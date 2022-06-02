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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: "NFT ждет стремительный рост популярности в ближайшие 5-7 лет"

Криптовалюты

Вопрос, что такое NFT, стал одним из самых обсуждаемых в криптосообществе в текущем году. Кроме того, он обратил на себя внимание и обычных пользователей, которые далеки от рынка криптовалюты. Что же представляет собой эта загадочная аббревиатура — рассказал читателям Pravda.Ru генеральный директор компании House Tech Никита Николенко.

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Определение и польза NFT

NFT представляет собой цифровой сертификат. Многие пользователи понимают под этим термином некий цифровой ключ, представляющий собой доказательство, что его обладатель владеет конкретным объектом. Им активно интересуются, однако сложно утверждать, станет ли он главным трендом криптовалютного мира. Прежде всего, это связано с тем, что данная тема регулярно поднимается в сообществе криптовалюты, но рядовые граждане практически ничего не знают про NFT.

Сейчас все уже в курсе, что такое биткоин. Но еще несколько лет назад этот термин был известен разве что узкому кругу специалистов, активно инвестирующих в криптовалюту. Исходя из опыта биткоина, можно сделать вывод, что в настоящее время NFT представляет собой новый этап в покупке, продаже и спекуляции криптовалюты. Еще рано говорить о том, что цифровой сертификат станет его заменой или конкурентом. Однако для крупных криптобирж он вполне способен стать трендом для заработка и привлечения инвестиций. Это связано с тем, что именно крупные игроки публикуют подробную информацию о NFT. Они размещают объекты и права на них.

По оценкам экспертов, в настоящий момент для обывателей NFT не имеет важного значения, так как доступ к цифровому сертификату ограничивается крупными криптобиржами. Тем не менее уже сейчас это привлекательный рынок для спекуляции. А это в свою очередь предпосылки для того, что в обозримом будущем роль NFT на рынке электронной коммерции существенно возрастет.

Пример применения цифрового сертификата

Любая криптовалюта напрямую зависит от токенизации. Токенизировать можно любой цифровой объект, будь то

  • недвижимость,
  • редкие комплекты оружия и брони из игровой сферы,
  • предметы роскоши.

Ключевая особенность токенизации состоит в том, что этот процесс значительно увеличивает стоимость объекта.

В качестве примера возьмем следующую ситуацию: некий человек создал картину, которая получила широкое распространение. Ее многократно скопировали и растиражировали. Как в такой ситуации доказать, что именно этот человек является ее автором? Он может выпустить токен, подтверждающий владение объектом, в данном случае — картиной. Токен представляет собой конкретный уникальный цифровой сертификат, благодаря которому владелец вправе распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению. Он сможет выставить картину на продажу. После осуществления сделки токен, подтверждающий право владения графическим объектом, будет передан новому владельцу.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что благодаря необходимости подтверждения авторских прав на конкретный объект, NFT может стать передовой технологией. Это объясняется тем, что цифровой код не только подтвердит права собственности, но и поможет предотвратить кражу объекта.

NFT — прогноз на 5-7 лет

Если говорить о будущем NFT, то, вероятнее всего, в ближайшие годы его ждет стремительный рост популярности. Многие эксперты утверждают, что максимум через 5-7 лет понятие NFT прочно войдет в жизнь каждого человека. Владельцы различных объектов поймут, что это не только удобный способ защитить свои права, но и вполне рабочий продукт, способный приносить существенные дивиденды, упрощающий осуществление сделок по купле-продаже и спекуляции.

Тем не менее вау-эффекта, которым сопровождался рост популярности биткоина, ждать не стоит. Это объясняется тем, что NFT не первый цифровой продукт, потому не вызывает ярких эмоций. По факту, цифровой сертификат — это то, что нужно просто принять для себя как данность, и учиться использовать его на практике.

Польза для людей разных профессий и сфер жизни

При выборе NFT, прежде всего, следует учитывать его практическое применение. Например, в игровой среде цифровой сертификат может использоваться как право владения на эпическое вооружение, особые умения и скины. Появление новых игровых возможностей вызывает живую реакцию у геймеров, желающих обладать сверхнавыками.

Еще один критерий NFT — уникальность. В последнее время многие востребованные художники и графические дизайнеры начали публиковать свои работы на NFT-площадках для последующей продажи. Наличие уникального сертификата позволяет не только подтвердить свои авторские права, но и защищает от копипаста и активного распространения в интернет-среде без согласия владельца.

Отдавая предпочтение NFT, также следует обратить внимание на массовость сообщества, которое использует или планирует использовать объект цифровой защиты. Это может быть сфера искусства, компьютерных игр, либо различные спортивные учреждения. Самое главное, чтобы объект, на который имеется цифровой сертификат, соответствовал тематике того или иного сообщества. Картина не будет интересна поклонникам спорта, точно также как и уникальное оружие и скины геймеров вряд ли заинтересуют графических дизайнеров и художников.

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