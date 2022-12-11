Беглова насмешила история обманутых дольщиков ЖК "Ломоносов"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе прямой линии 10 декабря вновь прокомментировал проблемы ЖК "Ломоносов". Как и год назад, Беглов подчеркнул, что вопрос находится под контролем, а проблемы постепенно устраняются. Примечательно, что история обманутых дольщиков вызвала смех чиновника, хотя сами жители едва ли находят ситуацию забавной.

В прошлом году во время прямой линии Александр Беглов прокомментировал проблемы недостроя ЖК "Ломоносов". Тогда губернатор заявил, что вопросы решаются, и пообещал, что второй корпус введут в эксплуатацию до конца 2021 года.

Второй корпус ЖК "Ломоносов", действительно, ввели 30 декабря 2021 года, однако жилье оказалось малопригодным для жизни. Владельцы квартир не хотели принимать дом с явными проблемами, но поддались на обещания чиновников, что здание приведут в порядок февралю 2022 года. Однако дом не был готов ни к концу зимы, ни после, несмотря на неоднократное обращение в Смольный и освещение проблемы в СМИ.

Среди жильцов ЖК "Ломоносов" немало семей с детьми и инвалидов, однако их проблемы, очевидно, не волновали власти. В доме не работали лифты, протекала кровля, в подвале и подземной парковке стояла вода, а электропроводка не выдерживала нагрузки. Кроме того, возникали перебои с водоснабжением, и люди брали воду из цистерны на улице. Из-за постоянной сырости в здании завелась плесень, а кирпичная облицовка здания облетала. Иными словами, новый дом разрушался на глазах.

Устав от бездействия городских властей, жители обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину. После проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) при принятии в эксплуатацию многоквартирного дома.

"Все собственники квартир требуют наказать не только застройщика, который уже стал фигурантом уголовного дела, но и чиновников, принявших недоделанный дом", — отмечают в пресс-службе СК РФ.

После обращения к Бастрыкину дело сдвинулось с "мертвой точки" — к концу ноября была отремонтирована крыша, осушён подвал, утеплены фасады. Однако до полного устранения проблем еще далеко.

В связи с этим проблемы второго корпуса ЖК "Ломоносов" вновь прозвучали на прямой линии с губернатором. Жительница Светлана Ежова вновь пожаловалась на неработающие лифты 9-этажного дома, отметив, что люди в таких условиях не только живут, но и делают ремонты.

Беглов заверил, что ситуация ЖК "Ломоносов" ему хорошо известна. Однако проблемы людей, на протяжение года живущих в недостроенном доме, похоже, не тронули губернатора. При этом глава Петербурга со смехом рассказал о действиях девелоперов, попытавшихся уйти от правосудия. О том, что уголовные дела возбуждены также против чиновников, убедивших жителей принять недостроенный объект, Беглов не упомянул.

"В ЖК Ломоносова" жулики устроили настоящую пирамиду. Собрали денег с петербургских дольщиков, а потратили их на достройку объектов в Ленобласти. Второй корпус, о котором пишет Светлана, сдавал старый застройщик. К нему были замечания. Но вместо того, чтобы их устранить, застройщик бросил объект и попытался сбежать", — сообщил со смехом Беглов.

Губернатор заверил горожан, что ситуация под контролем. Ответа на конкретный вопрос — когда же заработают лифты — так и не прозвучало.

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов во время прямой линии заявил о неудовлетворительных условиях проживания в "хрущевках". Приводя аргументы в пользу сноса пятиэтажек, Беглов заявил, что такие квартиры "небезопасны", а комнаты в них слишком малы и составляют всего 5-7 метров. Подобное незнание реалий возмутило жителей Петербурга, отметивших, что губернатор не изучил вопрос.