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Автор Александр Шторм

Экономисты предложили выплатить каждому россиянину по 130 тысяч рублей

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Российские экономисты выступили с предложением сократить хроническое отставание страны от остального мира путём раздачи субсидий. Таким образом резко взлетит потребление и экономика получит дополнительное стимулирование.

Экономисты предложили выплатить каждому россиянину по 130 тысяч рублей

С какой целью предложены "окрашенные" выплаты

Россияне будут поднимать уровень потребления за счёт "окрашенных" субсидий от государства — на эти цели может уйти до 15% ВВП. Об этом, в частности, сообщает "Независимая газета".

Это означает выплату каждому гражданину РФ более 130 тысяч рублей для покупки части жилья, автомобиля, оплаты учёбы или лечения, а также регулярных покупок продовольствия. Однако пропить эти деньги или погасить ими кредиты (чтобы взять новые и новые) не получится.

С таким предложением выступили президентский бизнес-омбудсмен Борис Титов и Институт экономики роста им. Столыпина. Такая мера может быть рассмотрена в качестве ориентира для стратегии "Новая экономическая политика. Рост для всех".

Причиной столь необычных для России предложений стал тот факт, что даже высокие темпы роста ВВП в прошлом году (4,5%) не дотянули до среднемировых показателей.

По факту Россия систематически отстаёт от остального мира с 2008 года, то есть больше десяти лет не решаются основные проблемы в экономике. Соответственно, у россиян наблюдается крайне низкий уровень потребления, а в стране — низкий уровень производства.

Эксперты исходят из того факта, что при средней зарплате в 40 тысяч рублей в месяц нужно повышать её как минимум ещё на 11 тысяч рублей, причём получать эти деньги должны все — от младенцев до глубоких стариков.

Только так эти меры станут ощутимыми и изменят жизнь людей. Мало кому в России эти деньги покажутся несущественными, в основном подобные субсидии радикально изменят жизненные перспективы сотен тысяч граждан.

В анонсе к документу говорится, что на эти цели могут быть направлены 10-15% от ВВП.

Это могут быть:

  • сертификаты на медицинские услуги,
  • сертификаты на образование,
  • аналог food stamps в США (продуктовые карты),
  • льготные кредиты на товары длительного пользования (автомобили¸ жильё и т. д.).

Ещё один пакет предложений включает в себя проектное финансирование м выпуск облигаций компаний, гарантированных институтами развития.

Некоторые экономисты против "окрашенных" выплат

Со своей стороны, демограф Алексей Ракша считает эти меры фантастическими. В теории они могут иметь очень мощный демографический эффект, люди будут покупать себе жильё и обзаводиться детьми.

Но всё будет зависеть ещё и от "подачи", а также того, насколько россияне поверят в долговременность намерений государства.

Не стоит забывать и о высоких рисках роста потребительских цен и увеличения инфляции в РФ в случае даже менее значительных "окрашенных" субсидий для граждан.

А директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев отметил, что именно низкодоходные слои населения нуждаются в дополнительной помощи и субсидиях, но деньги предлагают раздать практически всем. Нужно скорректировать саму систему перераспределения, чтобы через пару лет не столкнуться с необходимостью субсидировать россиян снова и снова.

Подобные меры заместитель директора института "Центр развития" Высшей школы экономики Валерий Миронов считает недостаточными.

Он отметил, что в дополнение к этим мерам нужно формирование, помимо агломераций в районе Москвы и Санкт-Петербурга, новых крупных межрегиональных городских образований с численностью населения в два-три миллиона человек. Тогда уровень запросов россиян в плане потребления — да и просто уровень жизни — постепенно будет выравниваться…

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы борис титов социальные выплаты игорь николаев экономист
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