Лайфхак: Как заставить суды России работать на твой бизнес?

10:30 Your browser does not support the audio element. Культура

Золотое дно пока открыто всего несколькими юридическими фирмами, но постепенно возможность заработка, при котором любой гражданин может заставить суды работать на себя, становится всё более распространённой.

Фото: pixabay.com

Потребуется:

изучение основ SEO-продвижения и новостных трендов; небольшое знание вопросов авторского права; освоение основ подачи иска в арбитражные суды для рассмотрения дел по упрощённой процедуре (то есть без личного присутствия), изучение судебной практики; первоначальный капитал.

Сразу оговоримся: бизнес будет строиться на фотографиях, даже если начинающий предприниматель никак в ней не разбирается.

Схема обогащения

После того, как предприимчивый соотечественник начнёт понимать, как продвинуть фотографию в поисковых системах, разберётся, какие фоторесурсы для поисковиков лучше других оптимизированы, научится добавлять туда фотографии, — четверть дела сделано.

Другая четверть заключается в знаниях, какие фотографии и на какую тему востребованы массовой аудиторией в СМИ и соцсетях. То есть фото на какие темы больше всего репостят в соцсетях и пишут в средствах массовой информации.

Разобрались? Следующий шаг: изучение судебной практики по авторским правам на фотографии. Хватит, как было сказано выше, одного-двух дней за глаза, поскольку судьи арбитражных судов пишут решения по этой теме по одной и той же схеме.

Вот только теперь подобрались к тому, что посложней.

Надо найти по тем темам, которые начинающий бизнесмен посчитал перспективными, фотографии. Сразу можно посоветовать не брать их с первой же страницы поисковой выдачи: скорей всего, они уже разобраны конкурентами. Искать эти фото надо со второй-третьей страницы — чтоб уже были, с одной стороны, SEO-оптимзированы (чтоб меньше своего труда вкладывать), а с другой перспективны.

Далее надо отыскать авторов этих фото и, на усмотрение, предложить две вещи:

представлять их интересы в судах и договориться о распределении прибыли; либо подписать с ними договор об исключительной лицензии. Здесь понадобится немного раскошелиться на оплату фотографам.

Понадобятся и услуги нотариуса (впрочем одна из фирм, давно действующих на рынке, вполне возможно, просто договорилась с нотариусом, который заверяет им соответствующие договоры с людьми из разных регионов так, будто они приезжают к нему на подписание этих договоров).

Для того, чтоб бизнес хорошо пошёл в гору через год-другой и исчислялся миллионами рублей в месяц, теперь надо начать продвижение этих фотографий в поисковых системах.

Учесть стоит следующее: нельзя подавать иски на ресурсы, через которые вы сами продвигаете фотографии, они у начинающих предпринимателей будут паровозами для зарабатывания денег.

Из судебной практики (чтоб было понятно): только одна хорошо SEO-оптимизированная фотография может принести до двух-трёх миллионов рублей. То есть по суммам начинающий бизнесмен, даже не разбираясь в фотоискусстве, встаёт почти на один уровень с продавцами антикварных художественных произведений изобразительного искусства.

Но если нет стартового капитала на договоры с фотографами, то можно просто пройти по своему городу и соседним, наснимать архитектурные памятники на фоне восхода/заката, пройтись по пляжам, наснимать красивых девушек, поехать во время отдыха на экскурсии, сделать фотографии достопримечательностей.

Затем выложить это на какую-нибудь блогерскую платформу с обязательным указанием своего авторства и знака копирайта, попытаться разместить фотографии на сайтах фотообоев, а дальше просматривать по сервисам поиска похожих фотографий поисковых систем, кто там попался. Дальше остаётся только подать стандартный иск в соответствующий арбитражный суд, не завышать сильно сумму (лучше посмотреть у конкурентов, какие используют в разных делах они). Ну и ждать, когда требуемая сумма придёт на счёт — судьи не заставят долго ждать, проштампуют в соответствии с процессуальными сроками. Чуть позже можно будет её увеличить, подав ходатайство о возмещении судебных расходов (подсмотреть тоже можно у конкурентов).

Понятно, что во всей этой схеме присутствует некий элемент злоупотребления правом, ведь в бизнесе используется:

SEO-оптимизация, в которой судьи не разбираются и ещё лет десять-пятнадцать разбираться не смогут и не захотят;

намеренно фотографии распространяются так, чтобы действительных авторов фотографий было не найти, чтоб их указать, даже при большом желании;

фотографии не представляют собой художественной ценности, так как не подпадают под определение творческих произведений (именно поэтому их и будут репостить пользователи соцсетей и средства массовой информации, им ведь и в голову не приходит, что здесь-то их и ждёт засада).

