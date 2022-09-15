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Автор Александр Приходько

"Le Prince André. Князь Андрей Болконский” открывает сезон в "Градский Холл"

Культура » Театр » Оперный

Опера-драма "Le Prince André. Князь Андрей Болконский” открывает сезон на площадке МТКМО ("Градский Холл”). 21 и 22 октября, 3, 17, 18 и 24 декабря состоятся премьерные показы масштабной постановки композитора Алексея Рыбникова. На сцене, специально увеличенной для этого проекта, артисты Театра Алексея Рыбникова и приглашённые звёзды представят эпическую оперу-драму композитора — впервые в сопровождении камерного оркестра "Искусство музыки” (МТКМО).

"Le Prince André. Князь Андрей Болконский” открывает сезон в "Градский Холл"

Создатель легендарных рок-опер "Юнона и Авось” и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты” выступает автором либретто, композитором и режиссером-постановщиком музыкального спектакля по мотивам романа "Война и мир” Льва Толстого. Главным действующим лицом оперы-драмы — жанра, изобретённого Алексеем Рыбниковым, — становится сама музыка. Она раскрывает всю глубину чувств персонажей, вершит их судьбы и придает новое звучание одному из самых знаменитых произведений русской литературы.

"Le Prince André. Князь Андрей Болконский” невероятным образом сочетает в себе самые разные жанры, от рэпа до рока и мелодекламации. Арии исполняются на двух языках — русском и французском. Сохранить историческую точность помогают сценические костюмы в стиле XIX века и передающие дух эпохи декорации.

"Новое произведение Алексея Рыбникова ещё раз доказало, что театр Рыбникова живет и продолжает свои эксперименты. В спектаклях Рыбникова музыка — живой участник действия. Она не просто диктует актерам их существование, но и доигрывает за них, играет с ними, сосуществует”.
Писатель Андрей Максимов, "Российская газета”

"Линия жизни Андрея Болконского, который у Льва Толстого в романе совсем молодой человек, его искания смысла в жизни, настоящая и трагическая любовь к Наташе Ростовой, героическая гибель на войне и в финале приход к Богу… это показалось мне настолько важным, что я сделал Князя Андрея главным героем моей оперы-драмы”, — рассказывает Алексей Рыбников.

Главных героев бессмертного произведения Л. Н. Толстого играют солисты Творческой Мастерской Алексея Рыбникова:

  • участники шоу "Голос" Никита Поздняков (князь Андрей)
  • и Александр Поздняков (Наполеон),
  • Валерия Воробьева (Наташа Ростова)
  • и Роман Орлов (Пьер Безухов).

Роль Анатоля Курагина в новом сезоне исполнит приглашенный артист театра и кино Дан Розин.

Одна из главных новостей сезона: артистам Творческой Мастерской Алексея Рыбникова будет аккомпанировать камерный оркестр "Искусство музыки” МТКМО.

Новый формат площадки позволяет воплотить в жизнь еще больше режиссерских идей. Специально для МТКМО немецкая фирма Gerreits создала огромный черный экран, который был установлен на сцене для этой постановки Алексея Рыбникова. Видеоинсталляции дадут зрителям возможность перенестись в эпоху Отечественной войны 1812 года.

"В постановке звучит музыка на любой вкус, но главное, что зрители смогут прочувствовать весь драматизм событий, происходивших в начале XIX века”.
"Вести-Москва”

"Рыбников спрессовал в два часа историю любви, войны, страдания, поиска главного героя, который говорит со зрителем языком музыки”.
Новости "Культуры”

Опера-драма "Le Prince André. Князь Андрей Болконский” впервые была показана в мае 2021 года в театре "Et Cetera". В этом сезоне зрители смогут увидеть ее на переоборудованной сцене МТКМО ("Градский Холл”).

Когда: 21, 22 октября, 3, 17, 18 и 24 декабря

Где: м. Добрынинская, ул. Коровий Вал, д. 3, стр. 1 ("Градский Холл”)

Продажа билетов уже стартовала, приобрести их можно на сайте operadrama.ru. Стоимость билетов от 1500 до 5000 рублей.

В новом сезоне показами оперы-драмы "Le Prince André. Князь Андрей Болконский” планы Алексея Рыбникова не ограничиваются. Этой зимой на сцене МТКМО ("Градский Холл”) покажут знаменитую рок-оперу "Юнона и Авось” в постановке Театра Рыбникова (15 и 23 декабря), красочную музыкальную сказку "Буратино” (11 декабря) и специальную новогоднюю программу, полную сюрпризов (с 25 по 31 декабря), а также пройдут сольные и групповые концерты певцов МТКМО ("Градский Холл”).

Страница "Творческой мастерской Алексея Рыбникова" "ВКонтакте"

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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