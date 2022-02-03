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Автор Ольга Лазарева

Генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин обсудил с главой Калмыкии развитие электросетевого комплекса региона

Россия » Юг » Элиста

В прошлом году группа "Россети" инвестировала более 1,2 млрд рублей в развитие сетевой инфраструктуры Калмыкии, а до 2024 года компания планирует запустить в республике проекты на 460 млн рублей. Главный из них — разработка схемы выдачи мощности Аршанской СЭС. Это крупнейшая солнечная электростанция России, сейчас ее строят под Элистой.

Эти и другие вопросы, посвященные развитию электросетевого комплекса региона, обсудили на рабочей встрече в Москве генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин и глава Калмыкии Бату Хасиков.

Глава Калмыкии Бату Хасиков и генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве Автор фото: пресс-служба ПАО
Глава Калмыкии Бату Хасиков и генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве Автор фото: пресс-служба ПАО

Андрей Рюмин и Бату Хасиков говорили о реализации инвестиционной программы "Россетей" в Калмыкии, а также обменялись мнениями о тарифном регулировании. На встрече обсудили детали модернизации сетевого комплекса республики, меры по повышению платежной дисциплины и снижению потерь электроэнергии.

— Сегодня в Калмыкии активно строятся социальные объекты, — говорит Бату Хасиков. — Возводятся школы, детские сады, медучреждения. С каждым годом спрос на жилье в республике растет. По итогам прошлого года регион занял шестое место в рейтинге Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по динамике ввода жилья.

По его словам, уже в этом году в Калмыкии начнут возводить новый микрорайон площадью более 150 тыс. кв. м. С начала прошлого года поступило более 1500 заявок на технологическое присоединение новых объектов, в том числе жилых комплексов, школ и онкологического корпуса республиканской больницы им. Жемчуева.

— Соответственно, увеличивается число потребителей электроэнергии, а значит, необходимо наращивать мощности, — рассказал глава республики Андрею Рюмину.

Генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин обсудил с главой Калмыкии Бату Хасиковым развитие в регионе электросетевого комплекса Автор фото: пресс-служба ПАО
Генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин обсудил с главой Калмыкии Бату Хасиковым развитие в регионе электросетевого комплекса Автор фото: пресс-служба ПАО "Россети"

Группа "Россети" в прошлом году инвестировали более 1,2 млрд рублей в развитие сетевой инфраструктуры Калмыкии. Сейчас компания сосредоточена на строительстве Аршанской СЭС и разработке схемы выдачи мощности.

— Поставлена под напряжение высокоавтоматизированная подстанция 110 кВ "Нарн", которую группа "Россети" построила специально для присоединения к сетям новой Аршанской СЭС, — рассказал Андрей Рюмин. — Ее первая очередь мощностью 78 МВт уже начала поставки электроэнергии

Роль "Россетей" в развитии электроэнергетики нового типа нельзя недооценивать. Именно Группа обеспечивает выдачу мощностей ВИЭ (возобновляемых источников энергии) и готовит сети к растущему спросу и нагрузке. Так, в соседней с Калмыкией Ростовской области в конце прошлого года компания построила современную цифровую подстанцию "Заря", которая будет получать и раздавать энергию ростовских ветропарков.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы калмыкия
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