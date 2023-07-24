Деградация моторного масла: как её определяют опытные водители

Производители смазочных материалов проводят тщательные испытания своей продукции. В среднем синтетические масла выдерживают около 1000 моточасов, а обычные — не более 300 часов. После добавления присадок смазочные материалы могут терять свои свойства и даже становиться слишком густыми, что затрудняет эффективную циркуляцию масла в масляном насосе. Реальные условия эксплуатации могут существенно снизить эти показатели.

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Различные примеси, попадающие в двигатель, могут вызвать опасные процессы. Это и остатки сгорания низкосортного топлива, и обычная грязь, и вода, и неполный слив масла при его замене. Другая причина — истощение пакета присадок, которое может произойти при длительной работе смазочного материала при повышенных температурах, например, в пробках или при движении тяжело нагруженного автомобиля.

Вопреки распространенному мнению, диагностика надвигающихся проблем по мазкам смазки на бумаге является ошибочной даже для профессионалов.

Для начала снимите крышку маслозаливной горловины и осмотрите её нижнюю часть. Если вы обнаружите твердые отложения, напоминающие нагар, то это явный признак того, что владелец либо пренебрегал интервалами технического обслуживания, либо использовал некачественные масла. Далее следует прогреть двигатель до рабочей температуры, затем заглушить его и снова снять крышку. Если из заливной горловины пойдет синеватый дым или появится запах гари, это явный признак плохого состояния смазочного материала и ухудшения работы двигателя.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, необходимо менять масло не по пробегу, а по моточасам, особенно в двигателях с турбонаддувом или в автомобилях, часто стоящих в городских пробках. Кроме того, при каждой замене масла необходимо полностью сливать старое масло.

Наконец, для удаления различных отложений из системы смазки и очистки гидравлических узлов можно использовать специализированные средства, например, промывку двигателя. Таким образом, можно быть уверенным, что смазочный материал будет работать оптимально, а двигатель прослужит дольше.

Однако следует помнить, что при использовании средств для промывки двигателя очень важно выбрать именно то, что подходит именно Вам. Некоторые составы предназначены для двигателей с интенсивной эксплуатацией и способны устранить застарелые отложения из системы смазки.