Короткие юбки и кислотные оттенки не подойдут женщинам старше 50 лет

3:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нередко приходится слышать, что в 50 лет можно ощущать себя на 20, поэтому никто не мешает особам среднего возраста носить одежду и аксессуары, которые больше подходят молодёжи. Но так ли это на самом деле?

От возраста не убежишь

Не стоит думать, что вашего возраста никто не замечает. В 50 тело и лицо всё равно не будут выглядеть так, как в 20-30. Даже если у вас безупречная фигура и практически нет морщин. Что-то выдаст вас — глаза, шея, руки, осанка, походка… И если вы будете стремиться подражать молодым девушкам, то, скорее всего, эффект окажется совсем не таким, которого вы ожидали. Вы предстанете перед окружающими в смешном и нелепом образе.

Каких же деталей имиджа следует избегать после 50? Об этом рассказал модельер Наз Маер.

Короткие платья и юбки

Многие носят их если не "на выход", то на службу. Часто можно увидеть даму явно за 50 в деловом костюме с мини-юбкой. В своё оправдание эти женщины говорят, что не хотят скрывать, к примеру, изящные ноги.

По мнению Маера, короткая юбка у особы в возрасте делает образ вульгарным. Может создаться впечатление, что женщина специально так оделась, чтобы привлечь внимание мужчин и найти себе сексуального партнёра. В результате над ней могут начать подсмеиваться — мол, уже немолода, а туда же!

Модельер советует надевать платья и юбки длины миди. В них вы не будете выглядеть старомодной, но и не будете смотреться чересчур вызывающе.

Кислотные оттенки и анималистические принты

В молодом возрасте эпатаж воспринимается естественно. Но если вам за 50, и вы нацепили на себя ярко-оранжевый балахон с крупным изображением кошки, то вас могут воспринять совсем не так, как вам хотелось бы. Вы мечтали выглядеть в глазах окружающих свободной, несколько ветреной и легкомысленной особой, но большинство воспримет вас как чудную дамочку, у которой отсутствует вкус.

Старые и вышедшие из моды вещи

Некоторые женщины, которые уже перевалили за 50, продолжают носить то, что они носили в молодости — платья, юбки или шляпки 20-30-летней давности. Они уверены, что если раньше им это шло, то пойдёт и сейчас.

Но нередко такой имидж только подчёркивает возраст. Маер рекомендует выбирать что-то более современное.

Обувь неактуальных моделей

Многие женщины упомянутой возрастной категории имеют проблемы с ногами и отдают предпочтение старым разношенным ботам, туфлям или сандалиям, в которых они гарантированно будут ощущать себя комфортно.

Однако, по словам эксперта, если обувь уже долго носилась или давно вышла из моды, то это будет очевидно для окружающих. Лучше всё-таки периодически приобретать новую обувь. Довольно удобно носить лоферы, мокасины, ботинки и кроссовки, выбирая те модели, которые сейчас в тренде. Они будут смотреться стильно и не делать вас "старухой", чего вы так сильно боитесь.

Держите нейтралитет!

Общие рекомендации, которые дают все стилисты и модельеры — женщинам старше 50 не следует равняться на молодых, но и пренебрегать модой тоже не стоит. Не стремитесь к эпатажу, но сохраняйте стиль, и вы будете всегда выглядеть гармонично и естественно.