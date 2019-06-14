Доначислят ли россиянам НДФЛ и НДС за переводы на карту

В социальных сетях появилось"Письмо ФНС России от 7 мая 2019 года №СА-4-7/8614", суть которого якобы сводится к тому, что частные лица, которые занимаются коммерческой деятельностью в той или иной форме, без соответствующего оформления этой деятельности, все равно будут облагаться НДС и НДФЛ.



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Нормы эти, кстати говоря, вступили в силу еще 1 января 2019 года. Однако, на практике и повсеместно в силу тотальной проверки и мониторинга всех денежных переводов, они заработают в 2020 году -именно это обещают инсайдеры.

При этом, письмо Федеральной налоговой службы характерно тем, что прописывает признаки "негласной коммерческой деятельности". При этом, дополнительно прописаны факторы, которые позволяют налоговикам квалифицировать ту или иную частную сделку, как коммерческую — это и "показания лиц, оплативших товары, работы, услуги", и "выписки из банковских счетов лица, привлекаемого к административной ответственности" и даже размещение рекламы в интернете.

Кстати, как подчеркивается в письме ФНС, "само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию указанного правонарушения, поскольку извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом".

Единственная возможность не попасть для таких "фрилансеров от малого бизнеса" на НДФЛ и НДС с пени, штрафами и прочими неприятными отчислениями в пользу государства — это зарегистрировать себя, как индивидуального предпринимателя и работать "вбелую" по упрощенной системе налогообложения под 6%.

Что касается конкретных примеров такой коммерческой деятельности, то ряд юристов и консультантов поясняют, что под налогообложение на основании исследования переводов на карту подпадает, например, торговля через Сеть, сдача в аренду личных автомобилей, сдача в аренду недвижимости, особенно, если речь идет о коммерческой недвижимости. Сфера услуг также будет облагаться НДФЛ и НДС. Ну и понятным образом мелкая, "бытовая" торговля в лотке на рынке.

Как отмечают авторы канала "Диванный аналитик", " Поздравляем диванных борцунов и мамкиных уклонистов от налогов — в 2020 году за переводы на карту доначислят НДФЛ и НДС. Пользуешься "Моментум" (провайдер QIWI сдаст транзитный спецсчет), пишешь за гонорары, продаешь рекламу в пабликах, делаешь дизайн, ноготочки или торты, кодишь-фрилансишь, сдаешь в аренду квартиру-машину, таксуешь, торгуешь фруктами-косметикой, делаешь ремонты? Если человек получал за это деньги на карту — то привет, НДС и (если не освободиться по ст. 145 НК РФ) НДФЛ.

Налоговое ведомство обещает, что проверки будут тотальными и анализироваться на "систематическое излечение прибыли" будут все транзакции на карты всех банков. Государству нужны ваши деньги, котики".

Впрочем, в соцсетях уже пишут, что "Подарки — не доход (не зависимо от суммы). Указывать нигде не нужно. Неприятностей не будет". Эксперты поясняют — "в статье 217 Налогового кодекса перечислены доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению. В пункте 18.1 этой статьи сказано, что не облагаются налогом доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения (за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев)"

"Переводите и получайте какие угодно суммы на карты — если это подарок, налог платить не нужно",- советуют они. Однако, ранее представители российских банков уже заявляли, что их специальные IT-системы проводят анализ переводов с карты на карту и массово "ищут" те, в которых постоянно указывается цель перевода — "долг" или "подарок".

Понятно, что с одной стороны, это попытка государства уменьшить серую экономическую зону, в которой в масштабах страны вращается несколько триллионов рублей. С другой — в контексте и пенсионной реформы, и повышения этого самого НДС до 20% и в целом, определенного экономического спада, наличие социального недовольства предугадать нетрудно.

Однако, кажется, государственная система взяла курс на ужесточение и систематизацию экономической политики, и это надолго.