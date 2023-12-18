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Александр Приходько

Тендер на ремонт МХАТа вызывает сомнения

Культура

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок ещё 10 ноября 2023 года был размещён заказ от ФГБУК "Московский художественный театр имени М. Горького" на выполнение работ по текущему ремонту в здании театра.

Тендер на ремонт МХАТа вызывает сомнения
Фото: daily.afisha. ru

Начальная цена была установлена на уровне 927,8 млн рублей. Однако более чем за две недели, вплоть до 27 ноября 2023 года, была подана лишь одна заявка от подрядчика, который в конечном итоге и был определён победителем. Речь идёт об ООО "РСК-Ренессанс", компании, которую связывают с самим Владимиром Кехманом, нынешним художественным руководителем Михайловского театра, а также директором МХАТ им. Горького.

 

Владимир Кехман начал свою карьеру в культурной сфере ещё в 2007 году — именно тогда он возглавил Михайловский театр. Ранее Кехман был достаточно активным предпринимателем. Зарабатывая на продаже фруктов, будучи с 1990-х руководителем крупнейшего импортера фруктов в Россию (сперва ОЛБИ-Джаз, а после и JFC) он столкнулся с несколькими инцидентами, когда в его партии бананов из Латинской Америки находили запрещенные вещества.

Однако это фактически не повлияло ни на его жизнь, ни на бизнес. Тем не менее уже в 2012 году компания JFC была признана банкротом, а с 2014 года Кехман проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. В 2016 году и сам Кехман был признан банкротом в России, но уже год спустя уголовное преследование против него было прекращено из-за истечения срока давности вменяемых ему и другим руководителям компании JFC эпизодов. Но, что интересно, в 2018 году Высокий суд Лондона признал его виновным в мошенничестве, так как Кехман вводил в заблуждение "Банк Москвы" при получении кредитов путём обмана и фальсификации документов.

На этом официальная бизнес-деятельность Кехмана завершилась. Но в самом разгаре была неофициальная и, конечно, культурная…

ООО "РСК-Ренессанс", выигравшая "свежий" тендер на сумму в 1 млрд рублей на ремонт здания МХАТ им. Горького, принадлежит весьма успешному, судя по данным из ЕГРЮЛ, массовому предпринимателю Каргинову Марату Дмитриевичу — он является учредителем 12 организаций и руководителем в шести. И многие из этих компаний, по данным Единой информационной системы в сфере закупок, выигрывают тендеры, размещаемые Кехманом.

 

 

Их действительно много...

2018 год:

  • Ремонтно-реставрационные работы в НОВАТе. Сумма — 165,5 млн рублей.
 

2019 год:

2020 год:

2021 год:

2022 год:

2023 год:

Итого за последние пять лет только с помощью компании ООО "РСК-Ренессанс" было выиграно 17 тендеров на общую сумму свыше 4,587 млрд рублей.

У Каргинова есть и другие компании, выигрывающие тендеры при поддержке Кехмана. К примеру, ООО "ГК Строй-Эксперт", которое стало единственным участником конкурса на проектирование новой сцены оперного театра в Перми.

Интересно и то, как именно Владимир Кехман пришел на руководящие должности в известнейшие театры России. Ведь, согласно ФЗ о банкротстве граждан, человеку, которого признали банкротом, нельзя занимать руководящие должности в течение трёх лет.

Скорее всего, эти важные вопросы, касающиеся проведения тендеров и кадровой политики, должны быть адресованы министерству культуры. Видимо, в этом стоит разобраться и правоохранительным органам.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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