Успех противостояния Западу несовместим с логикой неоколониализма

Экономическая война, которую Запад ведёт против нас, как и любая другая война глобального масштаба должна привести к ломке старой системы и рождению новых отношений. России важно не просто выстоять, а пойти в контрнаступление через укрепление национальной валюты и повышение своего экономического влияния.

Как известно, власть и деньги портят людей. Испортили они и политиков на Западе. За 30 лет безраздельного властвования над миром у Соединённых Штатов и раболепствующих перед ними вассалов выработалась дурная привычка считаться только со своими интересами. Появление на пространстве Евразии других мощных центров влияния диктует необходимость перестройки международных отношений, но США и Западная Европа не хотят избавляться от дурной привычки всеми командовать.

Самонадеянность и спесивость сыграли с западными политиками дурную шутку. Вводя против России беспрецедентные санкции, призванные обвалить рубль и блокировать работу финансовой системы, они получили неожиданный обратный эффект. Под ударом оказалась и старая финансовая система, основанная на господстве доллара США и других резервных валют стран Запада. При виде того, как "лёгким движением руки" Вашингтон обнулил долларовые резервы Москвы, судьбой своих вложений в госдолг США озаботились в Пекине, Эр-Рияде, Нью-Дели и многих других столицах.

Не добавляет уверенности и невиданный уровень инфляции, вызванной нежеланием американских властей жить по средствам. Дорожают бензин, продукты питания, жильё, другие товары и услуги. Официально объявленный индекс потребительских цен за февраль составил 7,9%, что является максимальным значением за последние 40 лет. Ссылаясь на военную операцию на Украине, США бездумно раскручивают санкционную спираль, но политика сдерживания России началась не 24 февраля 2022 года и даже не в 2014 году, а намного раньше. Вашингтон сделал всё, чтобы перевести конфронтацию между нашими странами в экономическую плоскость, и весь мир пожинает плоды такой безрассудной политики.

США не быть мировым лидером

Соединённые Штаты всё еще гордо носят титул первой экономики мира, хотя есть подозрения, что размеры её раздуты "пузырями" фондовых рынков со всеми их спекуляциями и в меньшей мере отражают реальные товары и услуги. И даже в таком приукрашенном виде американская экономика не вызывает доверия: ведь госдолг США достиг в этом году $30 трлн (!), что намного превышает весь объём ВВП страны. Какая другая страна выдержала бы такую долговую нагрузку? Но США пользуются тем преимуществом, что их национальная валюта, доллар, принята другими странами в качестве главной мировой резервной валюты. Точнее, даже не пользуются, а уже злоупотребляют.

Безбашенное размахивание санкционной дубиной рано или поздно обернётся для США потерей звания мирового лидера. Попыткам Запада наказать Россию вначале воспротивился Китай, к нему присоединились Бразилия, Индия, ЮАР и Вьетнам. Из повиновения выходят и соседи по американскому континенту, и важные партнёры в Индо-Тихоокеанском регионе.

То, как необдуманно Вашингтон использует имеющийся в его распоряжении огромный рычаг давления, оттолкнуло ряд мировых лидеров и поспособствовало увеличению разрыва между Востоком и Западом. Тогда как верные вассалы США рукоплещут санкциям против России, лидеры других стран пришли в ужас, видя разрушительные действия западных держав, которые без всяких угрызений совести используют глобальную экономическую систему в качестве оружия.

Россия и Китай уже давно осознали важность процесса дедолларизации и в двусторонней торговле всё больше рассчитываются юанями и рублями. На Западе с оправданным беспокойством восприняли сообщения о возможном переходе Саудовской Аравии на сделки в юанях с Китаем и диалога России и Индии по созданию механизма "рупия-рубль". Если расчёты за поставки нефти, исчисляемые в сотнях миллиардов долларов, будут переведены в другие валюты, то гегемония доллара на мировом рынке будет неминуемо подорвана.

Стремление отдельных государств переходить на национальные валюты во взаимных расчётах вполне объяснимо. При наличии у США огромного госдолга и экономики, входящей в рецессию, возрастает риск невозврата немалых сумм валютных вложений. И потом, для краха доллара существуют объективные обстоятельства. Любая гегемонистская денежная система должна когда-то уйти с исторической сцены. Чем больше господствующая держава старается раздувать силу своей валюты, тем вернее это приведёт к изменениям в балансе сил и глобальной валютной системе.

Золотое правило международной торговли

В первые дни после введения санкций против нашей банковской системы рубль испытал шок и последовало резкое падение. В какой-то день курс доллара даже достигал 121 рубля, а курс евро — 132 рубля, но впоследствии ситуация стабилизировалась. Нужный эффект дали определённые защитные меры, принятые властями: ограничения на валютные операции, включая вывод валюты за рубеж, и обязательная продажа 80% экспортной выручки. В разряд мер в поддержку рубля относят также повышение Центробанком ставки рефинансирования до 20%, но такое решение носит обоюдоострый характер, так как сильно ограничивает возможности по кредитованию реального сектора экономики и стимулирует валютные спекуляции.

Неожиданным, но долгожданным событием стало поручение президента Владимира Путина перевести в рубли расчёты за поставки российского газа европейским и другим странам из разряда "недружественных". Российский лидер мотивировал своё решение нежеланием использовать далее все скомпрометированные валюты, причём после природного газа на очереди могут оказаться и другие сырьевые ресурсы: нефть, металлы, зерно и т. д.

Переход на экспорт газа за рубли означает не просто шаг в пользу поддержки национальной валюты — это также уход от логики действий по западному сценарию санкций, требующих нелёгкого поиска контрмер. Теперь недружественные нам страны, остро нуждающиеся в наших ресурсах, вынуждены будут сами искать выход из созданной ими самими абсурдной ситуации. Участники торгов на Московской бирже сразу уловили, куда дует ветер, и курс доллара понизился до 96 рублей, а курс евро — до 105.

Наши известные экономисты давно предлагали поставлять наши сырьевые ресурсы другим странам за рубли. По мнению академика РАН Сергея Глазьева, экспорт за национальную валюту является золотым правилом международной торговли, тогда как продажа за иностранную валюту — это элемент неоколониализма. Можно было бы пойти дальше и создать своё биржевое пространство, обеспечивая не только торговлю в рублях, но и биржевое ценообразование в рублях.

Запад пошёл ва-банк и не свернёт с избранного им пути геополитического давления на Россию. В этой ситуации "никто не даст нам избавления", кроме адекватной, грамотной политики правительства и, особенно, финансового блока. В своё время, после того как Виктор Геращенко занял в 1998 году пост председателя Центрального банка России, рост экономики имел фантастические показатели, что свидетельствует о неоценимой роли кредитно-денежной политики. Если мы хотим выиграть в экономическом соревновании, процессами должны управлять правильные люди, а не "эффективные менеджеры".

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