Вторжения не будет — на горе англосаксам

На Западе все кому не лень стращают бедных обывателей неминуемым российским "вторжением" на Украину. Такое впечатление, что весь их журналистский и политический бомонд заразился неизвестным науке вирусом сумасшествия. В то же время американская разведка, словно проникнув в мысли президента Владимира Путина, объявила, что он пока не принял решение о "вторжении". Вместо того чтобы решать назревшие вопросы в отношениях с Россией, Вашингтон своей политикой "кошмарит" весь западный бизнес.

Ответ США и НАТО на инициативы Москвы по выстраиванию более справедливой системы безопасности в Европе нельзя назвать ни мудрым, ни даже осмысленным. На фоне попыток заболтать суть проблемы они намеренно пугают мир будущим "вторжением" российских войск на Украину и перебирают пакеты санкций, один страшнее другого.

Такое ощущение, что западный политикум решил во что бы то ни стало покарать Москву, которая так "дерзко" ставит под сомнение американоцентричный "порядок, основанный на правилах".

Президент США Джо Байден оказался в незавидном положении, так как агрессивно настроенное "глубинное государство" ставит перед ним непосильные задачи. Одно дело бодрыми речами убеждать своих экзальтированных сторонников в скорой победе "демократий" над "автократиями" и другое — реально объединить весь западный мир во имя геополитических интересов Вашингтона, отчаянно цепляющегося за свою гегемонию. Увы, в этой борьбе историческая правда не на стороне США, и не все страны в Европе готовы потакать во всём американцам, ставя на кон свою безопасность и благополучие.

В одной из статей, опубликованных в издании The New Yorker (США), судьба Джо Байдена как политика ставится в прямую зависимость от кризиса в отношениях с Россией. Если американцы увидят, что Байден уступает давлению России, это разрушит не только его внешнюю политику, но и всё его президентство, утверждает директор аналитического центра Chatham House Робин Ниблетт. А если он не удержит Кремль от "опрометчивых действий" в отношении Украины, тогда — ни много ни мало — распадётся альянс НАТО.

"Это решающий момент для Джо Байдена, — нагнетает тревогу аналитик Ниблетт, — потому что это также и определяющий момент для мирового авторитета Америки и её способности вести "свободный мир" в новую эру стратегической конкуренции — эру, когда либеральные демократии сильны на бумаге, но реально могут быть сильны стратегически и геополитически только тогда, когда они смогут держаться вместе перед лицом реваншистской России и всё более напористого Китая".

Если бы набором идеологических штампов и отживших стереотипов можно было бы достигать свои геополитические цели, то Соединённые Штаты давно стали бы единоличным властителем мира. Как показывает пример "пламенной речи" Ниблетта, в деле словесной эквилибристики западным пропагандистам ума не занимать. Европейцы смотрят в сторону Вашингтона с жаждой вновь найти в нём прежнего лидера — мощного, надёжного, уверенного в своих силах — и обнаруживают, что он уже не тот. Всё больше американцев начинают задаваться вопросом, зачем им рвать жилы для "спасения" далёкой Украины, когда в собственной стране нерешённых проблем вагон и маленькая тележка.

Союз военно-промышленного комплекса и СМИ

Американские вдохновители военных авантюр на постсоветском пространстве, видимо, верят в магию чисел и любят приурочивать свои операции к очередным Олимпийским играм. Как известно, режим Саакашвили выбрал для штурма столицы Южной Осетии Цхинвала дату 08.08.08, что совпало с началом летней Олимпиады в Пекине. Острая фаза Евромайдана пришлась на время Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года. Теперь представители Украины, поддержанные Белым домом, уже объявили дату российского "вторжения" — 20.02.2022, как раз под закрытие Олимпийских игр в Пекине.

