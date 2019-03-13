Европарламент требует осудить "советский режим" и блокировать "Северный поток – 2"

Европарламент призвал Россию "осудить коммунизм и советский режим". Такую резолюцию депутаты приняли 12 марта по инициативе представителя Латвии. В документе содержится требование наказать всех виновных в "преступлениях и правонарушениях" советского руководства.

Резолюция определяет новые санкции, которые страны ЕС должны ввести в отношении России. Речь идет об ограничении доступа к финансовым ресурсам и технологиям, а также блокировании имущества лиц, причастных к "делу Магницкого".

Осуждает резолюция и проект строительства газопровода "Северный поток 2", который, по мнению ее авторов, угрожает внутреннему рынку Евросоюза.

В тот же день нижняя палата Конгресса США одобрила пакет антироссийских законопроектов. Как сообщала "Правда.Ру", конгрессмены намерены запретить американскому правительству признавать российскую принадлежность Крыма, требуют выяснить военные планы России на случай конфликта с НАТО и ввести персональные санкции в отношении лиц, которых разведка США назовет виновными в убийстве Бориса Немцова.

Источник фото: wikimedia.org

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