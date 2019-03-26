Германия поясняет, в каком случает предпочтет СПГ из США

В ответ на американское давление на "Северный поток-2" Германия объясняет, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.

Давление на Берлин усиливается

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие поставкам российских энергоресурсов в Европу. После утверждения в сенате документ поступит на подпись президенту. Здесь желания Дональда Трампа и законодателей совпадают.

Трамп одержим идеей, что Германия, как главная сила в ЕС, ведет лицемерную политику: с одной стороны просит защиты от врага — России, а с другой позволяет этому "врагу" держать Европу в зависимости от российских энергоресурсов. Впрочем, это противоречие для Берлина совсем не противоречие: за гегемонию надо платить.

Упомянутый закон будет предписывать "сокращать зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, оказывать содействие компаниям США, которые инвестируют в европейскую энергоинфраструктуру, а также наращивать экспорт технологий и энергоресурсов в Европу". На поддержку этих решений выделяется $1 млрд. Подтекст понятен — заставить покупать Европу ресурсы — нефть и газ у американских компаний.

Заставлять будут, вероятно, санкциями. Ранее США дали понять, что подготовили санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока 2". "Компании, работающие над проектами "Северным потоком-2", рискуют быть наказанными", — угрожает посол США в Берлине Ричард Гренелл. Однако, Трампу придется сильно подумать над рисками потери ликвидности доллара и падения объемов торговли с Европой.

Почему Германия не хочет покупать СПГ﻿

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас отверг резкую критику правительства США в отношении газопровода "Северный поток 2". "Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", — сказал политик СДПГ.

Упорство Берлина в отстаивании проекта "Северный поток-2" объясняется просто — сланцевый СПГ из США на 50 % дороже трубопроводного, кроме того в Германии нет ни одного терминала по приему СПГ. С точки зрения Германии, " Северный поток 2" — это чисто коммерческое предприятие, которое удвоит объем дешевого газа, поступающего на его северный берег Балтийского моря. Для Берлина не важны источники газа. А важны сети для транспортировки. В конце концов, если что-то в отношениях с Россией будет не так, всегда можно перейти на СПГ, утверждают немецкие политики.

Министр энергетики Питер Альтмайер в интервью Tagesspiegel, что Германия параллельно с газопроводом строит и морской терминала для СПГ, что " уменьшит зависимость Германии от отдельных стран в области газа, экономики и энергетики", "В будущем мы не хотим зависеть ни от России, ни от Соединенных Штатов", — сказал Альтмайер. Он добавил, что спрос на газ в Германии, вероятно, возрастет, так как в стране будет прекращено использование как атомных, так и угольных электростанций.

Однако в минэкономики осторожно заявляют, что "высокие затраты могут сделать отдельные проекты по СПГ неэкономичными" и их внедоение потребует времени. И, наконец, немецкие экологи выступают против импорта газа из США через эти терминалы, который там добывается с использованием экологически опасного метода фрекинга. А экологи — это растущая партия "Зеленых" в лантагах.

Германия свои позиции не сдаст

Как сказал "Правде.Ру" немецкий политолог Александр Рар, "Германия понимает, что давление со стороны американцев очень серьезное, но свои позиции тоже сдавать не будет". И многие европейские страны хотят продолжать энергетическое сотрудничество с Россией, которое всегда было надежным, отметил политолог.

"Если американцы хотят вложиться в европейскую инфраструктуру в прокладке новых труб, пожалуйста, никто им это запрещать не будет. Но российский газ будет идти по российским трубам", — отметил политолог. "Американский сжиженный газ должен подешеветь, чтобы конкурировать с российским, пока для европейцев он слишком дорогой", — резюмировал Александр Рар.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

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