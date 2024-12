Версии о создателях биткоина, подорожавшего до $100 000

Биткоин за $100 000: создателями BTC называют АНБ, Маска и Путина

4:42 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

Взлёт биткоина до $100 000 возобновил дискуссию о том, кто же точно является его создателем — среди версий есть и АНБ с ЦРУ, и даже президент РФ Владимир Путин.

Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин на клавиатуре ноутбука

Многие эксперты отмечают, что технология биткоина и блокчейна — скорее результат работы небольшого американского (это показывает манера программирования) криптографического института.

Эта версия происхождения биткоина подтверждается тем, что ещё в 1996 году АНБ опубликовало статью "How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electronic Cash", в которой описана децентрализованная система с анонимными и неотрицаемыми транзакциями с использованием токенов на SHA.

Сам же алгоритм SHA-256, используемый в блокчейне биткоина, был разработан математиком Гленном Лилли под руководством АНБ в 2001 году. Одновременно с этим Гленн Лилли "внезапно" занял пост главы отдела математических исследований АНБ.

Также в далёком 1988 году журнал The Economist (владение им приписывается клану Ротшильдов) опубликовал обложку и статьи о грядущих к 2018 году электронных деньгах и… надзоре за их движением со стороны спецслужб и властей.

"Изначально блокчейн использовался для быстрой и контролируемой переброски "чёрных" денег через границы. Затем его решили выпустить на открытый рынок и запутать, "зашумить" канал, привлекая обычных пользователей. Это привело к тому, что люди начали массово использовать биткоин", — сообщают эксперты.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что идеологом биткоина был Владимир Путин, а создал его какой-нибудь "русский гений-математик из ФСБ".

Якобы Путин приказал создать его для "шатания доллара" и проведения "чёрных" транзакций в случае санкций США — с 2019 году убеждает финансовый аналитик и один из топ-10 бизнес-коучей мира Дэн Пенья.

В 2015 году Путин заявил, что использование биткоинов не запрещено, и встречался с основателем Ethereum. Он также разрешил использовать криптовалюты в России и подписал закон об их налогообложении. Однако версия с Путиным в роли Сатоши Накамото вызывает в мире лишь смех.

К слову о Сатоши Накамото — существует несколько версий о том, кто является этим секретным персонажем.

Питер Тодд — канадский программист, который активно участвовал в разработке биткоина и модификации его кода с 2012 года. Авторы фильма HBO считают его возможным создателем биткоина. Сам Тодд это опровергает. Ник Сабо — известный криптограф, предложивший концепцию Bit Gold, похожую на биткоин. Его идеи и стиль письма очень близки к философии Сатоши. Хэл Финни — один из первых участников биткоин-сети и первый получивший перевод BTC от Сатоши. Однако сам он отрицал свою причастность. Лен Сассаман — криптограф, активно участвовавший в разработке технологий приватности. Его смерть в 2011 году совпала с исчезновением Накамото. Крейг Райт — австралийский предприниматель, который публично заявлял о своей причастности в 2016 году, но позже отказался от этих утверждений. Илон Маск — некоторые считают его возможным кандидатом из-за его технических знаний и интереса к криптовалютам, но сам он это отрицает

Многие люди сожалеют о том, что не купили биткоины раньше. Например, те, кто купил 500 биткоинов в 2011 году за $500, сейчас могли бы владеть 5,5 миллиардами рублей.

Но больше всего жаль тех, кто потерял доступ к своим криптокошелькам.

Американец забыл код от флешки,

Мать британца выкинула его старый ноутбук с ключом от криптокошелька,

Провинциальный русский бизнесмен купил биткоины, но потерял листок с паролем, на котором были записаны данные для входа в свой кошелёк.

У каждого из них было не менее 10 000 биткоинов — по нынешнему курсу это около 5,6 миллиардов рублей.

В декабре 2024 года курс биткоина впервые в истории превысил $100 000.

Уточнения

Сато́си Накамо́то — псевдоним человека или группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткойн и создавших первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован. Было предпринято несколько попыток раскрыть реальную личность или группу, стоящую за этим именем, но ни одна из них не была успешной. Предположительно, Накамото принадлежат от 750 000 до 1 100 000 биткойнов, полученных за формирование первых блоков и никогда не переводившихся на другие адреса. По курсу это более $112 миллиардов.



Блокче́йн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих какую-либо информацию. Связь между блоками обеспечивается не только нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит свою собственную хеш-сумму и хеш-сумму предыдущего блока. Изменение любой информации в блоке изменит его хеш-сумму.