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Автор Игорь Буккер

Порносайт проиграл музею в битве за "непристойные" картины

Культура

Картина итальянского художника Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", написанная в середине 1480-х годов, является общественным достоянием. Тем не менее в начале июля флорентийская галерея Уффици, где хранится шедевр эпохи Ренессанса, направила в адрес веб-сайта Pornhub письмо с угрозами предъявить судебный иск за нежелательное использование "Рождения Венеры" и прочих произведений искусства этого музея.

Рождение Венеры
Рождение Венеры

Таким образом нанятые Уффици юристы ответили на запуск порнографической платформой онлайн-справочника по эротическим произведениям искусства, которые находятся в известных галереях и музеях по всему свету:

  • в нью-йоркском Метрополитен-музее,
  • в лондонской Национальной галерее,
  • в мадридском музее Прадо,
  • в парижском Лувре,
  • в галерее Уффици.

Особенно скандальным стало превращение классических произведений искусства в ожившую порнографию.

"Сегодня я открою тебе маленький секрет, — с придыханием говорит в видеоролике порноактриса Чиччолина (Cicciolina). — Кое-что из лучшего порно всех времен нет на Pornhub. Это можно найти только в музее".

Запрет на общественное достояние

Вскоре порносайт Pornhub удалил все ссылки и иллюстрации, относящиеся к галерее Уффици. Согласно итальянскому закону о культурном наследии и ландшафте (Codice dei beni culturali e del paesaggio), владельцы артефактов со статусом культурного наследия имеют право запрещать их коммерческое использование, несмотря на то, что были созданы столетия назад.

Само определение культурного наследия в соответствии с итальянским законодательством трактуется широко. К нему относятся любые произведения, которые

"представляют художественный, исторический, археологический и этноантропологический интерес".

Так, если вас потянет использовать в рекламном ролике по доставке пиццы изображение Колизея, возможно, вам придется оплатить (на государственном или местном уровне) лицензионный сбор.

Деньги, политика и авторское право

В 2017 году суд Флоренции приказал агентству по продаже билетов прекратить в своих брошюрах и в интернете использовать изображения скульптуры Микеланджело Давид. В том же году суд в Палермо осудил банк, который использовал в своей рекламной кампании фотографии местной достопримечательности — здания оперного театра Массимо.

Картина Иоганна Венцеля Питера
Картина Иоганна Венцеля Петера "Адам и Ева в Земном Раю"

Насколько известно, юристы галереи Уффици протестуют против несанкционированного коммерческого использования изображений, размещенных в рубрике Classic Nudes — "Классика ню", а вовсе не из ханжества.

Не обходится и без политики. В 2014 году министр культуры Италии Дарио Франческини (Dario Franceschini) выступил с резким протестом против американской оружейной компании ArmaLite, которая распространяла рекламу, изображающую Давида с винтовкой. Как утверждал Франческини, "Вооруженный Давид" ставит под угрозу честь и художественную ценность творения Микеланджело.

Закон об авторском праве защищает только оригинальные авторские работы. Хотя понятие оригинальности широко толкуется в большинстве стран, предел все же существует. В конце 90-х годов прошлого века в США слушалось дело Бриджменской библиотеки искусств против производителя программного обеспечения компании Corel Corporation.

Суд
 

Суд постановил, что фотографические копии находящихся в общественном достоянии изображений не могут быть защищены авторским правом, потому что в них отсутствует новизна. Даже если воспроизведение требует большого количества навыков и усилий, а опытный фотограф будет использовать качественные камеры, которые позволяют избежать бликов и обеспечивают точную передачу цветовой гаммы.

Действительно, на карту поставлены экономические интересы. Одна только галерея Уффици в 2019 году получила около одного миллиона евро от продажи фотографий из своей коллекции.

Доступ к культурным ценностям

Любой человек должен иметь доступ к высококачественным изображениям произведений искусства, которые являются общественным достоянием. Будь это преподаватель, показывающий снимки старинного шедевра в студенческой аудитории, или историк искусств, публикующий фотографию на страницах своей книги.

Весьма рискованно ограничивать возможности использования таких изображений законом об авторском праве. Одно дело, полагаясь на уголовное право, пресекать преступления, а другое — перевернуть авторское право с ног на голову, чтобы косвенно получить возможность монополизировать художественные ценности.

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Галерея Уффици
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Сергей Каргашин
Темы уффици картины порносайты сандро боттичелли изобразительное искусство
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