Москва не раз заявляла, что не собирается воевать с братским народом, и вступит в игру лишь в случае развязывания Киевом новой войны в Донбассе. А что стоит ЦРУ организовать там какую-нибудь подлую провокацию (например, с применением химоружия) и разжечь конфликт вполне в духе теории "управляемого хаоса"? Как минимум, можно будет мобилизовать "демократическую общественность" против "агрессивной" России.

Война в Европе нужна как идеологам американского господства в мире, так и влиятельным компаниям, представляющим военно-промышленный комплекс США. Они не заинтересованы в мирном разрешении конфликтов, ведь их прибыли прямо пропорциональны продажам вооружений воюющим сторонам, сеющим смерть и разрушения.

Журналист издания The American Thinker (США) Райан Лаад обращает внимание на то, что в американской прессе появляются статьи, призывающие США вступить в войну с Россией на стороне Украины. Проанализировав злобные опусы подобного рода в изданиях The Washington Post и Politico, автор обнаружил, что их спонсорами выступили военно-промышленная корпорация "Локхид Мартин" и оборонная компания "Би-Эй-И Системз" (BAE Systems).

Журналист Райан Лаад делает вывод, что в Америке возник медиа-военно-промышленный комплекс — "нечестивый союз множества ветвей мирового правительства, торговцев оружием, наёмников и средств массовой информации". Эти ястребы, подстрекатели войны надеются втянуть некомпетентного Байдена в войну обманом. По мнению автора, демократы и их союзники в СМИ хотят отвлечь общественность от результатов их деятельности, свидетельствующих об ужасающей некомпетентности в управлении страной.

Бизнес против санкций

Политики в Вашингтоне фонтанируют идеями на тему санкций против России — эту бы энергию и фантазию да в мирное русло! Высокопоставленный представитель администрации США пригрозил Москве, что при введении "санкций с масштабными последствиями" больше не будет поэтапности. Белый дом обещает "начать с самой вершины и там остаться". Директор ЦРУ Уильям Бёрнс предлагает перекрыть для России торговые пути, блокировать поставки сырья и оружия, значительно сократить её дипломатический персонал в западных государствах. Почему бы сразу войну не объявить?

Вашингтон оказывает огромное давление на Берлин, чтобы он взял на себя "ведущую роль в блокаде" поставок сырья и отказался от запуска "Северного потока-2". Германия, получающая из России примерно 55% импорта природного газа, не горит желанием лишать свою экономику столь дефицитных сегодня энергоносителей. Надеяться на СПГ из США и Катара себе дороже, так как он в основном законтрактован азиатскими потребителями.

Американские ястребы в бешенстве из-за нежелания немцев поставлять оружие киевскому режиму и отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Недавно в интервью Die Welt глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц раскритиковал идею отключения России от SWIFT, поскольку это может привести к крушению всей системы международных расчётов и возможному переходу Москвы на китайский аналог. В случае санкций пострадают интересы многих европейских компаний, вовлечённых в нефтегазовые и иные проекты на территории России.

Как сообщает Bloomberg, совсем не рада нагнетанию напряжённости в отношениях с Москвой и та часть американского бизнеса, которая не связана с производством оружия. Так, руководители банков Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase и Goldman Sachs выразили обеспокоенность возможными побочными эффектами от введения новых санкций, в частности нарушением глобальной цепочки поставок. По информации Reuters, представители крупного бизнеса США попросили администрацию Джо Байдена и конгресс не переусердствовать в вопросе санкций, так как американские компании рискуют потерять свои российские активы.

Понимание того, что санкции являются обоюдоострым оружием, должно действовать на Запад отрезвляюще. Москва не устаёт напоминать Вашингтону, Лондону и Брюсселю, что санкционная политика — это тупиковый путь. Россия не знает периодов своей истории без санкций и давления со стороны Запада: они стали обычным атрибутом существования страны. Англосаксам и их союзникам следовало бы поумерить свою гордыню и поменять тактику, развивая с Россией торговые связи и совместные проекты, что принесло бы гораздо больше пользы миру.

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