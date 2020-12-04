Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров

Коронавирус стал катализатором тектонических изменений на рынке труда в России. Закрытие границ привело к тому, что рабочих из сопредельных стран якобы стало катастрофически не хватать. О том, насколько они нужны на рынке труда, спорят эксперты.

В "Новой газете" по этому поводу писали, что РФ в 2020 году недосчиталась 2-2,5 миллионов рабочих из других стран. Утверждается, что россияне оказались не готовы к условиям, в которых работали иностранные граждане, а работодателей не устроило качество выполняемой работы. Так что мигранты резко взлетели в цене.

Данные МВД свидетельствуют о том, что входящий поток сократился почти на 70%: за девять месяцев 2020 года в Россию въехало около 4,3 миллиона иностранцев, год назад — 15,8 миллиона, а два года назад — 16,3 миллиона человек.

О патентах обновленных данных нет, а до 1 сентября их получили 790 348 человек, почти в два раза меньше, чем за такой же период в прошлом году. Показатели второго квартала говорят сами за себя — в Россию на работу приехало менее двух тысяч человек. Годом ранее — больше миллиона.

Напомним, после того как в марте в России на карантин закрылся бизнес, а жителей отправили сидеть дома, тысячи мигрантов лишились работы и старались любыми путями вернуться домой.

Как пояснила руководитель портала Migranto.ru, организатор ярмарок вакансий для мигрантов Светлана Саламова, мигранты после закрытия границ соглашались на любую работу, а московский рынок вакансий для мигрантов на тот момент схлопнулся.

Но уже к маю пошел спрос на курьеров, на технический персонал в магазины шаговой доступности. Был какой-то период падения расценок на труд — стоимость часа упала до 100 рублей, в противовес нынешним 150-180 рублям.

По этому поводу авторы проекта RedDevol дали пару критических замечаний, поскольку журналисты "Новой газеты" рассуждают об экономике России, но на самом деле постоянно речь идет именно о Москве и Подмосковье.

В самой РФ за пределами столичной агломерации труд гастарбайтеров в целом не играет такой заметной роли, что и понятно: тлеющий очаг потребительской экономики в северной Евразии остался только в Москве.

"Главный посыл журналистов: "россияне не смогли заменить гастарбайтеров". Так и пишут: "Благодаря тому, что россияне оказались не готовы работать по 11-12 часов в день за среднюю зарплату, рынок труда начинает выравниваться: работодатели вынуждены либо улучшать условия труда, либо повышать зарплату". А то, что в стране вообще-то есть Трудовой кодекс, который регламентирует сроки и условия трудового дня, власти не знают!" — отметили сетевые эксперты.

Проблема в том, что в реальности все будет идти так, как и должно.

"Сырьевая экономика страны с ее тремя горбами ("оборонка", "золотой миллиард", со своим сверхпотреблением и выводом из страны десятков миллиардов долларов, и орды гастарбайтеров, выводящих из страны миллиарды долларов) доживает по факту последние годы".

Аналитики отметили, что на окончательный разнос всего и всеми уйдет "может, два, может, три, а может, и пять лет. О таком развитии событий специалисты говорили еще 15 лет назад. И даже если цены на нефть снова взлетят до 100 долларов, ничего уже не изменить глобально. Структуру экономики уже не перестроить. Можно только отсрочить наступление коллапса.

Этот вывод уже был озвучен гораздо раньше, а на практике грядущий крах экономики РФ в 2020 году почувствовали гастарбайтеры в последнем осколке ее благополучия Москве. А фактически, чудес не бывает.

"Нельзя в нищей стране выстроить в одной взятой локации подобие потребительской экономики уровня Восточной Европы и надеяться, что она будет сама по себе жить. Так что перспективы у нас всех крайне плачевные", — резюмировали эксперты.