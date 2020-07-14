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Автор Антон Куликов

Впервые в истории: почему российское золото оказалось дороже газа

Экономика

Такое произошло впервые в современной российской истории. За два весенних месяца — апрель и май — выручка от продажи Россией золота впервые превысила выручку от продажи газа. Почему так произошло и какие выводы можно сделать?

Факторы объективные и субъективные

Данные о продажах самые что ни на есть официальные, а не взятые из подсчетов неких аналитических служб. По информации от Федеральной таможенной службы и Центробанка РФ, в апреле и мае российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов.

За этот же период продажи газа принесли "Газпрому" 2,4 миллиарда долларов. Для компании, которая обладает монополией на экспорт трубопроводного сырья, это минимальное значение за квартал с 2002 года (опять же по данным Центробанка).

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов в интервью РБК заявил, что такая ситуация в истории современной России сложилась впервые. По его словам, как минимум с 1994 года экспорт газа традиционно приносил больше выручки, чем продажи золота.

Причин резкого снижения выручки от экспорта газа несколько.

Надо заметить, падение доходов от экспорта газа было зафиксировано еще в январе-феврале этого года. Тогда это связывали с очень теплой зимой в Европе.

Кроме того, европейские потребители российского газа сделали большие запасы из-за опасений относительно прекращения транзита через Украину. Опасения не оправдались, соглашение было подписано — но газом-то уже запаслись.

А после пришла пандемия коронавируса. И произошло резкое падение потребления газа. Что вкупе с вышеозначенными факторами и привело к тому, что теперь эксперты рассказывают о небывалых прежде событиях.

Золото в плюсе

Что касается золота, то здесь влияние пандемии куда меньше. А уж теплые зимы и запасы вообще никакого влияния не оказывают. Кроме того, золото довольно стабильно растет в цене. Так что, по большому счету, ничего сверхестественного не произошло.

Ранее в "Газпроме" прогнозировали, что в 2020 году экспорт газа снизится на 16,4% — с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м. При этом средняя цена газа упадет на 37%, с $210,6 до $133 за 1 тысячу кубометров.

Еще немного цифр: в прошлом году российские компании нарастили продажи золота за границу более чем в восемь раз по сравнению с 2018 годом — 116,075 тонны против 13,87 тонны.

Центробанк же на 42 процента сократил закупки монетарного золота для пополнения государственных золотовалютных резервов — до 158,6 тонны. На 1 января 2020 года резервы составляли 2270,56 тонны.

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Темы золото пандемия коронавируса экспорт энергоресурсов
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