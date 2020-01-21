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Автор Василий Амирджанов

Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти

Россия » Поволжье » Чебоксары

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал местную прессу не акцентировать свое профессиональное внимание на представителях государственной власти.

Руководитель республики поделился своими представлениями о взаимодействии со СМИ, когда сердечно поздравлял чувашских журналистов с Днем печати. Аудиозапись его выступления предоставило общественности одно из региональных интернет-изданий:

"С утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются!"

Отсутствие критики властей улучшит жизнь граждан

По мнению главы Чувашии, те, кто позволяет себе критиковать власть (то есть обращать внимание на недостатки, чтобы их исправить и сделать жизнь земляков лучше), являются первопричиной уличных протестов граждан:

"Мы будем иметь митинги на улицах… Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками!"

Действительно, зачем же выносить сор из избы? Пусть изба лопнет от скопившихся грязи и мусора. Если добросовестно выполнять политический заказ властей на создание благоприятного образа в медиапространстве, то проблемы благоустройства, развития производства и привлечения инвестиций в регион, видимо, решатся сами собой.

Нет журналиста — нет проблемы!

Михаил Игнатьев в своих тезисах немного не дотянул до высшего уровня деликатности и не предложил просто заткнуть "поганый рот" журналистов, поднимающих острые темы. Глава Чувашии выступил с поистине радикальным предложением:

"Нужно четко обозначить, надо их мочить, как в народе говорят! Надо мочить! Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают".

По сути, глава Чувашии предложил создать в субъекте Российской Федерации аналог украинского сайта "Миротворец", который предлагает любому желающему ознакомиться с личными данными людей, которых считают опасными, неугодными или просто несимпатичными в представлении каких-либо политических групп или клановых сообществ.

Никогда не слышал, чтобы журналисты пытались скрыть от публики свое место работы, то есть названия изданий, для которых они готовят свои материалы. Скорее наоборот — всячески рекламируют свою творческую причастность к ним. О том, что компетенция "чем зарабатывают" относится к Федеральной налоговой службе, предположу, глава региона все-таки догадывается.

Слово — не воробей, вылетит — сразу в интернет!

Как это принято, после неосторожного движения языком представители главы региона сообщили, что в последнее время развернулась кампания по дискредитации Михаила Игнатьева. Выяснилось, что властям Чувашии даже известны заказчики информационной атаки, "но мы вам о них не расскажем", как поется в известной песне "Аквалангисты" группы "Манго-Манго".

Инициатива Михаила Игнатьева, который, видимо, не был в достаточной мере осведомлен о существовании смартфонов и интернета, получила публичную огласку. После яркого выступления своего подзащитного его пресс-служба дала разъяснения не так все понявшим:

"Что касается слова "мочить", то в данном случае оно несло контекст "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты".

Слово "мочить" на фене имеет единственное значение при любом контексте — "убить".

Я, конечно, могу допустить, что у отечественной номенклатуры уже могла появиться и собственная феня, но пока вроде в своих выступлениях большие начальники обходились и традиционной.

Последнее слово кандидата в "замоченные"

Если формулировать в стилистике, предложенной главой Чувашии, то раз случился кипиш, то пиаровской братве не по медийным понятиям жестко уходить в несознанку и открыто горбатого лепить про информационные атаки фраеров ушастых. Авторитету тем более не в масть бодягу разводить и требовать засвета журналистской хазы, когда сам же и базарил о мокрухе по беспределу.

Возвращаясь к более привычному лексикону законопослушных граждан Российской Федерации, можно навскидку перечислить источники, которые, на мой взгляд, могли бы быть полезными для написания рецензии на спич Михаила Игнатьева:

  • Конституция РФ, статья 29. (Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается)
  • Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ, статья 7. (Конфиденциальность персональных данных)
  • УК РФ, статья 280. (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)
  • УК РФ, статья 282. (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)
  • УК РФ, статья 183. (Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну)

Разумеется, глава региона не какой-нибудь обычный блогер или журналист, которого легко можно привлечь за экстремизм. Но все-таки не в банде же живем, чтобы по фене ботать и, как говорил герой Андрея Миронова в фильме "Берегись автомобиля!", замахиваться "на самое святое, что у нас есть — на Конституцию!"

Темы жаргон чувашия интернет журналисты михаил игнатьев информационные войны
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