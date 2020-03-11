Чем грозит закредитованность населения

Должища, что печища: сколько ни клади дров, всё мало, учит нас русская поговорка. Или вот такая: продай хоть ржи, а долгу не держи! Есть те, кто ими руководствуется в своей жизни, но не всем народная мудрость впрок. Да и обстоятельства могут так сложиться, что без займа никак: или в долговую кабалу, или голову в петлю.

Цифры говорят сами за себя. К концу прошлого года уровень долговой нагрузки населения (то есть отношение платежей по кредитам к доходам) достиг 10,6% — максимума за 7 лет. Общий долг составил 17,1 триллиона рублей. На 1 сентября 2019 года банковские кредиты имели 39,5 миллиона человек. По подсчётам бюро кредитных историй "Эквифакс", по итогам 2019 года долг среднестатистического заёмщика российского банка увеличился на 11% — до 249 тысяч рублей. За последние годы этот долг вырос почти на 30%.

Почему такая прискорбная тенденция? Не последнюю роль здесь сыграла активная политика банков и микрофинансовых организаций (МФО) в сфере потребительского кредитования населения. Скорость и демократичность выдачи кредитов порой обескураживают. Работники кредитных организаций чуть ли не ловят будущих заёмщиков на улице, во всяком случае с навязыванием кредитов по телефону или в супермаркетах приходилось сталкиваться каждому.

Две трети от армии заёмщиков, имеющих задолженность больше 10 тысяч рублей, имеют необеспеченный потребительский кредит или задолженность по кредитным картам. Как показывает доклад Центробанка "Анализ тенденций на рынке кредитования физических лиц", на 1 сентября прошлого года на портфель потребительских кредитов (без учёта кредитных карт) приходилось 7,2 триллиона рублей. Важно отметить, что каждый второй такой заёмщик имеет задолженность и по другим кредитным продуктам. С 2017 года заметно росло число людей, которые привлекали новые кредиты до погашения старых. Таким способом наращивали долг 3,7 миллиона человек. Каждый третий заёмщик с ипотекой прибегал к такой же практике, беря ещё и необеспеченный потребительский кредит в течение трёх лет после приобретения квартиры.

По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, число просроченных долгов достигло 14 миллионов. И сконцентрированы они в сфере мелкого кредитования среди бедных слоёв населения. Если цены растут, а уровень доходов застыл на мёртвой точке, то среднестатистический россиянин пытается удержать привычный уровень потребления за счёт мелких займов и кредитных карт. Каждый второй заёмщик в прошлом году тратил на выплаты по кредитам больше половины своих доходов. Понятно, что сценарий, при котором люди влезают в новые долги для выплаты старых, не сулит ничего хорошего ни для самих заёмщиков, ни для финансовой системы в целом.

Бум потребительского кредитования и опасность пузыря

Примечательно, что одним из первых тревогу забил бывший министр экономического развития Максим Орешкин. Он предрёк, что уже в 2021 году лопнет пузырь, надувшийся на рынке потребительского кредитования, после чего последуют обвал ВВП на 3%, рецессия и полномасштабный кризис. Сравнение с развитыми странами мира вроде бы не даёт оснований для такого алармизма. Отношение кредитов россиян к величине годового располагаемого дохода находится на уровне 28%, а в Венгрии больше 43. По данным ЦБ, отношение долга домохозяйств к ВВП России в прошлом году составляло примерно 16%. В Великобритании и Франции этот показатель превышает 50%, а в США приближается к 100.

В развитых странах рост кредитования подпитывает потребительский спрос, что благотворно сказывается на экономике в целом. Но в России рыночные механизмы работают по-своему. Ведь у нас взрывной рост потребкредитования происходил на фоне падающих доходов населения. Наиболее высокая долговая нагрузка наблюдается у наименее обеспеченных слоёв населения. 15% населения направляет на выплату долгов 70% своего дохода, а треть кредитов были выданы заёмщикам, у которых платёж по этим займам превышает 60% ежемесячного дохода. В российских условиях опасен не уровень задолженности как таковой, а бросающееся в глаза отставание реальных доходов населения от растущего потребкредитования.

