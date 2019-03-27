Как Украина, отвергая русское, делает его своим

Нынешний украинский режим, запрещая все русское и советское, в том числе культуру, тем самым вносит большой вклад популяризацию всего этого. Такие запреты стали особенно глупы в эпоху развитого интернета. Культурные корни русских и украинцев одни и те же — в Гоголе, Достоевском, Шевченко… Можно назвать Достоевского украинцем, но он от этого не перестанет быть русским писателем.



Русская культура на Украине

И сейчас на Украине работают российские кинематографисты, они снимают сериалы, и украинские чиновники на местах вполне лояльно относятся к их работе. Такие же настроения и в народе — во Львове, например, не говоря уже о Харькове. Об этом "Правде.Ру" рассказал кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров.

— Давид, несмотря на многочисленные запреты украинских властей наше культурное сотрудничество все-таки продолжается?

— Да, конечно. Например, один мой хороший друг кинорежиссер три месяца назад вернулся с Украины. Там снимается много российских сериалов. Наших, российских. Сейчас. Абсолютно спокойно. И туда приезжают наши съемочные группы и осуществляют совместное производство украинско-российских фильмов. Потому что в Белоруссии стало дорого это делать. Белорусский обслуживающий персонал стал дороже. На Украине дешевле, там хуже живут. Группа моего друга снимала в Киеве и ездила во Львов. Их спросили: "Москали?" — "Москали". — "Что приехали? Работать?" — "Работать". — "Работайте". Все.

— То есть это хорошая история?

— Это абсолютно обычная история. И мой друг, приехав на родино, сказал, что он ни разу не столкнулся с какими-то запретами: "Вы приехали работать. Работайте. Вам наши разрешили. Значит, ничего нет антиукраинского. Значит, снимайте". Уже есть договор, что этот новый сериал будет показан и на Украине, и в России. И первый показ на Украине, их "право первой ночи", второй — в России.

— А запрет на въезд мужчин уже не действует? Или он не для всех?

— Он действует. Но во-первых, это больше всего в средствах массовой информации, когда пишут "ах, какая трагедия, что за три месяца не разрешили 99 человекам въехать". Назвать это тотальным запретом, наверное, сложно. А съемочные группы ездили и ездят в обе стороны достаточно нормально и регулярно. Естественно, часть актеров они брали на Украине. И снимали, и никаких проблем не возникло.

— В СССР после войны демонстрировалось много трофейных немецких фильмов, "Девушка моей мечты", например.

— Фильмы с Марикой Рёкк были популярны.

— И ни у кого это не вызывало волны какого-то отторжения или ненависти. Какие-то параллели здесь можно провести? Почему у нас не было такого противостояния немецкой культуре?

— Немецкие трофейные фильмы сюда попадали все-таки в очень ограниченном количестве. И это было уже после войны. Но больше были все-таки английские, американские ленты. Я очень надеюсь, что мы не дойдем с Украиной до военного и послевоенного состояния.

После Победы мы на немцев смотрели сверху. И эти фильмы стали уже нашим достоянием. Мы у них их попросту забрали. До этого в СССР зарубежного кино практически не было, тем более после войны. А ведь солдаты вернулись с фронта и рассказывали про Германию: про чистые улицы, аккуратные дома и прочее-прочее, а главное, про свободу.

Потому что наши войска еще встретились с американцами на Эльбе, более свободными, чем немцы. И людям хотелось получить глоток свободы, посмотреть, кого мы победили, что за люди живут за Ла-Маншем, за океаном. И, конечно, в Советский Союз допускали избранные произведения западного киноискусства.

Мы искренне думали, что все американское кино — это "Путь кондора", все итальянское кино — "Конформист"… Мы даже не знали, что "Конформист" сокращен на 40 минут, что польское кино "Новые амазонки" называется "Сексмиссия". Поэтому тут достаточно сложно нас ставить в пример. В Советском Союзе цензура работала будь здоров.

Но на Украине это переходит вообще все рамки. В конце концов, Гоголь писал на русском языке. Но от этого он не перестает быть и великим украинским писателем. Великим! Но писал по-русски. Шевченко писал на русском и многие другие… И на русском, и на украинском. И что?…

Оттого, что Набоков написал "Лолиту" на английском языке, он не перестает быть великим русским писателем. Оттого, что Бродский писал стихи на английском, он не перестает быть величайшим русским поэтом.

— Малевича недавно Порошенко объявил украинским художником.

— Прекрасно, как всегда. Все же уже давно знают, что все великие люди в истории были украинцами. Но вы знаете, я улыбаюсь. Потому что я вспоминаю замечательного русского сатирика…

— Экс-президент Украины Виктор Ющенко во время встречи со студентами Киевского университета культуры заявил, что украинская культура может пополниться тысячами имен, важно иметь свой национальный "Лувр" и сказать, что Репин на самом деле — украинский художник Репа, а Чайковский — украинский композитор Чайка… И в этот ряд можно еще включить тысячи имен. Что вы думаете по этому поводу?

— Я улыбаюсь, потому что я вспоминаю замечательного русского сатирика Михаила Задорнова, который заявил, что все произошло из русского языка, весь английский язык имеет русские корни, и французский язык имеет русские корни, и все на свете имеет русские корни. Для меня высказывания Задорнова от высказываний Ющенко не отличаются ничем.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите и читайте также:

Давид Шнейдеров: русский патриотизм — это версия украинского национализма

Давид Шнейдеров: запрет иной культуры — катастрофическая глупость