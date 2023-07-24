Повышенная детонация и "рябь" на руле: двигатель требует переборки?

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Каждый автомобиль, каким бы высоким качеством он ни обладал, рано или поздно становится подержанным. Дорога к "Опелю" может быть ещё далека, но вместе с ней появляется новый список вопросов, требующих пристального внимания. В категории "техническое обслуживание" появляются такие пункты, как "слушать" и "обращать внимание". При появлении свиста, стука или грохота очень важно определить причину дискомфорта, локализовать проблему и затем устранить ее. Как сделать это экономично и эффективно? Циничный ответ заключается в том, чтобы вникнуть в устройство автомобиля.

Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Приведём простой пример: если застрять в пробке или стоять на светофоре с работающим на малых оборотах двигателем, он может начать вибрировать, передавая пульсации прямо на рулевое колесо. Иногда он довольно ощутимо трясётся и даже издает стук, причем практически возле ваших ушей.

Такое поведение вашего верного коня может вызвать только ужас и отчаяние, учитывая цены на запасные части, которые практически эквивалентны ценам на органы. Вы мчитесь в сервисный центр, и когда машину поднимают, глаза механика расширяются, а затем он выставляет счет с шестизначной цифрой — этим летом ваши дети не поедут на пляж. Знакомая ситуация, не правда ли? Так происходит в трёх случаях из четырёх.

За десятилетия, благодаря маркетинговым триумфам типа "меняйте машину каждые три года", "гарантия кончилась — продавайте", "она уже не современная и скоро развалится, устанете её ремонтировать", технические знания российских водителей заметно снизились. Чтобы залить топливо и "антифриз", уже не нужно разбираться в механике автомобиля. Однако эти времена прошли, пора смахнуть пыль со своих технических знаний и вспомнить о главном предназначении Интернета — хранении и каталогизации информации — знаний, которые продолжают накапливаться.

В трудную минуту эти знания оказываются у вас под рукой — достаточно лишь коснуться экрана. Почувствовали резкий толчок? Обороты упали до непривычно низких? Давайте проверим, какими они должны быть на самом деле, причем не на каких-нибудь старых карбюраторных "Жигулях", а на чуде инженерной мысли импортного производства, где события происходят внутри салона. Итак, выясняется, что 600 оборотов на одометре — это совершенно нормально. Тогда в чем причина тряски? Может быть, двигатель дает осечку?

В этом случае магическая лампочка "Check Engine" уже залила своим жёлтым светом приборную панель. Осечки в работе двигателя могут быть вызваны неисправностью катушек и свечей зажигания, что вполне относится к области "Джеки Чана". Не горит лампочка Check Engine? А вы уверены, что она вообще работает? Когда вы поворачиваете ключ, она загорается, а потом гаснет? Тогда проблема кроется где-то в другом месте, а не в электронике. Продолжим наши рассуждения.

Правильный подход заключается в том, чтобы прокрутить двигатель на "нейтрали", нажимая на педаль газа до тех пор, пока обороты не взлетят до небес. Иногда вибрации возникают из-за некачественного топлива, засорения форсунок или загрязненного топливного фильтра. Такой "маневр" может временно устранить проблему. Выяснив источник, можно приступить к его устранению. Правильная заправка или присадка, скоростной заезд по шоссе — и проблема исчезает в воздухе через выхлопную трубу.

Дым из выхлопной системы правильного цвета, температура и обороты двигателя — в пределах нормы, на приборной панели нет никаких ошибок. Так в чём же загвоздка? Двигатель не прикреплен к шасси болтами, он стоит на специальных опорах, называемых опорами двигателя или резиновыми подушками. Со временем эти опоры изнашиваются, а резиновая демпфирующая часть, в свою очередь, разрывается. Да, их необходимо периодически заменять.

Поэтому в трёх случаях из четырех излишняя тряска на холостом ходу при нормальных оборотах может быть связана с изношенными опорами двигателя, которые гораздо проще и дешевле заменить, чем восстанавливать весь двигатель. Однако случайные сервисные центры редко раскрывают эту информацию — они видят, что к ним идет очень выгодный клиент. А в качестве бонуса могут даже удалить катализатор, за который на рынке можно выручить неплохую сумму в 20 000 рублей.