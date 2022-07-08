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Автор Ольга Лазарева

Градозащитница Бакан: чиновники разрешают снос исторических зданий ради выгоды "друзей-застройщиков"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

С начала 2022 года в Петербурге участились случаи сноса исторических зданий ради освобождения участков в престижных районах города. Дома, построенные в позапрошлом веке, в документах "вдруг" оказываются моложе на сотню лет, либо признаются "аварийными", бьют тревогу градозащитники. С фактически "захватом" руководства Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) людьми, далекими от интересов Петербурга и петербургской архитектуры, градозащитное сообщество оказалось в стороне от права принимать решения по таким зданиям.

Градозащитница Бакан: чиновники разрешают снос исторических зданий ради выгоды "друзей-застройщиков"

Сейчас практически никто не стоит между домом, определенным под снос, и жадностью застройщика, который не желает обременять себя необходимостью сохранить хотя бы фасад. Самое печальное, что Смольный продолжает принимать решения в интересах девелоперов, и даже законы об охране культурного наследия трактует так, чтобы все доводы жителей и градозащитников можно было бы оспорить, считает активистка и градозащитница Марианна Бакан.

"Тенденция очень плачевная. Даже трактовка законов идет к введению максимального количества поправок, чтобы все можно было оспорить и уничтожить. Очевидно, что это [определяемое под снос] архитектурная если не доминанта, то значимые здания. И все равно их вычеркивают. Очень плачевно. Жители выходят, обращения пишут, трубят во все инстанции. И все равно Петербург теряет ежеквартально какой-то исторический объект", — рассказала она нашему изданию.

По мнению Марианны Бакан, некоторые чиновники Петербурга тесно связаны с застройщиками, в определенных случаях — через родственные иди давние дружеские связи. Таким образом, девелоперы получают под свои проекты те участки, которые им выгодны — с хорошим грунтом, готовой инфраструктурой, причем аппетиты от удачи к удаче только растут.

"Застройщикам выгодно брать место, где есть хорошие коммуникации, где можно сделать больше высотность и площадь, другой функционал, не отягощая себя сохранением исторического здания. И это не останавливается. Дай хоть одну точку, хоть десять, все равно хочется двадцать пять или двести двадцать пять — аппетит растет", — заметила Бакан.

Сообщество неравнодушных к произволу чиновников и застройщиков горожан переживает за здание ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, на месте которого планируют выстроить многоэтажку, следит и за территорией Пулковской обсерватории, опасаясь захвата земли под застройку. Но иногда люди узнают о дальнейших планах властей слишком поздно — когда уже согнана техника и выстроен забор, добавила Бакан.

Именно так — в авральном режиме, — начали сносить дом Шагина на набережной Фонтанки, 145Б. О доследственной проверке в отношении законности сноса этого здания застройщик не мог не знать — соответствующее распоряжение появилось 23 июня. Обстоятельствами сноса заинтересовался Следственный комитет, и 7 июля глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

Ранее благодаря градозащитникам удалось привлечь внимание ведомства к допускаемым КГИОП нарушениям и есть шанс, что объекты, которые не успели до конца уничтожить, останутся на месте. Возможно, они даже будут отреставрированы или переданы инвестору. Но тенденция избавляться от объектов культурного наследия и домов прошлого и позапрошлого века все равно тревожная, так как город рискует лишиться своих уникальных видов с разрушением ансамблевой застройки.

Редактор: Елена Тимошкина
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