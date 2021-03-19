Как защитить природу без ущерба для экономики

Накопившиеся проблемы в сфере охраны окружающей среды требуют активной позиции и вовлечённости всех — от представителей власти до рядовых граждан. Дискуссии в ходе международного форума "Чистая страна", состоявшегося недавно в Москве, заставили еще раз задуматься о том, как нам научиться жить в мире с природой и достичь баланса между экономикой и экологией.

Среди экологических вопросов, которые особенно остро стоят сегодня в России, можно назвать неконтролируемое образование отходов и накопленный вред от заброшенных со времён СССР промпредприятий и кораблей в бухтах. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, Россия накапливает в год около 8 млрд тонн различных отходов. Предлагается не только ликвидировать 191 свалку в границах городов к 2024 году и 88 объектов накопленного вреда, но и создать реестр таких объектов на суше и на море, а ответственность за ликвидацию экологического вреда у действующих предприятий возложить на их собственников.

Стало очевидным, что природоохранные задачи требуют перехода к экономике замкнутого цикла. В настоящее время в мире перерабатывается порядка 15% всего объёма отходов, а в России и того меньше — где-то 7%. Правительство стремится к 2030 году извлекать из всей массы отходов 50% вторичных материальных ресурсов, вместо того чтобы захоранивать их на полигонах. Для этого необходимо стимулировать переработку отходов и раздельный сбор, а также запрещать применение и производство неперерабатываемых, трудноизвлекаемых материалов, включая цветной пластик и одноразовую посуду.

Отметим, что в Евросоюзе с 2021 года запрещено продавать одноразовые пластиковые изделия. В этом же направлении будет двигаться и ЕАЭС, включив отказ от них в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В Минпромторге России позитивно смотрят на идею поэтапно выводить из оборота одноразовые и трудноперерабатываемые товары, но призывают учитывать экономические последствия. Своё сдержанное отношение к вопросу Минпромторг объясняет тем, что бумажная или картонная упаковка не подходит для таких продовольственных товаров, как мясо и рыба.

В 2019 году тема пластиковых отходов у нас активно обсуждалась, но не нашла поддержки со стороны заинтересованных министерств. Высказывались опасения, что отказ от производства таких изделий оставит многих без работы, приведёт к дополнительным расходам для предприятий и росту цен на товары. Теперь же вице-премьер Абрамченко заверяет, что запрет на производство и использование пластиковой посуды и коктейльных трубочек может быть введён в течение ближайших двух лет.

Особое внимание к пластиковым отходам логично, ведь после распада на микрочастицы они загрязняют воду, почву и воздух. Микропластик обнаруживают в самых неожиданных местах: в бутилированной воде, в детском питании, в овощах и фруктах, на дне океана, на вершинах гор и даже в полярных льдах. С поверхности воды океана пластик попадает в атмосферу и может разноситься ветрами на огромные расстояния. Микрочастицы, впитавшие токсичные загрязнения, попадают в человеческий организм. Микропластик не только делает почву менее плодородной, но и нарушает поглощение океаном углекислого газа и солнечных лучей, что не сулит ничего хорошего для климата.

Сжигать или перерабатывать?

По данным Гидрометцентра, климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, и это угрожает не только здоровью людей, но и сельскому хозяйству. Российские власти планируют включить в новую стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года отдельный блок, где будут представлены ключевые вопросы экологии и климата. Системная работа в этом направлении вполне согласуется с исполнением Россией взятых на себя обязательств в рамках Парижского соглашения по климату.

Всё больше предприятий и госкорпораций стараются внести свою лепту в решение масштабных экологических задач. Первый заместитель гендиректора "Росатома" Кирилл Комаров отметил, что производство чистой энергии в больших объёмах является хорошим подспорьем в борьбе с изменением климата. Входящее в корпорацию АО "НоваВинд" собирается генерировать из ветра 1,2 ГВт, что составляет 35% отечественного рынка ветроэнергетики. "Росатом" также занимается ликвидацией свалки в Челябинске, отходов ЦБК на Байкале и еще нескольких объектов. Вице-премьер Абрамченко даже высказала идею о создании отдельной отрасли по ликвидации и переработке отходов.

При переходе к циклической экономике нефтехимическая отрасль должна иметь технологии по переработке отходов и мощности, которые позволяют вернуть продукцию на рынок, считает председатель правления "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов. Если возвращать в оборот уже использованный материал, то меньше отходов пойдёт на свалки и сократятся затраты на приобретение первичных ресурсов. Не равнодушны к проблемам экологии и в "Роскосмосе": в Центре им. Келдыша ранее сообщили, что идёт разработка комплекса сжигания твёрдых бытовых отходов с помощью плазмотронов, используемых при моделировании работы ракетных двигателей.

Есть ещё проект компании "РТ-Инвест", входящей в Ростех, по строительству 25 мусоросжигательных электростанций. Минпромторг поддерживает проект и обещает оборудовать заводы на 70% отечественными комплектующими. По мнению замминистра Виктора Евтухова, это не противоречит идее раздельного сбора и компостирования отходов, поскольку даже после тщательной сортировки остаются "хвосты", которые можно сжигать. Однако защитники природы выражают опасения, что при отсутствии четкой технологии разделения мусора на ленту сжигания могут попадать отходы, способные нанести ущерб окружающей среде и здоровью людей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко задалась вопросом об экологичности энергетической утилизации, держа в уме "существенный рост выбросов парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние, в том числе на экономическое состояние отраслей". Вызывает вопросы и финансовая модель инвестпроекта по строительству мусоросжигательных заводов, которые предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения за электроэнергию или вывоз мусора.

По словам представителя Всероссийского общества охраны природы Элмурода Расулмухамедова, недавно принята концепция расширенной ответственности производителей и надо стимулировать создание мощностей по переработке, "а вместо этого деньги предлагают использовать для сжигания".

Уйти от сырьевой модели к низкоуглеродной

Отдельные российские политики и представители бизнес-сообщества всё еще настороженно встречают смелые идеи экологов, такие как декарбонизация и развитие возобновляемых источников энергии. "Зелёный курс", взятый Евросоюзом, и перспектива введения трансграничного углеродного регулирования представляются им как угроза для российской экономики. Их оппоненты считают, что России нужно быстрее включаться в низкоуглеродное движение, если она хочет оставаться конкурентоспособной на международном уровне и развивать собственную экономику.

Директор "Центра энергоэффективности — XXI век" Игорь Башмаков призывает не бояться низкоуглеродной модели, поскольку "в России уже 10 лет нет экономического роста при развитии по сырьевой модели". Эксперт предлагает усиливать господдержку на цели энергоэффективности, развивать ВИЭ, умные сети электроснабжения, собственное производство электромобилей, а также осуществлять замену ископаемого топлива водородом.

Неумолимые темпы изменения климата разрушают жизни и источники средств к существованию на нашей планете, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Достигнутое уже потепление на 1,2°С привело к беспрецедентным экстремальным погодным явлениям во всех регионах мира. Если ничего не менять, то катастрофическое потепление на 3-5°С станет реальностью уже в этом столетии. Поэтому примирение с природой должно стать главным приоритетом для всех и везде.