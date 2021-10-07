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Автор Ирина Гусакова

Легендарный Vogue в упадке. Кто его спасёт?

Культура » История культуры » Выставки

Французский Vogue определял модные тенденции на протяжении столетия — от послевоенного "нового образа" Christian Dior до "сексуальной революции" 1960-х годов и образа беспризорника 2000-х.

В Париже открылась выставка Vogue 1920-2020, посвященная 100-летию журнала, при этом легендарное издание переживает сейчас непростые времена. Буквально в прошлом месяце стало известно, что главный редактор Эммануэль Альт была уволена с должности и замену ей искать не будут.

VOGUE
 

Волк-одиночка?

В целях сокращения расходов издательский дом Conde Nast International за последний год уволил редакторов по всей Европе, теперь же все Vogue будет контролировать главный редактор нью-йоркского издания Анна Винтур.

Vogue переживает непростые времена — падение продаж и доходов от рекламы, бесконечные трения между Нью-Йорком и Парижем…

Анна Винтур
Анна Винтур

"Вся история французского Vogue — это история взаимодействия с Conde Nast в Нью-Йорке: на какое-то время он стал более независимым, а затем его снова обуздали", — сказала Сильвия Лекалье, куратор новой выставки, которая открылась в эти выходные в Париже.

Парижское издание негласно считалось более возвышенным и богемным, чем нью-йоркское. Это издание всегда задавало моду, а его разносторонний стиль помог многим женщинам найти своё место.

"Париж был местом, где можно было найти таланты и контент и привезти их в Нью-Йорк", — отметила Лекалье.

На выставке представлены рисунки в стиле ар-деко 1920-х годов, а также есть эротические фото, сделанные легендарным фотографом Хельмутом Ньютоном в 1960-х и 1970-х годах. Его последний пик пришёлся на период работы редактора Карин Ройтфельд в 2000-х, которая вернула провокационную галльскую идентичность, избавив редакцию от иностранных сотрудников и сделав французский Vogue самостоятельной иконой моды. Её преемница Альт вела себя более скромно, хотя курировала ключевые моменты, в том числе она поместила на обложку первую трансгендерную звезду — бразильскую модель Валентину Сампайо в 2017 году.

"Все представляют угрозу"

Интернет-культура создала "идеальный шторм" для Vogue, говорит медиаэксперт Дуглас Маккейб из Enders Analysis.

"Первые 80 лет существования Vogue был сам по себе рынком, он был библией моды, — рассказал Маккейб AFP. — Но сегодня в интернете есть так много других способов получить информацию. Влиятельные лица, Instagram, YouTube — угроза для всех".

В современном мире, где новые модные тенденции не живут долго, ежемесячному журналу стало труднее задавать темп.

"Дело не в том, что они не смогут прожить еще 100 лет — но они переживут трансформацию", — сказал Маккейб.

"Раньше я работала в журнале, а сегодня я работаю на бренд", — призналась Альт в 2019 году.

Суровая правда неумолима: продажи французского Vogue неуклонно снижаются. Неудивительно, что ведущая должность руководителя редакционного контента досталась Эжени Трошю, которая сыграла ключевую роль в продвижении журнала в интернете. Она заявила, что "рада быть частью международной трансформации Vogue". Для куратора выставки это ироничный момент.

"Когда мы начали работу над выставкой, мы понятия не имели, что всё так закончится", — сказала Лекалье.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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