Некомпетентность судей Арбитражного суда г. Москва

Но! Изучив сотни дел из судебной практики, можно утверждать, что этими вопросами судьи ни разу не заморачивались.

Судьи московского арбитража, впрочем, не заморачиваются и на том, кто может быть ответчиком по искам к редакциям средств массовой информации. Пленум Верховного суда давным-давно, больше десяти лет назад, выпустил постановление по этому поводу. Но судьи безграмотны: в решениях о фотографиях, опубликованных в средствах массовой информации, скажем, они всегда ссылаются на закон "Об информации", хотя в статье 4 этого закона указано, что он не регулирует деятельность СМИ. Но судейский плагиат в решениях по таким спорам — обычное дело. И даже если ответчик ненадлежащий, суды во всех инстанциях напишут, что надлежащий, и по упрощённой процедуре, которая не предполагает обращения для обжалования в Верховный суд, подпишут безграмотные решения во всех трёх инстанциях.

Во всяком случае в спорах по публикациям в Pravda.Ru судьи дописались до того, что у главного редактора нет вообще никаких прав и обязанностей в отношении публикаций в возглавляемом им издании. И, по сути дела, обязали учредителя СМИ вводить цензуру, которая запрещена Конституцией России!

Зная хотя бы об этом примере, будущему бизнесмену опасаться вообще нечего.

Международный опыт регистрации авторского права

Аналогично и с нашими законодателями.

Если, скажем, во Франции законодательство не предоставляет никакой защиты неоригинальным фотографиям, независимо от их содержания или технической ценности. Как следствие, фотографии чисто документального характера лишены какой-либо защиты. И фото, сделанные папарацци, как и съёмки спортивных мероприятий, не защищаются авторскими правами.

У нас же в законодательстве до сих пор противоречие: новости объектом авторского права не признаются, но фотографии с места происшествия — это уже художественные произведения.

Законодатели дойдут до рассмотрения таких вопросов, возможно, лет через пятнадцать-двадцать.

Хотя вопрос можно было бы решить достаточно быстро и эффективно, основываясь на мировом опыте.

Скажем, в США есть специальный орган — Бюро регистрации авторских прав (USCO). В нём, как ясно из названия, регистрируются объекты авторских прав — они могут быть внесены в реестр, а могут быть и отклонены: эти вопросы рассматривают специалисты. Само агентство существует, в том числе, на средства от платы правообладателей за регистрацию права.

В марте 2019 года Верховный суд США вынес решение о том, когда регистрация вступает в силу для целей подачи иска о нарушении авторских прав. В деле Fourth Estate v. Wall-Street.com суд рассмотрел вопрос о том, когда "регистрация… была произведена" в соответствии с Законом США об авторском праве (раздел 411). Верховный суд постановил, что заявка на регистрацию авторских прав должна быть одобрена или отклонена USCO, прежде чем владелец авторских прав сможет подать иск о нарушении авторских прав.

Кто в ответчиках по делам о неправомерно используемых фотографиях?

В России могло бы быть создано аналогичное агентство в совместном ведении, скажем, минкульта и минцифры. И тогда вряд ли бы в ответчиках по делам о неправомерных публикациях фотографий, проходили бы не только СМИ, но и

библиотеки,

детские сады,

высшие учебные заведения,

медицинские центры,

туристические компании,

региональные и федеральные министерства,

муниципалитеты,

епархии и другие религиозные организации,

бюджетные детские организации

и многие другие.

Пока же для примера: рисунок известного Ильи Репина был продан в апреле 2023 года или в мае 2023 года Ивана Айвазовского за суммы, намного меньшие, нежели отсудила одна из компаний в российских судах за одну-единственную фотографию одной из туристических достопримечательностей. Но таких "золотых" фотографий, владельцы которых обогатились, благодаря мудрым российским судьям и законодателям, не одна и не две.

В одном из процессов, прошедших в этом месяце, коллеги Pravda.Ru из другого федерального издания "отхватили" судебное решение, по которому обязаны заплатить почти два миллиона рублей! Чем не высоко прибыльный бизнес!

Долго думал, надо ли описывать схему такого злоупотребления правом, которое больше похоже на мошенничество. Но оно ведь только похоже, зато освящено судебными решениями, принимаемыми от имени Российской Федерации. Поэтому, пока законодатели и судьи не увидели здесь какого-либо мошенничества, схему обогащения использовать можно. Она законна.