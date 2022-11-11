Правильно подобранная осенняя одежда поможет не испортить фигуру

Осенью в большинстве регионов люди вынуждены надевать тёплую одежду. Но многие вещи, помимо утепления, делают фигуру более массивной. А если у вас и так имеется лишний вес? Однако, практически во всех случаях есть альтернативы, которые придадут вам стройности. От каких же привычных вариантов лучше отказаться, и что им предпочесть?

Приталенные пальто и пальто оверсайз

Без пальто осенью, понятное дело, не обойтись. Но вот какое выбрать? Некоторые корпулентные дамы смело покупают приталенные модели, в надежде, что в них будет видна талия. Но на деле талия так и не появится, а вы в таком пальто будете похожи на колобок.

Те, кто носят пальто очень свободного кроя, тоже останутся внакладе, так как будут в них казаться полнее, чем есть. В таком пальто не видно никакой фигуры.

Оптимальный выбор — пальто прямого покроя. По крайней мере, оно не будет акцентировать внимание на ваших недостатках.

Свитера с открытыми плечами

Во-первых, на улице в них будет холодно, а во-вторых, они непременно выставят напоказ недостатки вашей фигуры, если те имеются. По крайней мере, частично. Лучше надеть обычный свитер свободного кроя. Он не будет вас сильно стройнить, но и полнить тоже.

Платье-свитер

Такие платья сегодня просто вышли из моды. Да и силуэт они делают плотнее и массивнее, и в сущности годятся только для женщин с безупречной фигурой. А вот короткое платье из трикотажа будет вас стройнить независимо от фигуры, тем более если вы удачно подберёте к нему колготки и обувь.

Жакеты с накладными карманами

Полные дамы часто носят пиджаки и жакеты, чтобы закрывать проблемные места, как советуют иные стилисты. Но не стоит забывать, что пиджак пиджаку рознь.

Например, если на жакете есть выпуклые накладные карманы, то они обязательно будут визуально увеличивать объём. Поэтому лучше надевать обычные пиджаки оверсайз, они "скроют" фигуру. Здесь всё работает немного не так, как с пальто.

Брюки из бархата или вельвета

Казалось бы, они всегда роскошно смотрятся и являются прекрасным вариантом для тусовок и вечеринок. Но многие модели придают фигуре объёма, говорят стилисты. Тем более, если они зауженные и ярких цветов. Эксперты советуют выбирать расклешённые брюки или фасоны с широкими штанинами, так, чтобы нижняя часть тела оказалась шире верхней.

Но, если вы предпочитаете именно такой "бархатно-вельветовый" стиль, лучше всё-таки носить брюки из другого материала, скажем, из экокожи. Качественная кожа тоже будет смотреться достаточно дорого и стильно.

Галифе и брюки-бананы

Да, когда-то они были в моде. Но такие брюки делают бесформенными даже фигуры вполне стройных девушек. Если вы не хотите ничего лишнего, то пополните свой гардероб брюками прямого кроя. Они всегда в тренде и не добавят вам ни грамма.