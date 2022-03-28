Global Times: США надеются, что Россия рухнет, как когда-то СССР

Оскорбительные слова американского лидера Джо Байдена в адрес главы России Владимира Путина со стороны могут показаться призывами Вашингтона к смене власти в РФ. В США это осознали, и потому поспешили заверить, что Байден "ничего такого" в виду не имел. Такое мнение озвучило издание The Global Times.

Авторы материала Ян Шэн и Ван Хэни полагают, что тем не менее своими безапелляционными высказываниями в Вашингтоне очень рассчитывают, что Россия рухнет, как когда-то это случилось с СССР.

Журналисты убеждены, что американские власти планируют пожертвовать Украиной и заставить Россию и дальше "истекать кровью", чтобы она изменила свою позицию, сдалась и признала за США лидерство.

"Байден просто рассказал о том, что правда у него на уме. Все санкции, стигматизация и демонизация Путина и России служат одной ключевой цели — заставить её снова рухнуть", — цитирует издание мнение главы института международных отношений Китайского народного университета в Пекине Ван Ивея.

Авторы подчеркивают, что США даже не понимают, что их попытки сломить России несут угрозу всем странам на Земле, да и времена нынче отличаются от периода "холодной войны".