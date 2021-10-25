Конференция ООН по климату: путь в Глазго лежит через Сахалин

Тему спасения планеты от глобального потепления Запад умудряется параллельно использовать для решения своекорыстных задач в сфере экономики и политики. От западных политиков с их вывернутым наизнанку мышлением можно ожидать неприятных сюрпризов на конференции ООН по изменению климата, которая состоится в ближайшие дни в Глазго. Россия, включившаяся позже Евросоюза в гонку к углеродной нейтральности, выполняет свои обязательства в рамках Парижского соглашения от 2015 года, о чём свидетельствует Сахалинский эксперимент.

Мост на Сахалине

Неадекватная реакция на энергетический кризис Вашингтона и Брюсселя, которые сами его сотворили, а затем завели заезженный мотив на тему "Во всём виновата Россия", вызывает опасения насчёт того, какую ловушку они нам готовятся устроить. Как считает директор Центра политической информации Алексей Мухин, на климатическом саммите ООН речь может пойти не о глобальном потеплении, а о подготовке человечества к "глобальному ограблению".

Пока ветер дул и солнце ярко светило, подпитывая источники возобновляемой энергии, а в хранилищах хватало дешёвого газа — еврочиновники могли самодовольно поучать развивающиеся страны, как обходиться без ископаемого топлива. Но в условиях кризиса они будут склонны усиливать давление на Россию, требуя сокращать выбросы СО2, с тем чтобы нивелировать её конкурентные преимущества, заключённые в огромных запасах нефти, газа и угля. По мнению Алексея Мухина, Западом уже придуман новый глобальный налог, который озвучат прямо на международном саммите как меру по защите цивилизации. Таким образом, мы можем столкнуться с попыткой новой "пиратской акции", затрагивающей в первую очередь нашу богатую на полезные ископаемые страну.

Как известно, ЕС планирует внедрить механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM), который предусматривает продажу уполномоченным органом сертификатов на импортируемые товары углеродоёмкого производства. Цена будет рассчитываться в зависимости от средней аукционной цены, которая формируется в европейской системе торговли квотами на выбросы (EU ETS) за неделю и выражена в евро за тонну СО2. Если говорить о российском экспорте, то сбор больше всего затронет такие отрасли, как металлургия, нефтехимия и производство удобрений, а косвенно — и другие сектора. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, только наши производители стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента потеряют $7,6 млрд.

В начале июля у нас был принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", который предусматривает учёт выбросов, меры поддержки по их сокращению и увеличению поглощения, введение рынка обращения и зачёта углеродных единиц. В общем, закон направлен на создание в стране условий для устойчивого и сбалансированного развития экономики и открывает, можно сказать, эру национального углеродного регулирования. Решение о проведении в Сахалинской области эксперимента по госрегулированию выбросов парниковых газов и обращению углеродных единиц позволит опробовать закон на практике.

Угроза введения пограничного углеродного сбора стала для России своего рода триггером, но дело не только в желании отвести удар от наших экспортёров. Новые меры вполне соответствуют международным обязательствам России по климатической повестке и требованиям модернизации экономики, её перехода от сырьевой модели развития к инновационной. Как отмечает президент Санкт-Петербургской международной торгово-сырьевой биржи Алексей Рыбников, многие аспекты углеродного регулирования по-прежнему остаются не до конца упорядоченными как в России, так и за рубежом. Разрешение проблемных вопросов с учётом мирового опыта и российской специфики, а также успешная реализация пилотного проекта на Сахалине позволят в сжатые сроки создать у нас систему углеродного регулирования.

Выбор пал на Сахалин

Виктория Абрамченко

В январе этого года вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила "дорожную карту" по проведению в Сахалинской области эксперимента: она станет пилотным регионом по введению квот на выбросы и торговли ими с целью достижения к 2025 году углеродной нейтральности. В течение пяти лет предстоит снизить до нуля разницу между выбросами парниковых газов и их поглощением с учётом возможностей экосистемы региона, а также создать необходимую инфраструктуру поддержки климатических проектов. По словам Виктории Абрамченко, важнейшим итогом эксперимента должна стать интеграция сформированной региональной системы торговли углеродными единицами с её международными аналогами при содействии Министерства иностранных дел.

