда отметила, что "некоторые страны уже находятся в процессе пересмотра валюты, используемой при взаиморасчётах", приведя в пример торговые отношения России и Индии, которые сейчас готовят механизм перехода на рупии и рубли, "который позволил бы им торговать в своих национальных валютах и обходить доллар".

По словам Гопинатх, радикальные ограничительные меры, введенные западными странами в свете российской спецоперации на Украине, могут привести к появлению небольших валютных блоков, основанных на торговле между отдельными группами стран. Кроме того, использование валют, отличных от доллара или евро, в глобальной торговле приведет к дальнейшей диверсификации валютных резервов, удерживаемых национальными центральными банками.

В МВФ констатируют:

  • рубль компенсировал большую часть своих потерь и становится мощной валютой, продолжая расти в цене - уже вырос на 60% по отношению к доллару США с момента своего минимума в первую неделю марта;
  • благодаря недавнему росту цен рубль остается всего на 10 % ниже того значения, которое он имел до начала спецоперации на Украине 24 февраля.

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Автор: Ольга Лебедева
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