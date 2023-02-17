Нередко приходится слышать, что в 50 лет можно ощущать себя на 20, поэтому никто не мешает особам среднего возраста носить одежду и аксессуары, которые больше подходят молодёжи. Но так ли это на самом деле?
Не стоит думать, что вашего возраста никто не замечает. В 50 тело и лицо всё равно не будут выглядеть так, как в 20-30. Даже если у вас безупречная фигура и практически нет морщин. Что-то выдаст вас — глаза, шея, руки, осанка, походка… И если вы будете стремиться подражать молодым девушкам, то, скорее всего, эффект окажется совсем не таким, которого вы ожидали. Вы предстанете перед окружающими в смешном и нелепом образе.
Каких же деталей имиджа следует избегать после 50? Об этом рассказал модельер Наз Маер.
Многие носят их если не "на выход", то на службу. Часто можно увидеть даму явно за 50 в деловом костюме с мини-юбкой. В своё оправдание эти женщины говорят, что не хотят скрывать, к примеру, изящные ноги.
По мнению Маера, короткая юбка у особы в возрасте делает образ вульгарным. Может создаться впечатление, что женщина специально так оделась, чтобы привлечь внимание мужчин и найти себе сексуального партнёра. В результате над ней могут начать подсмеиваться — мол, уже немолода, а туда же!
Модельер советует надевать платья и юбки длины миди. В них вы не будете выглядеть старомодной, но и не будете смотреться чересчур вызывающе.
В молодом возрасте эпатаж воспринимается естественно. Но если вам за 50, и вы нацепили на себя ярко-оранжевый балахон с крупным изображением кошки, то вас могут воспринять совсем не так, как вам хотелось бы. Вы мечтали выглядеть в глазах окружающих свободной, несколько ветреной и легкомысленной особой, но большинство воспримет вас как чудную дамочку, у которой отсутствует вкус.
Некоторые женщины, которые уже перевалили за 50, продолжают носить то, что они носили в молодости — платья, юбки или шляпки 20-30-летней давности. Они уверены, что если раньше им это шло, то пойдёт и сейчас.
Но нередко такой имидж только подчёркивает возраст. Маер рекомендует выбирать что-то более современное.
Многие женщины упомянутой возрастной категории имеют проблемы с ногами и отдают предпочтение старым разношенным ботам, туфлям или сандалиям, в которых они гарантированно будут ощущать себя комфортно.
Однако, по словам эксперта, если обувь уже долго носилась или давно вышла из моды, то это будет очевидно для окружающих. Лучше всё-таки периодически приобретать новую обувь. Довольно удобно носить лоферы, мокасины, ботинки и кроссовки, выбирая те модели, которые сейчас в тренде. Они будут смотреться стильно и не делать вас "старухой", чего вы так сильно боитесь.
Общие рекомендации, которые дают все стилисты и модельеры — женщинам старше 50 не следует равняться на молодых, но и пренебрегать модой тоже не стоит. Не стремитесь к эпатажу, но сохраняйте стиль, и вы будете всегда выглядеть гармонично и естественно.
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