Выбор пал на Сахалин по многим причинам. Около 80% промышленного производства области приходится на нефтегазовый комплекс, а энергетический сектор является ключевым источником выбросов парниковых газов. Обширные леса (68% территории) играют важнейшую роль в выбросах и поглощениях парниковых газов. У региона большой потенциал развития энергии на основе ВИЭ и водорода, а местные компании проявляют заинтересованность в снижении углеродного следа.

Как утверждает глава региона Валерий Лимаренко, власти ставят амбициозные задачи по развитию альтернативной, в том числе водородной, энергетики. Таковы требования современного мира: кто не изменится, тот может сильно отстать. На первый взгляд, контроль выбросов в атмосферу накладывает ограничения на бизнес — но на самом деле это большие возможности. По словам Лимаренко, они создают новые экологически чистые условия для жителей и инвесторов, диверсифицируют и укрепляют экономику, повышают роль Сахалинской области на международной арене.

По данным Всемирного банка, в мире уже известны 64 инициативы по внедрению "цены на углерод" — либо в форме систем квотирования и обращения углеродных единиц, либо в форме углеродных налогов. Рынок торговли квотами в Европе оценивается более чем в 51,4 млрд евро. Сахалинский эксперимент предусматривает возможность для предприятий получать выгоды за экономию выбросов парниковых газов и плату за невыполнение квот в диапазоне от 2 долларов до 25 евро за тонну СО2-эквивалента. Представитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата Динара Гершинкова выразила надежду, что эксперимент может стать хорошим аргументом при обсуждении с Евросоюзом темы трансграничного углеродного регулирования.

Водородные поезда и "зелёный уголь"

Анатолий Чубайс

Сахалин был пионером в СПГ, а теперь стремится стать первым и в области альтернативной энергии. Начатый всероссийский эксперимент по снижению парниковых выбросов в атмосферу позволит отработать нормативно-правовые, технологические и экономические аспекты и впоследствии масштабировать результаты на всю страну. Работа будет идти сразу по многим направлениям: предусмотрены стопроцентная газификация островов, перевод автотранспорта на экологически чистое топливо и модернизация ЖКХ.

Осенью прошлого года вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса Русатом Оверсиз Антон Москвин заявил о сенсационных планах организовать на Сахалине полноценное железнодорожное сообщение с использованием 7 поездов на водородных топливных элементах. Госкорпорация "Росатом" планирует к 2050 году производить до 50 млн тонн водорода в год, обеспечивая около 10% мирового потребления. Ещё один примечательный проект на Сахалине — строительство ветропарка стоимостью 8,5 млрд рублей и мощностью 67,2 МВт, которое инициировала "Восточная горнорудная компания", крупный экспортёр бурого угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сахалин также входит в число семи пилотных регионов, где будут созданы карбоновые полигоны. Их число планируется довести до 50, чтобы способствовать развитию системы расчёта углеродного баланса.

Совершив поездку на Сахалин, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс поделился с россиянами массой положительных эмоций. По его словам, всё заявленное здесь — совсем не пиар, что подтверждают первые шаги по реализации сахалинского эксперимента. Свидетельством тому проект "зелёный уголь" по строительству ветропарка, создание самого протяжённого в стране угольного конвейера (23 км) на электрической тяге и перевод на неё 220-тонных карьерных самосвалов (проект по троллейвозам).

Всем, кто понимает, какого масштаба преобразования предстоит пройти стране в ближайшие 10 лет, стоит внимательно смотреть за событиями на Сахалине — здесь может родиться будущее России, считает Чубайс. Кстати, несколько российских регионов — Калининградская и Нижегородские области, ХМАО, Башкирия — уже изъявили желание подхватить инициативу и создать у себя системы квотирования выбросов. В России есть своя стратегия перехода к углеродной нейтральности и есть понимание необходимости переустройства экономической жизни в соответствии с климатическими вызовами — независимо от того, что думают об этом в Вашингтоне и Брюсселе.

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