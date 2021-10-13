"Люди тундры": работа Юлии Невской заняла первое место в фотоконкурсе

Работа фотографа Юлии Невской "Люди тундры" — фотография счастливой женщины из северного Таймыра в окружении троих детей — заняла первое место в конкурсе лучших снимков о путешествиях журнала All About Photo Magazine. Победа этой работы на конкурсе особенно примечательна в рамках объявленного ЮНЕСКО Десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.).

Невская много работала на севере России, в том числе с малочисленными народами: ненцами и саамами. Также она много фотографировала в одном из самых интересных северных городов России — Норильске.

Впечатления от Норильска

"Норильск — промышленный город, здесь много вредных для окружающей среды производств. Этот город стал для меня откровением. Я ожидала увидеть серое небо и гнетущую атмосферу. Но город был залит светом, это потрясающее сочетание оттенков белого и синего на фоне тишины Арктики", — так Невская описала свою поездку.

Заповедный Таймыр

Таймыр — это полуостров на Крайнем Севере, в Сибирском федеральном округе, входит в состав федерального субъекта РФ Красноярский край.

На фото Невской изображена ненецкая семья: Ангелина Венга с детьми Денисом, Линдой и Димой. Снимок сделан в конце апреля. Стоит отметить, что снег в тундре начинает таять только в начале лета.

Невская призналась, что была удивлена, узнав о том, что многие семьи имеют квартиры в поселках, но не живут в них, предпочитая вести кочевой образ жизни, бродя по просторам тундры. И другая жизнь им не нужна.

Выставка "Мир в лицах" покорила Париж

В июле в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже при поддержке "Норильского никеля" прошла выставка известного российского фотографа Александра Химушина "Мир в лицах".

"Норильский никель" давно и плодотворно сотрудничает с коренными малочисленнными народами Севера - более 30 лет. Поэтому неудивительно, что компания активно поддерживает проведение выставок российских фотографов, которые работают в том числе и на Севере.

Автор лично представил коллекцию из более 170 художественных фотопортретов представителей разных народов мира, снятых в аутентичных национальных костюмах в местах проживания.

В 2018 году Химушин уехал на Таймыр. Результатом его поездки стала серия портретов коренных жителей региона:

долганов,

нганасанов,

энцев,

ненцев,

эвенков.

Химушин стал первым российским фотографом, у которого была выставка в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Работы проекта "Мир в лицах" экспонировались в Лилльском университете во Франции и в течение шести месяцев транслировались на экране крупнейшего в мире центра цифрового искусства в Бордо.

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