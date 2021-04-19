План спасения экономики Байдена трещит по швам

План спасения экономики Джо Байдена дорого обходится американскому бюджету, а на очереди новые наполеоновские проекты. В Штатах не привыкли жить по средствам: гегемонистский запал не даёт трезво оценить свои силы. Теперь администрация Байдена ломает голову в поисках источников финансирования.

"Американский план спасения" на сумму $1,9 трлн, большая часть которой пошла на раздачу денег гражданам, был неоднозначно воспринят даже друзьями Байдена по Демократической партии. В конгрессе высказывались опасения из-за растущего госдолга, инфляционных рисков и возможного перегрева экономики, которая начинает восстанавливаться по мере выхода из пандемии. Ранее, как все помнят, бывший президент Дональд Трамп щедро одарил народ "вертолётными деньгами".

По данным их Минтруда, в марте инфляция в США ускорилась до 2,6%. Госдолг достиг $28 трлн и превысил уже ВВП страны (101%). Правительство США по накатанной заимствует финансовые средства за счёт выпуска казначейских ценных бумаг. Благо, за них еще "не дают в морду", но ситуация может и поменяться. По прогнозам американских экспертов, планку в 117% ВВП госдолг превысит к 2025 году. Стоит главному инвестору в американский госдолг Китаю ($1,1 трлн) "дрогнуть" и начать его сбрасывать — как будет запущен эффект домино, способный вызвать волну банкротств и финансовый кризис.

Недавно Джо Байден представил публике свой очередной проект стоимостью примерно $2 трлн под названием "Американская занятость", нацеленный на модернизацию ветхой инфраструктуры и переход на более экологичные источники энергии. По словам Байдена, "такое выпадает только раз в поколение" и план можно сравнить со строительством крупных магистралей и началом космической гонки во время президентства Эйзенхауэра.

На масштабное обновление дорог, мостов и портов планируется выделить $621 млрд, на модернизацию промышленности — $580 млрд, остальное — на повышение качества жизни и социальные нужды. План предусматривает инвестиции в производство, транспорт, исследования и разработки, строительство и модернизацию государственных школ, жилья, обеспечение всех американцев доступом к надёжному и высокоскоростному широкополосному интернету.

Как и следовало ожидать, Байден уделил немало внимания вопросам экологии. Он заверил, что ремонт ключевых автодорог, мостов, портов и аэропортов поможет снизить углеродный след страны. Посетовав на памятные перебои с электроэнергией в Техасе во время зимних метелей, президент пообещал построить "современную, устойчивую и совершенно чистую электросеть", а также создать общенациональную сеть из 500 тысяч зарядных станций для электромобилей. Байден рассчитывает таким образом помочь преодолеть климатический кризис и сокращать выбросы.

В своём старании получить максимальную поддержку американцев Джо Байден заявил:

"Эта инициатива создаст миллионы рабочих мест, поспособствует росту экономики, сделает нас более конкурентоспособными на мировой арене, защитит интересы нашей национальной безопасности и поставит нас в выгодное положение, чтобы выиграть глобальное соревнование с Китаем в ближайшие годы".

Зловещая "байденомика"

Всё бы хорошо, но масштабные планы требуют изыскания финансовых средств в триллионах баксов. Даже в Белом доме пришли к осознанию, что нельзя бесконечно прибегать к помощи денежного печатного станка. Курс на "байденомику" требует обеспечения роста государственных инвестиций в ВВП за счет более высоких налогов. А значит, раскошелиться предложат богатым или сверхбогатым американцам и крупным корпорациям. Как бы тут коса не нашла на камень, ведь и план спасения прошел через конгресс со скрипом.

В американском обществе разгорелись споры, которые находят своё отражение в заявлениях политиков и статьях в СМИ. Трамп уже с осуждением заявил, что повышение корпоративных налогов является формой зловещего глобализма. Отдельные республиканцы называют план по созданию рабочих мест "неконтролируемым социалистическим буйством расходов".

Байден пообещал поднять корпоративный налог с 21% до 28%, но всё же не до 35%, как это было в 2017 году. Он также намерен бороться с различными уловками бизнеса, когда компании переходят в иностранную юрисдикцию и не платят налоги в США. В рамках G20 и ОЭСР ведутся переговоры о введении глобального минимального налога в размере 21% на прибыль корпораций с крупным оборотом. Есть еще идея 15-процентного налога на балансовую стоимость активов компаний, которые щедры к своим акционерам, но показывают незначительную налогооблагаемую прибыль.

Сторонники Байдена полагают, что активное участие правительства в управлении промышленностью, строительство или модернизация крупных объектов инфраструктуры способны оживить проседающую экономику. Они также восхваляют намеченные инвестиции и налоговые льготы для компаний, производящих чистую энергию, финансирование пилотных проектов в области передовых технологий, таких как поглощение и хранение углеводородов, плавающие морские ветряные турбины, а также введение национального стандарта чистой энергии.

Противники "байденомики" с возмущением заявляют, что высокие налоги ударят по производителям, особенно малому бизнесу, так как сделают их менее конкурентоспособными и оттолкнут иностранных инвесторов. Они считают, что государственные инфраструктурные проекты окажутся дорогостоящими из-за бюрократической волокиты с получением документации и разрешений, и пусть уж лучше этим занимается частный сектор.

Наблюдая за американскими дискуссиями на тему экономики, невольно приходят на ум принятые у нас в стране национальные проекты (они как-будто переняли из них много идей), наши бесконечные разговоры о создании благоприятного инвестиционного климата и реализации "регуляторной гильотины".

To be or not to be

В Вашингтоне все важные профильные структуры озабочены теперь одним и тем же экзистенциальным вопросом: где и как изыскать финансовые средства на претворение в жизнь планов Байдена. Министерство финансов США, кажется, вышло на "золотую жилу", так как подготовило документ с налоговыми идеями под названием "Мировому демпинговому соперничеству должен быть положен конец". Речь идёт о том, чтобы ввести минимальную мировую ставку корпоративного налога (21%) и по-новому организовать распределение глобальных налоговых поступлений.

По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, глобальный минимальный налог необходим для того, чтобы "правительства имели стабильную налоговую систему, которая бы приносила достаточно доходов для финансирования основных общественных услуг и предотвращения кризисов". Как утверждает Минфин, ежегодно около 200 американских компаний сообщают о чистой прибыли в $2 млрд и более, но налог с прибыли платят небольшой или совсем не платят, зато не забывают вознаградить акционеров.

"Такое происходит из-за пробелов в действующем налоговом законодательстве, а также практики использования офшоров, которые позволяют крупным и прибыльным корпорациям снижать налоговые отчисления, иногда даже до нуля. При этом сотрудники и рабочие таких компаний платят со своих зарплат полный налог", — с возмущением замечают авторы документа.

В Белом доме с этим "безобразием" решили покончить и брать с таких корпораций минимальный налог 15% на бухгалтерскую прибыль. Минфин подсчитал уже, что сумма поступлений в бюджет с каждой такой корпорации составит не менее $300 млн.

Если бы в Вашингтоне интересовались мнением объективных наблюдателей, можно было бы им посоветовать и другие источники финансирования, не требующие таких жертв со стороны бизнеса. Штатам достаточно умерить свои амбиции мирового полицейского, свернуть большую часть из 800 военных баз, "натыканных" по всему миру, прекратить политику сдерживания России и Китая и попытки держать всех своих вассалов в узде — и денег хватило бы еще на 10 планов Байдена. Но в Вашингтоне не прислушиваются к мудрым советам, а жаль!