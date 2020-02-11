Глобальный кризис: может ли Россия его избежать и даже выиграть?

В экспертном сообществе уже довольно длительное время ведутся дискуссии о вероятности очередного мирового экономического кризиса. В последнее время проблему связывают с распространением коронавируса. Мол, проблемы Китая из-за эпидемии неизбежно — и негативно — скажутся на мировой экономике.

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Впрочем, говорят об кризисе не только эксперты. Вот, например, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на семинаре с характерным названием "О стабилизирующей роли банков развития в условиях кризиса" заявил, что мировая экономика в настоящее время находится в предкризисном состоянии.

По его словам, сейчас мир находится в ситуации четвертой волны кредитной экспансии или наращивания долга, причем эта волна отличается своими размерами, в частности — темпами наращивания долга. В этой связи Сторчак призвал финансовые институты развития заранее учитывать "надвигающиеся серьезные проблемы".

Экономисты разучились прогнозировать кризисы?

Можно сказать, что все это теория. Хотя вот кризис 2008–2009 годов был достаточно ощутим и для обычных людей. В России в том числе. Но насколько наша страна готова сейчас.

Первый проректор Финансового университета Константин Симонов, отметил, что Россия живет не в обособленном мире.

"Поэтому для нас, как страны-экспортера прежде всего энергоресурсов, естественно, будущий кризис означает падение сырьевых цен. Если кризис будет, мы столкнемся с очевидными проблемами наполнения бюджета. Мы помним по 2008 году, мы это уже проходили. Дальше уже вопрос, насколько он будет длинным, хватит ли нам резервов", — сказал эксперт "Правде.Ру".

При этом Константин Симонов отметил, что современная экономическая наука разучилась точно предсказывать кризисы и никаких внятных моделей на этот счет нет.

По его словам, "фактически сейчас ожидания кризиса связаны с пониманием, что нынешняя модель экономического роста в мире в целом оказывается исчерпана и испытывает серьезную турбулентность, многие механизмы не работают, не работает механизм ВТО, начинается эпоха торговых войн, начинается эпоха изоляции отдельных государств, начинается опять эпоха использования политических инструментов для достижения экономических целей, санкции".

В числе негативных причин эксперт назвал:

достаточно плохие показатели экономического роста в Европе;

снижение темпов производства в Китае — даже без учета эпидемии коронавируса. Прежняя модель агрессивного экспорта уже не работает, нет нужного спроса;

расслоение: богатые оказались слишком богатыми, а бедные — слишком бедными.

По словам Константина Симонова, "исчерпанность нынешней модели экономического роста выражается еще и в парадоксальных решениях, когда инвестируют деньги в товары, которые не имеют либо спроса, либо имеют крайне низкую цену".

"Поэтому все и ждут, что где-нибудь лопнет какой-нибудь пузырь. Как это было с прежним кризисом, когда одна компания рухнула и как домино за собой потянула все остальные", — сказал он.

Вообще же, по мнению Симонова, проблема в том, что ожидания глобального экономического кризиса связано не с каким-то расчетами, а скорее "с психологическим ощущением возможной беды, пониманием — скорее, интуитивном — что не работает эта схема до конца".

Что могла бы предпринять Россия, чтобы избежать кризиса

В свою очередь, вице-президент Вольного экономического общества России Александр Бузгалин полагает, что кризис может разразиться в любой момент, поскольку для этого есть объективные основания. Причину он видит в господстве "финансового спекулятивного капитала", а также в том, что "конъюнктура мирового рынка, в целом, определяется конъюнктурой финансовых спекуляций".

"Государственные системы — Соединенные Штаты, Европейский Союз, Россия — обладают большими экономическими ресурсами и административными ресурсами, которые позволяют сдерживать кризис", — сказал Александр Бузгалин "Правде.Ру".

По его мнению, наша страна обладает потенциальной возможностью не оказаться затронутой кризисом. Но для этого, подчеркнул экономист, нужны качественные изменения в экономической политике и в правилах игры в системе институтов.

"Существующая модель — это либеральная модель в области финансов и экономического регулирования в сочетании с периодическими шагами в стиле ручного управления, когда отдельные руководители высшего уровня принимают пожарные решения. При такой политике мировой кризис тут же окажется кризисом в России. Его придется гасить за счет растраты денег из резервных фондов, которые по идее надо использовать на развитие", — считает он.

Александр Бузгалин полагает, что для того, чтобы избежать влияния глобального кризиса на российскую экономику, необходимы:

план, который бы предусматривал концентрацию ресурсов на решение стратегических проблем;

социализация собственности, то есть государственная собственность должна работать на общество, а не на чиновников;

обеспечение высокого и стабильного спроса граждан на товары массового производства.