Как отмечает проректор Российской экономической школы Максим Буев, рост закредитованности — это обычная часть кредитных циклов в экономике.

"Если экономика растёт, ожидание будущих более высоких доходов побуждает людей брать в долг. Таким образом, люди живут "здесь и сейчас" — переносят потребление из более обеспеченного будущего в настоящее. Однако кредитный цикл рано или поздно поворачивается вспять".

При отсутствии роста экономики и закредитованности населения неизбежен спад спроса на потребительские товары и услуги. Предприятия торговли и производства оказываются недозагруженными, а массовые неплатежи по кредитам могут привести к банкротству кредитных организаций.

Выход из долговой ловушки

Центробанк был вынужден отреагировать на резонансные призывы "Кассандр" финансового толка и выработать некоторые защитные меры. С 1 октября 2019 года был введён показатель предельной долговой нагрузки граждан (ПДН) и были установлены надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН. Иначе говоря, чем больше доходов вынужден отдавать заёмщик на обслуживание долга, тем дороже такой кредит обойдётся банку, который обязан создавать резервы в составе своего капитала для покрытия рисков. С начала текущего года вступило в действие ещё одно ограничение: максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен превышать сам долг более чем в полтора раза.

Центробанк воздвиг препоны к безоглядному кредитованию со стороны банков. Увы, эти меры никак не решают проблемы населения с низким уровнем доходов. Как быть тем 19 миллионам россиян, чьи доходы ниже прожиточного уровня в размере 11,185 тысяч рублей? По мнению руководителя проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгении Лазаревой, из-за падения уровня жизни люди пытаются сохранять хорошее настроение кредитами. Создание искусственных механизмов сдерживания, таких как ПДН, приведёт к оживлению мира "серых кредитов". На государственном уровне единственную квартиру из-за просрочек забрать нельзя, но в "серой зоне" царит беззаконие. Общественники из ОНФ отмечают по итогам года небывалый рост обращений о защите людей, которых лишают жилья в счёт кредитов. Эксперт связывает ухудшение ситуации как с алчностью ростовщиков, так и с одичанием людей, которые берут эти кредиты.

С мнением эксперта ОНФ солидаризуется и учёный-экономист Валентин Катасонов. Есть люди, которые действительно находятся в безвыходной ситуации, но чуть ли не половина заёмщиков влезают в долги по легкомыслию. Правда, завышенные процентные ставки действуют и для тех, и для других. Экономист вывел "формулу", согласно которой динамика духовно-нравственного прогресса или регресса общества измеряется теми процентными ставками, которые оно запускает.

"Вообще в истории человечества не было такого, чтобы Центральный банк, финансовый мегарегулятор, установил верхнюю планку по кредитам МФО 1 процент в сутки, — восклицает Валентин Катасонов. - Даже у Достоевского старуха-процентщица давала деньги под процент в несколько раз меньше, чем у нас процентная ставка".

Закредитованность преимущественно бедных слоёв населения свидетельствует и о том, что не действуют как положено механизмы социальной защиты. Большинство людей живут от зарплаты до зарплаты, в случае потери работы на достойное пособие по безработице рассчитывать не приходится. И детские пособия — это капля в море расходов на содержание детей. Сюда можно добавить всякие дополнительные или непредвиденные расходы — из-за болезни, на учёбу в вузе, при женитьбе и т. д.

Конечно, есть и такая опция: повышать уровень жизни населения, вкладывать деньги в производство и создание новых, высокооплачиваемых рабочих мест, чтобы люди в регионах имели возможность хорошо зарабатывать. Но до этого у наших властей либо руки не доходят, либо эти задачи им непосильны.