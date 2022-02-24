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Автор Ольга Лазарева

Петербург остается на грани экокатастрофы

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Пресс-служба Смольного сообщила, что ряд производственных площадок Петербурга перевели на потребление электроэнергии из возобновляемых источников. Заявление было сделано на фоне катастрофической экологической обстановки в городе. Грязный снег с реагентами складывается на газонах или сбрасывается в воды Невы, а все водоемы Петербурга признаны непригодными для купания. К тому же город до сих пор не может справиться с катастрофическими последствиями стартовавшей в январе мусорной реформы.

Петербург остается на грани экокатастрофы

В четверг, 24 февраля, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга отчитался о переводе ряда производственных площадок города на "зеленое" потребление электроэнергии. Речь идет о производственных площадках хлебозаводов "Смоленская", "Нева" и "Муринская" компании "Фацер". Также было отмечено, что с начала 2022 года на всех петербургских производствах данной компании используется электрическая энергия, выработанная на гидроэлектростанциях, то есть "экологичная".

Несмотря на данное заявление, общая экообстановка в городе характеризуется как непростая.

Так, недавно в "Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБОУ) сообщили, что результаты исследований взятых проб из акватории Невской губы показали многократное превышение допустимых значений меди, марганца и цинка. В 2021 году Роспотребнадзор уже признал все 24 акватории Северной столицы непригодными для купания.

Более того, этой зимой были зафиксированы случаи сброса грязного снега в Неву. В частности, СМИ сообщали, что Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора заинтересовалось кадрами сброса дворниками грязного снега с проезжей части на Пироговской набережной в главную водную артерию города. Несмотря на заявления Смольного об отказе от использования реагентов при обработке петербургских улиц от снега и льда, местные экологи утверждают обратное. Так, эколог Сергей Грибалев заявил, что лично брал пробы снега, которые показали наличие реагентов. Происходящее в Петербурге эксперт назвал "экоцидом" жителей, а слова чиновника об экологии охарактеризовал не иначе, как "обманом".

К тому же в Петербурге распространена губительная для зеленых насаждений практика складирования грязного снега и глыб льда на газонах. Такие действия приводят не только к механическим повреждениям кустарников, но и к отравлению почвы во время оттепели солями и реагентами.

Старт "мусорной реформы" тоже не добавил "экологичности" Петербургу, скорее наоборот — в связи с полной неподготовленностью к вводу инициативы с 1 января 2022 года город буквально утонул в не вывезенных отходах. Петербуржцы отмечали, что во всех районах города наблюдаются массовые скопления ТКО на контейнерных площадках.

Новый единый регоператор НЭО и ряд новых перевозчиков не справились с необходимыми объемами возложенных на них задач. В следствии этого в леса Ленинградской области потянулись вереницы мусоровозов. Как оказалось, далеко не все везли ТКО на легальные свалки. Часть петербургского мусора "осела" в экологически чистых зонах на нелегальных площадках.

Исходя из вышеуказанных фактов можно предположить, что Смольный и губернатор Александр Беглов пытаются использовать любые инфоповоды, даже малозначительные, в попытках прикрыть настоящий масштаб экологических проблем Петербурга.

Напомним, Петербург "выпал" из экологического рейтинга, проводимого организацией "Зелёный патруль", по итогам осени 2021 года.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх экология санкт-петербург александр беглов
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