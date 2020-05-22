Политолог рассказал, когда деньги становятся «волшебными бумажками»

Почему отечественная экономика работает на внешнего потребителя и грозит ли России инфляция, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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Кто печатает деньги

— Поскольку наша беседа посвящена теме выплат в связи с коронавирусом, зрители нам сейчас очень активно пишут, что у них никто обещанных выплат пока не получил, даже те, кто живёт в Москве. Мне коллега из Владивостока рассказывал, что в администрации пригласили бизнесменов прийти и записаться в реестр оказания помощи, то есть на получение денежных выплат. Пятьсот бизнесменов записались, а им говорят: извините, деньги потом получите, они нам сейчас тоже нужны. После этого чиновники составляют отчетность о том, что якобы работают с бизнесом, помогают предпринимателям. Тем не менее какая-то помощь, наверное, всё-таки есть. Как вы оцениваете именно финансовую помощь от государства? Было предложение раздавать деньги вертолетным способом, его отвергли. Как сказал Антон Германович Силуанов: "Если бы мы печатали деньги, мы бы их раздавали. А поскольку не печатаем, то извините".

— Силуанов таким образом откровенно признался в собственной некомпетентности и служении чужому проекту. Председателем Центробанка Российской Федерации был в своё время видный экономист Виктор Владимирович Геращенко. Одной из его любимых фраз была следующая:

"Если вам кто-то говорит, что у государства нет денег, гоните его с работы, потому что государство само печатает эти деньги".

Деньги — это не что иное, как государственный долг, и если я как государство гарантирую свой долг, то я должен отвечать за него. Если государству нужны определенные лимиты на решение каких-то проблем, финансирование, выделение средств и создание проектов, сложностей возникать не должно. На первом месте должен быть социальный фактор, а деньги — это всего лишь институциональное оформление проекта, ничто иное. Деньги не фетиш.

Мы все относимся к деньгам, как к волшебной бумажке, на которую можно всё купить. А когда эта "волшебная бумажка" становится волшебной? Купюра же делается из обычной бумаги, на нее наносится краска, она проходит через станок — и что, после этого она сразу превращается в некую волшебную палочку? Нет, конечно.

Купюра превращается в "волшебную бумажку" тогда, когда государство ставит на ней штамп: гарантирую исполнение обязательств вот по этой бумаге.

В этом вся суть. И вдруг государство отказывается от финансирования гарантий и приказывает завязывать весь свой финансовый оборот на внешний рынок. В нашей стране работает следующее бюджетное правило: фактически российская экономика работает на удовлетворение потребностей внешнего потребителя. То, что государство получает за экспортированные товары, оно считает деньгами, и на эти деньги выпускает внутренние "тугрики". Поэтому мы и внутри страны ничего не можем наладить. Классическая ситуация, когда говорят:

"Люди есть, ресурсы есть. А почему вы не можете завод построить?" — "А у нас нет волшебных бумажек американских, чтобы оплатить людям работу".

Но это же абсурд!

"С прибылью только банки"

— Экономисты говорят, что если мы будем активно печатать "волшебные бумажки", то начнётся инфляция. Мы же с вами 1990-е годы помним, когда у нас цены менялись два раза в течение дня.

— Да не будет у нас инфляции. В России монетизация экономики на порядок ниже, чем в мировой экономике. На порядок ниже, чем в Китае и США. У нас денежная масса сжата до безобразия. Понимаете, у нас в мандат Центробанка госпожой Набиуллиной записана одна функция — таргетировать инфляцию. В США три функции: борьба с инфляцией, доступный кредит и обеспечение рабочих мест. Поскольку у российского Центробанка только одна функция, Набиуллина решает этот вопрос следующим образом:

за счёт кредита, увеличивая его стоимость и снижая доступность,

за счёт рабочих мест, снижая деловую активность населения.

То есть она решает одну свою проблему за счёт двух других функций, за счёт жителей России. В итоге у неё получаются красивые цифры, а люди теряют работу, бизнес чахнет. Разве это нормальная экономика?

У нас в стране только банки всегда с прибылью. И в дождь, и в град, и в кризис, и в COVID, и в пандемию российские банки показывают прибыль, а экономика падает. Для чего это делается?

Владимир Путин не раз говорил, что деньги, финансы и банки — это кровь экономики. Да, кровь. Но кровь в организме для чего нужна? Для того чтобы снабжать печень, почки, лёгкие, сердце, чтобы все внутренние органы работали.

Кровь сама по себе нужна только вампиру, который ею питается. Если финансы существуют отдельно от экономики и от производства, то кому и зачем такие финансы нужны?

Сценарий такой: получаете вы в Центробанке деньги, идёте на валютный рынок, играете на этих курсах, получаете прибыль, перегоняете её на Запад. То есть фактически это насос по вытягиванию денег из России и её ресурсов. Ничего другого.

Вот такой механизм нам построили в 1990-х годах, и мы по-прежнему живём по этому сценарию.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова