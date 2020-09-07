Человеческий капитал России не в лучшей форме

В устах политиков слова о том, что человек — это главная ценность и основной капитал нашего государства, порой кажутся излишне пафосными. Есть смысл обратиться к выводам ученых и экспертов из международных институтов как менее политически ангажированных лиц. Правда, вряд ли кто-то станет отрицать важное значение человеческого капитала в развитии любой страны.

Инвестиции в знания, здоровье, безопасность, инновационное развитие и науку — необходимое условие для адекватного ответа вызовам времени. От них зависят как личное социально-экономическое благополучие человека, так и конкурентоспособность страны на мировой арене. В рейтинге ООН, оценивающем индекс человеческого развития, Россия в последние годы стабильно занимает 49-е место из 189 и входит в группу стран-лидеров. При его расчете учитываются не только показатели в области здоровья и образования, но и положение в области прав человека и гражданских свобод, социальная защищенность, уровень культурного развития населения, безработицы, состояние преступности, охраны окружающей среды и многое другое. Первые три места разделили Норвегия, Швейцария и Ирландия.

Также Россия вошла в группу передовых стран с оценкой 0,73, согласно индексу человеческого капитала Всемирного банка (34-е место из 157). Это означает, что производительность труда россиянина, родившегося в настоящее время, составит в совершеннолетнем возрасте 73% от потенциального уровня, который возможен при получении полного образования и полноценного здоровья. Интересно, что по данному показателю лидируют азиатские страны — Сингапур, Япония, Южная Корея, а уже за ними следуют Канада, Германия, Великобритания, Франция, США и другие развитые страны. Даже беглый взгляд на данные рейтинги выявляет такую закономерность: чем выше уровень доходов страны, тем выше показатель индекса человеческого капитала, или наоборот.

Передовые позиции России в рейтингах имеют под собой основания, но они не должны убаюкивать наше критическое восприятие. Ведь составляются они на основе неких усредненных значений: где-то густо, а где-то пусто. Тот же Всемирный банк в специальном докладе "Насколько богата Россия?" сделал вывод, что человеческий капитал составляет 46% от совокупного богатства России. Далее идут произведенный капитал — 33%, природный капитал — 20% и чистые иностранные активы — 1%. Кто-то скажет: 46% — это неплохо для сырьевой державы. Но всё познаётся в сравнении. В странах ОЭСР доля человеческого капитала в среднем составляет 70%, а в его расчёте на душу населения мы отстаём в 5 раз — около $100 тысяч против $500 тысяч в постоянных ценах 2014 года. По мнению авторов доклада, при нынешних темпах развития России понадобится 100 лет, чтобы догнать развитые страны.

Продавцам диплом не нужен

Внутри нашей страны найдётся немало критиков, обличающих с фактами на руках "линию партии и правительства". Россия достаточно инвестирует в инфраструктуру и цифровую экономику, но вкладывает недостаточо в собственный человеческий капитал, отмечает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Общие расходы бюджета на образование и здравоохранение в последние годы стагнируют и в ближайшие три года существенно не вырастут, считают экономисты из ВШЭ.

В своих заключениях на тему трёхгодового федерального бюджета они сделали вывод, что доля расходов на образование сократится с 3,8% ВВП в 2020 году до 3,6% в 2022-м, а расходы на здравоохранение по отношению к ВВП составят 3,6% в текущем году и 3,4% — в 2022-м.

Ситуацию с образованием декан экономического факультета МГУ Александр Аузан оценил как деградацию. Если младшие российские школьники в международных рейтингах входят в топ-5, то ученики средней школы находятся на 32-м месте, а студенты ещё ниже — на 108-112-м местах. Заметим, что в майском указе президента была поставлена задача на период с 2019 по 2024 годы обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и, в частности, войти по качеству общего образования в первую десятку стран мира. Но согласно новому указу, принятому в июле 2020 года, сроки переносятся на 2030 год. Сдвиг коснётся и таких целей, как повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в 2 раза, и много другого.

Эксперты указывают и на другую опасность: щедрые вливания в человеческий капитал на фоне институциональной отсталости может обернуться разбазариванием денег.

Мало обладать запасами человеческого капитала, надо уметь найти им применение, утверждает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Нередко выпускники вузов работают на позициях, где их дипломы не нужны. Исследования показывают, что от 20% до трети таких работников, не найдя для себя применения, зарабатывают в неформальном секторе, выполняя немудреные работы в сельском хозяйстве, строительстве, торговле или услугах.

Проблема в том, что в России плохие институциональные условия для капитализации знаний. Чтобы перевоплотить высокую квалификацию специалистов в экономический рост, она должна прийтись к месту на рынке труда. Математики, инженеры и программисты востребованы там, где динамично развиваются высокотехнологичные компании наподобие американской Google или нашего "Яндекса". По мнению Гимпельсона, у российских компаний мало стимулов инвестировать в новые технологии, так как слабо защищены права собственности. Поэтому предприниматели в России в массе своей так и не вырастают из состояния начальной самозанятости или микробизнеса. Если самые востребованные работники в стране — это водители легковых автомобилей и продавцы, то не стоит удивляться низкому уровню производительности труда и хронической проблеме утечки мозгов.

Пазл пока не складывается

Что касается госрасходов на здравоохранение в России, то в последние годы они были существенно ниже расходов стран ЕС (7,2% ВВП) и ОЭСР (6,5%). Судя по всему, прорыв в увеличении продолжительности жизни в ближайшие годы не намечается. Для этого требуется больше ресурсов и передовых технологий, первичной медико-санитарной помощи и квалифицированных медицинских кадров. По последним данным, почерпнутым из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития до 2030 года, в текущем году численность населения России сократится на 158 тысяч человек, и это максимальный показатель за последние 14 лет.

Если ничего не менять, то к 2035 году общая численность населения страны сократится на 1,7 млн человек, а трудоспособного — на 5,4 млн, предостерегают эксперты ВШЭ. Тут можно с горькой усмешкой вспомнить о национальном проекте "Демография", в котором описаны прекрасные планы по снижению смертности, увеличению рождаемости, а также повышению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физкультурой и спортом. Ещё не повредило бы прислушаться к рекомендациям Всемирного банка, который советует повышать роль первичной медико-санитарной помощи, включая диагностику, профилактику и ведение заболеваний, вместо дорогостоящего лечения. На ум приходит старый добрый девиз советской системы здравоохранения: лучше профилактика, чем лечение! Как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое.

Инвестиции в образование, здравоохранение и, вообще, в человеческий капитал создают важный базовый элемент. Но есть и другие обязательные элементы, без которых пазл не складывается. Как сказали бы во времена "развитого социализма", для успешного решения стоящих перед нами задач, следует "высвободить живую энергию масс". Выражаясь менее пафосно, необходимо создавать максимально комфортные условия для самореализации и творчества людей, развивать конкурентную экономику, где нормально работают мотивация и социальные лифты, строить социально сплоченное общество, где нетерпимы к неравенству и несправедливому распределению ресурсов.