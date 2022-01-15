Петербургские фитнес-центры теряют выручку и закрываются

По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), за 2021 год фитнес-клубы потеряли четвертую часть выручки, а издержки бизнеса выросли на 20-25%. Всего за год в Петербурге закрылись около 5% фитнес-клубов.

Еще в октябре, когда только стало известно о вводе новой системы проверки горожан на входе в общественные спортзалы в виде QR-кодов, представители бизнеса били тревогу и предсказывали тотальные проблемы, грозящие индустрии. В Смольном предпочли не прислушиваться к просьбам и советам участников рынка.

Неутешительные итоги ушедшего года подвели в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) в Петербурге. Согласно данным, в 2021 году фитнес-организации потеряли до 40% от выручки, а издержки клубов в целом выросли на 20-25%. Директор по операционной деятельности X-Fit в России Ирина Троска отметила, что, по сравнению с 2020, посещаемость сети упала на 15%. Многие клиенты из-за введения системы QR-кодов отказывались от покупок абонементов, замораживали свои контракты или даже требовали вернуть им деньги.

"Эти факторы привели к тому, что падение коммерческих показателей также составило порядка 15%", — сказала Ирина Троска.

Петербургский фитнес-бизнес и так душили чрезмерные ограничения, а введение системы QR-кодов с 15 ноября 2021 года оказалось тяжелейшим ударом по предпринимателям, который не смогли пережить 5% клубов — им пришлось закрыться.

"Тяжело всем, и локальным, и федеральным игрокам. Введение QR-кодов в ноябре 2021-го сократило количество клиентов в сезон наибольших продаж, который затем перешёл в новогодние каникулы. Такова общая оценка от участников рынка", — рассказала представитель АОФИ в Петербурге Наталья Борулько.

При этом в текущих реалиях новые клубы ожидаемо не открываются. Тем самым город теряет опытных участников фитнес индустрии, не приобретая новых. Если ситуация кардинальным образом не изменится и власти Петербурга не услышат участников рынка, это приведет к еще большим потерям отрасли. Эксперты в 2022 году предсказывают фитнес-центрам потери выручки до 30% от показателей предыдущего.

Напомним, представители спорт-индустрии забили тревогу еще в октябре минувшего года, когда стало известно о введении системы QR-кодов для входа посетителям в спортивные заведения. Как сообщала президент бизнес-сообщества Елена Силина, с начала пандемии с рынка еще до их введения уже ушли 25% участников. С новыми ограничениями ситуация еще более усугубилась.

В ноябре Национальное бизнес-сообщество (НФС) обращалось к губернатору Александру Беглову с просьбой не вводить систему QR-кодов. Участники рынка предлагали реальные альтернативы, которые помогли бы индустрии избежать "похоронного звона" и помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, предлагалось открыть в клубах пункты вакцинации, разработать программы по реабилитации граждан, перенесших короновирус, предоставить скидки и бонусы вакцинированным, а также вакцинировать всех сотрудников фитнес клубов.

"В результате ограничений каждый отдельно взятый регион может понести потери от 25 млн до 200 млн руб. в зависимости от объема рынка", — еще тогда предупреждали в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) России.

Однако к просьбам представителей петербургского бизнеса и Смольный, и губернатор Беглов остались равнодушными — QR-коды все-таки ввели, при этом вакцинировать весь персонал фитнес-клубам все равно пришлось, но без адекватных мер поддержки отрасли.

В результате фитнес индустрия вынуждена нести не только финансовые потери, но и репутационные, прежде всего, из-за негативного отношения петербуржцев к непродуманным коронавирусным ограничениям, вводимым Смольного, которое неизбежно выливается на бизнес.