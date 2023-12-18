Тендер на ремонт МХАТа вызывает сомнения

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок ещё 10 ноября 2023 года был размещён заказ от ФГБУК "Московский художественный театр имени М. Горького" на выполнение работ по текущему ремонту в здании театра.
Начальная цена была установлена на уровне 927,8 млн рублей. Однако более чем за две недели, вплоть до 27 ноября 2023 года, была подана лишь одна заявка от подрядчика, который в конечном итоге и был определён победителем. Речь идёт об ООО "РСК-Ренессанс", компании, которую связывают с самим Владимиром Кехманом, нынешним художественным руководителем Михайловского театра, а также директором МХАТ им. Горького.
Владимир Кехман начал свою карьеру в культурной сфере ещё в 2007 году — именно тогда он возглавил Михайловский театр. Ранее Кехман был достаточно активным предпринимателем. Зарабатывая на продаже фруктов, будучи с 1990-х руководителем крупнейшего импортера фруктов в Россию (сперва ОЛБИ-Джаз, а после и JFC) он столкнулся с несколькими инцидентами, когда в его партии бананов из Латинской Америки находили запрещенные вещества.
Однако это фактически не повлияло ни на его жизнь, ни на бизнес. Тем не менее уже в 2012 году компания JFC была признана банкротом, а с 2014 года Кехман проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. В 2016 году и сам Кехман был признан банкротом в России, но уже год спустя уголовное преследование против него было прекращено из-за истечения срока давности вменяемых ему и другим руководителям компании JFC эпизодов. Но, что интересно, в 2018 году Высокий суд Лондона признал его виновным в мошенничестве, так как Кехман вводил в заблуждение "Банк Москвы" при получении кредитов путём обмана и фальсификации документов.
На этом официальная бизнес-деятельность Кехмана завершилась. Но в самом разгаре была неофициальная и, конечно, культурная…
ООО "РСК-Ренессанс", выигравшая "свежий" тендер на сумму в 1 млрд рублей на ремонт здания МХАТ им. Горького, принадлежит весьма успешному, судя по данным из ЕГРЮЛ, массовому предпринимателю Каргинову Марату Дмитриевичу — он является учредителем 12 организаций и руководителем в шести. И многие из этих компаний, по данным Единой информационной системы в сфере закупок, выигрывают тендеры, размещаемые Кехманом.
Их действительно много...
2018 год:
2019 год:
2020 год:
2021 год:
2022 год:
2023 год:
Итого за последние пять лет только с помощью компании ООО "РСК-Ренессанс" было выиграно 17 тендеров на общую сумму свыше 4,587 млрд рублей.
У Каргинова есть и другие компании, выигрывающие тендеры при поддержке Кехмана. К примеру, ООО "ГК Строй-Эксперт", которое стало единственным участником конкурса на проектирование новой сцены оперного театра в Перми.
Интересно и то, как именно Владимир Кехман пришел на руководящие должности в известнейшие театры России. Ведь, согласно ФЗ о банкротстве граждан, человеку, которого признали банкротом, нельзя занимать руководящие должности в течение трёх лет.
Скорее всего, эти важные вопросы, касающиеся проведения тендеров и кадровой политики, должны быть адресованы министерству культуры. Видимо, в этом стоит разобраться и правоохранительным органам.
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