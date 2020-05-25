Политолог Леонид Крутаков: вместо бюджетной нужна проектная логика

Что не так с внутренней финансовой системой России и почему чиновникам необходимо проектное мышление, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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Думать не о деньгах, а о проектах

— В нашем прежнем правительстве были объединены финансы и экономика. Теперь у нас отдельно Министерство финансов и отдельно Министерство экономического развития. Финансовые органы должны копить деньги в кубышку, а экономика — тратить. Получается, что если бы не коронавирус, то была бы у нас теперь более правильная схема?

— Проблема в следующем. И это тоже из уст президента звучало не раз: пока мы не создадим внутреннюю систему сбережений, пока не создадим собственную кредитно-денежную систему, пока будем зависеть от эмиссионного мирового центра в лице США, мы всегда будем подручной экономикой, всегда будем придатком большого проекта. По-другому не бывает. Китай и Индия свою финансовую систему защищают.

Почему произошел кризис в 2008 году? Потому что американцы хотели, чтобы Всемирная торговая организация надавила на три страны и заставила их открыть внутренние финансовые рынки:

Индия,

Китай,

Бразилия.

Но правительства этих стран сказали: "Нет, не откроем ни в коем случае. Мы не пустим американцев на внутренний рынок, потому что хотим сами здесь разбираться со своей национальной валютой".

Валюта — это государственное обязательство, а наше государство отказывается давать гарантии по своим обязательствам, по рублю и стабильности. Вместо этого оно говорит: всё зависит от цены на нефть.

Если правительство отдаёт этот вопрос на курс рубля, на откуп спекулянтам, то это значит, что слово нашего государства ("слово государево"), которое штампует деньги и гарантирует исполнение обязательств, на самом деле ничего не стоит.

Допустим, я бизнесмен и должен распланировать какой-то проект на десять или тридцать лет вперёд. Если мне родное государство говорит: "Мы не гарантируем фиксированный курс: завтра 30 рублей за доллар, послезавтра — 80", — тогда, конечно, я буду в долларах считать, потому что мне нужна понятная система подсчёта, чтобы я мог посчитать заранее прибыль и убытки. А если имеющаяся в моём распоряжении денежная единица постоянно плавает, то я ничего не смогу посчитать.

Я не смогу реализовать ни один проект продолжительностью больше года. А чего можно добиться за один год? Это наркотики, проституция и вывод валюты за рубеж. Больше ничего с таким годичным циклом бизнесмен не сделает.

Даже в сельском хозяйстве цикл окупаемости составляет как минимум пять — семь лет, потому что на одной только продаже сырья (вырастил и продал) невозможно сделать прибыль. Нужно обязательно вторичное сырье: производство консервов, полуфабрикатов и так далее. Только тогда окупается сельское хозяйство.

Я как-то попал в администрацию губернатора Андрея Воробьёва, в подмосковное министерство экономики. Чиновники показывают Воробьёву график: огромные территории Московской области, 80 % населения на этой площади — городское, то есть целиком вся земля не используется. И когда Воробьёв спрашивает: "А где у нас драйвер роста?" — они отвечают: "Вот. Самая большая маржа в финансовом секторе". А финансовый сектор в Подмосковье — это всего лишь 2 %. Воробьев говорит: "Значит, надо развивать финансы". Это как вообще понимать? Рядом находится огромный рынок потребления — Москва, и там, естественно, финансовый центр. Ты хочешь конкурировать? Хорошо, но кто поедет? Неужели "Альфа-Банк" или "Ситибанк", или JPMorgan поедут куда-нибудь в Подмосковье?

В Московской области огромные газифицированные территории, где можно поставить тепличные хозяйства, организовать выращивание овощей, фруктов, яблок и так далее, и всё это консервировать, продавать.

Для этого просто нужно набрать людей. Эти люди есть в Средней Азии — это именно русские люди, которые там застряли, брошены и которые умеют работать с землей. Да и в самом Подмосковье они есть. Вот где драйвер роста, вот где надо организовывать реальный прорыв.

Воробьёву и многим другим нашим губернаторам надо к Евгению Савченко в Белгород съездить посмотреть, как агрохолдинги создаются и как они работают. Вот человек! В Белгородской области полтора миллиона жителей, и они производят 25 % сельскохозяйственной продукции страны.

Вот это и называется "проектное мышление", когда проект впереди финансов идёт. Там, где есть проект, финансы всегда приложатся. Это вот как сейчас Игорь Сечин заново создаёт Арктику, фактически новый мир. А у нас чаще всего всё наоборот, обычно говорят: "Деньги будут — будет проект". Это значит, что работает бюджетная логика. Как принято среди чиновников: выделили бюджет, освоил бюджет — всё, на этом моя ответственность закончилась. "Ребята, я же деньги потратил".

А конечный результат: лучше людям стало от этого или хуже, кто выиграл и кто проиграл — чиновников не волнует вообще. Должна быть не бюджетная, а проектная логика. Тогда будет толк.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова