Экономисты обеспокоены из-за курса рубля

Эксперты не исключают, что уже в ближайшее время курс российской валюты может дойти до 100 рублей за доллар в связи с ситуацией в Белоруссии и скандалом вокруг Алексея Навального.

Как пояснил экономист Нарек Авакян, метаморфозы с рублем объясняются геополитикой. Сегодня очень сильно влияют геополитические и санкционные риски.

"Если санкции будут жесткими, как изначально предполагалось, то рубль может улететь выше 80 и закрепиться там, потенциально дойти до 100 рублей за доллар и чуть повыше", — считает эксперт.

Такое развитие событий ожидается еще до президентских выборов в США, плюс-минус через полтора месяца. Дело усложнилось еще больше после инаугурации Лукашенко.

Ситуация с инаугурацией Лукашенко и скандал с болезнью Навального способствуют давлению извне еще больше. Рынок валют остерегается именно этого. Именно опасения инвесторов приводят к падению рубля, но избежать подобных геополитических игр крайне сложно.

Прогнозы — сейчас неблагодарная затея

Эксперты даже не берутся прогнозировать геополитические факторы, поскольку это сейчас крайне неблагодарная затея. Не исключено, что через 1,5 месяца может сбыться и положительный для России сценарий, по которому рубль останется на прежнем уровне.

Авакян считает, что при незначительных санкциях сильного влияния на рубль не будет.

"Тогда доллар будет торговаться примерно за 80 рублей", — объяснил Авакян.

Стоит добавить, что 23 сентября впервые с апреля 2020 года курс доллара превысил 77 рублей.

По мнению авторов телеграм-канала "Пул №3", рубль топит исключительно геополитика.

Как пояснил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев, "у рубля все меньше факторов поддержки, а внешнеполитический фон обостряется, причем не только с ЕС, но и высока вероятность новых ограничительных мер со стороны США в рамках президентских выборов 2020 года. Курс доллара может подняться до 78 руб./$, курс евро — до 91 руб./€".

Виновата геополитика

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов со своей стороны также добавил, что негативным фактором для рубля стала вероятность усиления конфронтации России с Западом как из-за событий в Белоруссии, так и из-за обвинений в отравлении политика Алексея Навального. Понятно, что Европа и США не оставят такой случай без внимания.

Таким образом, "в начале 2021 года ожидается поддержка рубля со стороны сезонно крепкого текущего счета, смягчения требований сделки ОПЕК+, прояснения ситуации с вакциной от коронавируса, восстановления мировой экономики и спроса на сырье. На этом фоне мы ожидаем возвращения курса доллара в диапазон 73-75 руб./$, курса евро — к 86-88 руб./€", — резюмировал эксперт.

Но официальных прогнозов по этому поводу нет и быть не может. Слишком велики риски и нестабильна ситуация.